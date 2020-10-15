Брюгге
Позже
Стадион: Ян Брейдель
Боруссия Д
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деннис Бонавентуре
|1
|0.5
|2.
|Кетеларе Шарль
|1
|0.5
|3.
|Ванакен Ханс
|1 (1)
|0.5
|4.
|Вормер Руд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|2
|1
|2.
|Санчо Джедон
|1 (1)
|0.5
|3.
|Беллингхем Джуд
|0
|0
|4.
|Джованни Рейна
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ритс Матс
|2
|0
|2.
|Деннис Бонавентуре
|2
|0
|3.
|Ванакен Ханс
|1
|0
|4.
|Мата Клинтон
|1
|0
|5.
|Дьятта Крепен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Делани Томас
|1
|0
|2.
|Джованни Рейна
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брюгге
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: + = -Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге
Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус Брюгге 0:1 Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке Брюгге 2:0 Лилль Брюгге 1:0 Дейнзе Брюгге 2:3 Гент Брюгге 6:0 Мехелен
Боруссия Д Последние 20 матчей: + = -Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д
Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Дуйсбург 1:5 Боруссия Д Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Австрия Вена 2:11 Боруссия Д Альтах 0:6 Боруссия Д Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Боруссия Д: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брюгге» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брюгге» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брюгге» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|11.50
|1.02
|4.60
|1.17
|3.75
|1.25
|2.41
|1.60
|2.17
|1.74
|1.90
|1.96
|1.70
|2.15
|1.55
|2.45
|1.27
|3.60
|1.21
|4.30
|1.08
|6.90
|1.07
|7.60
|
|14.50
|1.02
|13.00
|1.03
|4.95
|1.19
|3.94
|1.26
|2.40
|1.64
|—
|—
|1.87
|1.95
|—
|—
|1.55
|2.49
|1.29
|3.68
|1.22
|4.30
|1.09
|7.50
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.29
|1.19
|—
|—
|2.44
|1.61
|2.17
|1.76
|1.92
|1.99
|1.70
|2.26
|1.57
|2.53
|—
|—
|1.23
|4.62
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Брюгге - Боруссия Д
Исход игры
Брюгге
6.7% (4)
Ничья
13.3% (8)
Боруссия Д
80% (48)
Тотал 2.5
Больше
77.59% (45)
Меньше
22.41% (13)
Обе команды забьют
Да
84.48% (49)
Нет
15.52% (9)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
50% (30)
1:3 Боруссия Д
10% (6)
0:2 Боруссия Д
8.3% (5)
1:1 Ничья
6.7% (4)
2:1 Брюгге
6.7% (4)
0:1 Боруссия Д
6.7% (4)
2:2 Ничья
6.7% (4)
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