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Брюгге
 
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Стадион:
Боруссия Д

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деннис Бонавентуре 1 0.5
2. Кетеларе Шарль 1 0.5
3. Ванакен Ханс 1 (1) 0.5
4. Вормер Руд 0 0
Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 2 1
2. Санчо Джедон 1 (1) 0.5
3. Беллингхем Джуд 0 0
4. Джованни Рейна 0 0

Карточки

Брюгге
# Игрок      
1. Ритс Матс 2 0
2. Деннис Бонавентуре 2 0
3. Ванакен Ханс 1 0
4. Мата Клинтон 1 0
5. Дьятта Крепен 1 0
Боруссия Д
# Игрок      
1. Делани Томас 1 0
2. Джованни Рейна 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брюгге 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Боруссия Д 0 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2)

Предыдущие игры

Брюгге Последние 20 матчей: + = -
Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге
Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус Брюгге 0:1 Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке Брюгге 2:0 Лилль Брюгге 1:0 Дейнзе Брюгге 2:3 Гент Брюгге 6:0 Мехелен
Боруссия Д Последние 20 матчей: + = -
Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д
Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Дуйсбург 1:5 Боруссия Д Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Австрия Вена 2:11 Боруссия Д Альтах 0:6 Боруссия Д Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д

Последние игры между собой

Брюгге: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Боруссия Д: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Боруссия Д 0:0 Брюгге Лига чемпионов Брюгге 0:1 Боруссия Д Лига чемпионов Брюгге 3:1 Боруссия Д Международные матчи (клубы)

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Брюгге Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Зенит Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брюгге - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 ноября 2020, осталось 2 дня 20 часов 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Брюгге 6.7% (4)
    X 13.3% (8)
    Боруссия Д 80% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брюгге
    Ничья
    Боруссия Д
    5.35
    4.40
    1.68
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 5.30 4.20 1.60
    Бонус: 5 000 ₽ 4.70 4.40 1.68
    Бонус: 5 000 ₽ 5.35 4.10 1.67
      5.23 4.22 1.68

    Самый высокий коэффициент на матч «Брюгге» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брюгге» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брюгге» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    11.50 1.02 4.60 1.17 3.75 1.25 2.41 1.60 2.17 1.74 1.90 1.96 1.70 2.15 1.55 2.45 1.27 3.60 1.21 4.30 1.08 6.90 1.07 7.60
    14.50 1.02 13.00 1.03 4.95 1.19 3.94 1.26 2.40 1.64 1.87 1.95 1.55 2.49 1.29 3.68 1.22 4.30 1.09 7.50
    5.29 1.19 2.44 1.61 2.17 1.76 1.92 1.99 1.70 2.26 1.57 2.53 1.23 4.62
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.35 1.57 1.59 2.35 1.21 4.30
    3.52 1.30 2.43 1.56 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.30
    3.03 1.43 2.40 1.63 1.84 2.07 1.59 2.50 1.40 3.15
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.96 1.79 1.47 2.60 1.29 3.40
    4.95 1.18 3.60 1.29 1.95 1.85 1.48 2.65 1.29 3.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.64 2.30
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.95 1.39
    Где смотреть матч Брюгге - Боруссия Д онлайн

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    Прогнозы на матч Брюгге - Боруссия Д

    Исход игры
    Брюгге
    6.7% (4)
    Ничья
    13.3% (8)
    Боруссия Д
    80% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.59% (45)
    Меньше
    22.41% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    84.48% (49)
    Нет
    15.52% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    50% (30)
    1:3 Боруссия Д
    10% (6)
    0:2 Боруссия Д
    8.3% (5)
    1:1 Ничья
    6.7% (4)
    2:1 Брюгге
    6.7% (4)
    0:1 Боруссия Д
    6.7% (4)
    2:2 Ничья
    6.7% (4)
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