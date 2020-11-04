  1. Футбол
  2. Матчи
РБ Лейпциг
 
Позже

Стадион:
ПСЖ
1
Гулач
Петер
6
Конате
Ибраима
5
Юпамекано
Део
4
Орбан
Вилли
22
Мукиэле
Норди
7
Забитцер
Марсель
8
Хайдара
Амаду
3
Анхелиньо
Хосе
18
Нкунку
Кристофер
10
Форсберг
Эмиль
25
Ольмо
Дани
1
Навас
Кейлор
24
Флоренци
Алессандро
15
Данилу
Перейра
3
Кимпембе
Преснел
20
Кюрзава
Левен
21
Эррера
Андер
5
Маркиньос
Маркос
27
Гуэйе
Идрисса
11
Ди
Мария
Анхель
18
Кин
Мойзе
19
Сарабия
Пабло
РБ Лейпциг
3-4-2-1
ПСЖ
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхелиньо Хосе 2 1
2. Кампль Кевин 0 0
3. Нкунку Кристофер 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кин Мойзе 2 1
2. Мбаппе Килиан 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Хенрихс Бенджамин 2 0
2. Забитцер Марсель 1 0
3. Нкунку Кристофер 1 0
4. Юпамекано Део 1 0
5. Клюйверт Джастин 1 0
6. Конате Ибраима 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Неймар 1 0
2. Данилу Перейра 1 0
3. Керер Тило 1 0
4. Кин Мойзе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РБ Лейпциг 0 100% (2) 0 0 0 0
 ПСЖ 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир
Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг
ПСЖ Последние 20 матчей: +16 =0 -4
Нант 0:3 ПСЖ Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед
Ним 0:4 ПСЖ ПСЖ 6:1 Анже Реймс 0:2 ПСЖ Ницца 0:3 ПСЖ ПСЖ 1:0 Метц ПСЖ 0:1 Марсель Ланс 1:0 ПСЖ ПСЖ 0:1 Бавария РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ Аталанта 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Сошо ПСЖ 0:0 Лион ПСЖ 1:0 Сент-Этьен ПСЖ 4:0 Селтик ПСЖ 7:0 Васланд-Беверен Гавр 0:9 ПСЖ

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
ПСЖ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ Лига чемпионов РБ Лейпциг 4:2 ПСЖ Товарищеские матчи
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2020, осталось 26 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 170
    РБ Лейпциг 18.8% (32)
    X 27.1% (46)
    ПСЖ 54.1% (92)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    Много голов - мало очков.
    Олег Чижиков #
    Все прогнозы
    2.5 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    ПСЖ
    2.55
    3.72
    2.99
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.45 3.50 2.75
    Бонус: 5 000 ₽ 2.40 3.45 2.95
    Бонус: 5 000 ₽ 2.55 3.72 2.99
      2.50 3.50 2.97

    Самый высокий коэффициент на матч «РБ Лейпциг» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РБ Лейпциг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РБ Лейпциг» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.10 1.04 4.10 1.23 3.15 1.36 2.08 1.80 1.87 1.99 1.65 2.33 1.73 2.18 1.42 2.85 1.20 4.60 1.14 5.10 1.05 8.80 1.04 9.40 1.01 12.00
    10.25 1.01 9.60 1.03 4.10 1.22 3.26 1.34 2.22 1.81 1.68 2.19 1.44 2.70 1.20 4.15 1.14 4.75 1.04 8.10 1.04 7.70 1.01 10.75
    4.46 1.24 2.53 1.58 2.11 1.80 1.89 2.01 1.66 2.34 1.53 2.66 1.44 2.96 1.52 2.69 1.17 5.74 1.10 7.81
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.15 1.71 1.50 2.60 1.17 5.00
    3.15 1.36 2.15 1.70 1.53 2.50 1.18 4.80 1.13 6.05
    3.38 1.36 2.80 1.49 2.21 1.75 1.73 2.22 1.52 2.69 1.36 3.39
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.05 1.35 1.80 1.95 1.36 3.00 1.28 3.35
    4.45 1.21 3.15 1.36 1.86 1.94 1.39 3.00 1.25 3.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.63 2.28
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.23
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.39
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч РБ Лейпциг - ПСЖ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - ПСЖ

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    18.8% (32)
    Ничья
    27.1% (46)
    ПСЖ
    54.1% (92)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.12% (119)
    Меньше
    27.88% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    88.48% (146)
    Нет
    11.52% (19)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    36.5% (62)
    1:1 Ничья
    17.6% (30)
    2:1 РБ Лейпциг
    12.4% (21)
    1:3 ПСЖ
    8.8% (15)
    2:2 Ничья
    8.2% (14)
    0:2 ПСЖ
    3.5% (6)
    1:0 РБ Лейпциг
    3.5% (6)
    0:1 ПСЖ
    1.8% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный