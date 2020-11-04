Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Ренн
16
Менди
Эдуар
15
Зума
Курт
22
Зиеш
Хаким
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
27
Траоре
Амари
19
Гбоо
Янн
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Зума КуртЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
11 Вернер ТимоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зигер КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Жиру ОливьеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гбоо ЯннНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Бонет ПепеВратарь
-
38 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Докю ЖеремиНападающий
- Нападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зиеш Хаким
|1
|0.5
|2.
|Пулишич Кристиан
|1
|0.5
|3.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.5
|4.
|Вернер Тимо
|1 (1)
|0.5
|5.
|Абрахам Тэмми
|0
|0
|6.
|Хаверц Кай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гирасси Серу
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жоржиньо II
|1
|0
|2.
|Чилвел Бенджамин
|1
|0
|3.
|Маунт Мэйсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Да Сильва Дамьен
|1
|0
|2.
|Мартин Йонас
|1
|0
|3.
|Тэт Флавьен
|1
|0
|4.
|Траоре Амари
|1
|0
|5.
|Силики Джеймс
|1
|0
|6.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|0
|0
|25% (1)
|0
|0
|75% (3)
|Ренн
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +9 =5 -6Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья
Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси
Ренн Последние 20 матчей: +11 =5 -4Ренн 2:1 Брест Севилья 1:0 Ренн Ренн 1:2 Анже Ренн 1:1 Краснодар
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|4.90
|1.14
|3.85
|1.23
|—
|—
|2.40
|1.62
|2.14
|1.76
|1.88
|1.98
|1.77
|2.12
|1.63
|2.48
|—
|—
|1.36
|3.65
|1.27
|4.00
|1.11
|7.10
|1.09
|7.70
|1.01
|12.00
|
|17.25
|1.01
|15.75
|1.02
|5.10
|1.19
|4.55
|1.21
|—
|—
|2.42
|1.63
|—
|—
|1.86
|1.96
|—
|—
|1.53
|2.53
|—
|—
|1.28
|3.72
|1.26
|3.94
|1.09
|7.90
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.98
|1.20
|—
|—
|2.84
|1.47
|2.38
|1.63
|2.11
|1.78
|1.85
|2.05
|1.65
|2.34
|1.53
|2.64
|1.51
|2.71
|—
|—
|1.20
|4.96
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Челси - Ренн
Исход игры
Челси
97.6% (162)
Ничья
1.2% (2)
Ренн
1.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
37.65% (61)
Меньше
62.35% (101)
Обе команды забьют
Да
29.63% (48)
Нет
70.37% (114)
Популярный счёт
2:0 Челси
52.4% (87)
2:1 Челси
18.1% (30)
3:1 Челси
8.4% (14)
1:0 Челси
7.8% (13)
3:0 Челси
7.2% (12)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!