РБ Лейпциг
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Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
ПСЖ
25
Ольмо
Дани
21
Эррера
Андер
18
Кин
Мойзе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
45 Мартель ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
-
47 Вос ЙошаПолузащитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Кин МойзеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Рико СерхиоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Дагба КолинЗащитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхелиньо Хосе
|2
|1
|2.
|Кампль Кевин
|0
|0
|3.
|Нкунку Кристофер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кин Мойзе
|2
|1
|2.
|Мбаппе Килиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хенрихс Бенджамин
|2
|0
|2.
|Забитцер Марсель
|1
|0
|3.
|Нкунку Кристофер
|1
|0
|4.
|Юпамекано Део
|1
|0
|5.
|Клюйверт Джастин
|1
|0
|6.
|Конате Ибраима
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Неймар
|1
|0
|2.
|Данилу Перейра
|1
|0
|3.
|Керер Тило
|1
|0
|4.
|Кин Мойзе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РБ Лейпциг
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
|0
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =5 -4Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир
Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг
ПСЖ Последние 20 матчей: +16 =0 -4Нант 0:3 ПСЖ Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
ПСЖ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|1:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|4.
|Истанбул Башакшехир
|2:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «РБ Лейпциг» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РБ Лейпциг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РБ Лейпциг» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|—
|—
|9.10
|1.04
|4.10
|1.23
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.08
|1.80
|1.87
|1.99
|1.65
|2.33
|1.73
|2.18
|1.42
|2.85
|—
|—
|1.20
|4.60
|1.14
|5.10
|1.05
|8.80
|1.04
|9.40
|1.01
|12.00
|
|10.25
|1.01
|9.60
|1.03
|4.10
|1.22
|3.26
|1.34
|—
|—
|2.22
|1.81
|—
|—
|1.68
|2.19
|—
|—
|1.44
|2.70
|—
|—
|1.20
|4.15
|1.14
|4.75
|1.04
|8.10
|1.04
|7.70
|1.01
|10.75
|
|—
|—
|—
|—
|4.46
|1.24
|—
|—
|2.53
|1.58
|2.11
|1.80
|1.89
|2.01
|1.66
|2.34
|1.53
|2.66
|1.44
|2.96
|1.52
|2.69
|—
|—
|1.17
|5.74
|—
|—
|1.10
|7.81
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - ПСЖ
Исход игры
РБ Лейпциг
18.8% (32)
Ничья
27.1% (46)
ПСЖ
54.1% (92)
Тотал 2.5
Больше
72.12% (119)
Меньше
27.88% (46)
Обе команды забьют
Да
88.48% (146)
Нет
11.52% (19)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
36.5% (62)
1:1 Ничья
17.6% (30)
2:1 РБ Лейпциг
12.4% (21)
1:3 ПСЖ
8.8% (15)
2:2 Ничья
8.2% (14)
0:2 ПСЖ
3.5% (6)
1:0 РБ Лейпциг
3.5% (6)
0:1 ПСЖ
1.8% (3)
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