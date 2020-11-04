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Брюгге
 
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Стадион:
Боруссия Д
88
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
17
Дели
Симон
5
Коссуну
Одилон
2
Соболь
Эдуард
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
26
Ритс
Матс
11
Дьятта
Крепен
10
Ланг
Ноа
42
Деннис
Бонавентуре
1
Бюрки
Роман
24
Мёнье
Тома
6
Делани
Томас
16
Аканджи
Мануэль
13
Геррейро
Рафаэль
8
Дауд
Махмуд
28
Витсель
Аксель
10
Азар
Торган
19
Брандт
Юлиан
32
Джованни
Рейна
9
Холанн
Эрлинг
Брюгге
3-5-2
Боруссия Д
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деннис Бонавентуре 1 0.5
2. Кетеларе Шарль 1 0.5
3. Ванакен Ханс 1 (1) 0.5
4. Вормер Руд 0 0
Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 2 1
2. Санчо Джедон 1 (1) 0.5
3. Беллингхем Джуд 0 0
4. Джованни Рейна 0 0

Карточки

Брюгге
# Игрок      
1. Ритс Матс 2 0
2. Деннис Бонавентуре 2 0
3. Ванакен Ханс 1 0
4. Мата Клинтон 1 0
5. Дьятта Крепен 1 0
Боруссия Д
# Игрок      
1. Делани Томас 1 0
2. Джованни Рейна 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брюгге 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Боруссия Д 0 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2)

Предыдущие игры

Брюгге Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге
Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус Брюгге 0:1 Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке Брюгге 2:0 Лилль Брюгге 1:0 Дейнзе Брюгге 2:3 Гент Брюгге 6:0 Мехелен
Боруссия Д Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д
Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Дуйсбург 1:5 Боруссия Д Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Австрия Вена 2:11 Боруссия Д Альтах 0:6 Боруссия Д Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д

Последние игры между собой

Брюгге: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Боруссия Д: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Боруссия Д 0:0 Брюгге Лига чемпионов Брюгге 0:1 Боруссия Д Лига чемпионов Брюгге 3:1 Боруссия Д Международные матчи (клубы)

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио 1:1 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
2. Брюгге Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Зенит 1:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брюгге - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 ноября 2020, осталось 24 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 168
    Брюгге 6.5% (11)
    X 14.3% (24)
    Боруссия Д 79.2% (133)
    +1
    выиграет Боруссия Д
    Боруссия оле оле - ты на коне.
    Олег Чижиков #
    0
    выиграет Боруссия Д, со счетом 1:2
    Вперёд Боруссия!!! Только победа!!!
    evillive_6 #
    Все прогнозы
    1.69 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брюгге
    Ничья
    Боруссия Д
    5.50
    4.01
    1.76
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 5.50 4.00 1.65
    Бонус: 5 000 ₽ 5.50 3.95 1.75
    Бонус: 5 000 ₽ 5.15 3.98 1.73
      4.80 4.01 1.76

    Самый высокий коэффициент на матч «Брюгге» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брюгге» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брюгге» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    10.00 1.03 4.30 1.22 3.35 1.32 2.20 1.72 1.96 1.90 1.72 2.20 1.70 2.15 1.45 2.75 1.22 4.30 1.16 4.80 1.05 8.30 1.04 8.90
    13.00 1.03 11.75 1.04 4.40 1.22 3.45 1.32 2.23 1.73 1.73 2.14 1.48 2.69 1.24 4.15 1.18 4.95 1.07 9.00
    4.56 1.23 2.65 1.53 2.21 1.74 1.98 1.93 1.72 2.23 1.57 2.54 1.47 2.84 1.18 5.48
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.21 1.63 1.53 2.46 1.19 4.80
    3.32 1.33 2.24 1.65 1.55 2.45 1.19 4.65 1.13 5.85
    2.89 1.46 2.28 1.69 1.78 2.16 1.55 2.61 1.37 3.34
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.15 1.33 1.83 1.91 1.38 2.90 1.28 3.45
    4.60 1.20 3.20 1.35 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.70 2.15
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.36
    Где смотреть матч Брюгге - Боруссия Д онлайн

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    Прогнозы на матч Брюгге - Боруссия Д

    Исход игры
    Брюгге
    6.5% (11)
    Ничья
    14.3% (24)
    Боруссия Д
    79.2% (133)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.46% (123)
    Меньше
    24.54% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    85.28% (139)
    Нет
    14.72% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    51.2% (86)
    0:2 Боруссия Д
    10.1% (17)
    1:1 Ничья
    9.5% (16)
    1:3 Боруссия Д
    8.3% (14)
    2:1 Брюгге
    5.4% (9)
    2:2 Ничья
    4.2% (7)
    0:1 Боруссия Д
    3.6% (6)
    2:3 Боруссия Д
    1.8% (3)
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