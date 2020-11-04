Брюгге
Позже
Стадион: Ян Брейдель
Боруссия Д
77
Мата
Клинтон
17
Дели
Симон
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
26
Ритс
Матс
10
Ланг
Ноа
24
Мёнье
Тома
10
Азар
Торган
19
Брандт
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Азар ТорганПолузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Пищек ЛукашЗащитник
-
37 Тобиас РашльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шульц НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоНападающий
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деннис Бонавентуре
|1
|0.5
|2.
|Кетеларе Шарль
|1
|0.5
|3.
|Ванакен Ханс
|1 (1)
|0.5
|4.
|Вормер Руд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|2
|1
|2.
|Санчо Джедон
|1 (1)
|0.5
|3.
|Беллингхем Джуд
|0
|0
|4.
|Джованни Рейна
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ритс Матс
|2
|0
|2.
|Деннис Бонавентуре
|2
|0
|3.
|Ванакен Ханс
|1
|0
|4.
|Мата Клинтон
|1
|0
|5.
|Дьятта Крепен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Делани Томас
|1
|0
|2.
|Джованни Рейна
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брюгге
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: +12 =3 -5Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге
Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус Брюгге 0:1 Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке Брюгге 2:0 Лилль Брюгге 1:0 Дейнзе Брюгге 2:3 Гент Брюгге 6:0 Мехелен
Боруссия Д Последние 20 матчей: +13 =1 -6Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д
Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Дуйсбург 1:5 Боруссия Д Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Австрия Вена 2:11 Боруссия Д Альтах 0:6 Боруссия Д Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Боруссия Д: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брюгге» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брюгге» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брюгге» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|10.00
|1.03
|4.30
|1.22
|3.35
|1.32
|—
|—
|2.20
|1.72
|1.96
|1.90
|1.72
|2.20
|1.70
|2.15
|1.45
|2.75
|1.22
|4.30
|1.16
|4.80
|1.05
|8.30
|1.04
|8.90
|
|13.00
|1.03
|11.75
|1.04
|4.40
|1.22
|3.45
|1.32
|—
|—
|2.23
|1.73
|—
|—
|1.73
|2.14
|—
|—
|1.48
|2.69
|1.24
|4.15
|1.18
|4.95
|1.07
|9.00
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.56
|1.23
|—
|—
|2.65
|1.53
|2.21
|1.74
|1.98
|1.93
|1.72
|2.23
|1.57
|2.54
|1.47
|2.84
|—
|—
|1.18
|5.48
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Брюгге - Боруссия Д
Исход игры
Брюгге
6.5% (11)
Ничья
14.3% (24)
Боруссия Д
79.2% (133)
Тотал 2.5
Больше
75.46% (123)
Меньше
24.54% (40)
Обе команды забьют
Да
85.28% (139)
Нет
14.72% (24)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
51.2% (86)
0:2 Боруссия Д
10.1% (17)
1:1 Ничья
9.5% (16)
1:3 Боруссия Д
8.3% (14)
2:1 Брюгге
5.4% (9)
2:2 Ничья
4.2% (7)
0:1 Боруссия Д
3.6% (6)
2:3 Боруссия Д
1.8% (3)
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