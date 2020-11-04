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Челси
 
Позже

Стадион:
Ренн
16
Менди
Эдуар
24
Джеймс
Рис
II
6
Силва
Тьяго
15
Зума
Курт
21
Чилвел
Бенджамин
5
Жоржиньо
II
7
Канте
Н'Голо
22
Зиеш
Хаким
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
9
Абрахам
Тэмми
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
6
Агер
Наиф
5
Далберт
Эстеван
14
Буриго
Бенжамен
15
Н'Зонзи
Стивен
12
Силики
Джеймс
19
Гбоо
Янн
9
Гирасси
Серу
7
Терье
Мартен
Челси
4-2-3-1
Ренн
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зиеш Хаким 1 0.5
2. Пулишич Кристиан 1 0.5
3. Хадсон-Одои Каллум 1 0.5
4. Вернер Тимо 1 (1) 0.5
5. Абрахам Тэмми 0 0
6. Хаверц Кай 0 0
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 1 (1) 0.5

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Жоржиньо II 1 0
2. Чилвел Бенджамин 1 0
3. Маунт Мэйсон 1 0
Ренн
# Игрок      
1. Да Сильва Дамьен 1 0
2. Мартин Йонас 1 0
3. Тэт Флавьен 1 0
4. Траоре Амари 1 0
5. Силики Джеймс 1 0
6. Камавинга Эдуардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 0 0 25% (1) 0 0 75% (3)
 Ренн 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья
Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси
Ренн Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Ренн 2:1 Брест Севилья 1:0 Ренн Ренн 1:2 Анже Ренн 1:1 Краснодар
Дижон 1:1 Ренн Ренн 2:0 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Сент-Этьен 0:3 Ренн Ренн 2:1 Монако Ним 2:4 Ренн Бенфика 2:0 Ренн Ренн 2:1 Монпелье Лилль 1:1 Ренн Ницца 3:2 Ренн Ренн 3:0 Сент-Этьен Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Лорьян 1:1 Ренн Ренн 1:0 Анже Ренн 3:0 Шатору

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
2. Севилья Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Краснодар Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! В продолжении сегодняшнего дня Лиги чемпионов "Челси примет "Ренн". В случае победы лондонцы укрепятся на первом месте в группе и сделают весомую заявку на выход в следующий этап. Правда французы тоже нуждаются в очках и не намерены проигрывать. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 165
Челси 97.6% (161)
X 1.2% (2)
Ренн 1.2% (2)
0
выиграет Челси, со счетом 3:1
Челси победит спокойно, а может и нет - ибо гол забьёт Ренн первый
Олег Чижиков #
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Ренн
1.29
6.10
12.50
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.26 6.00 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.27 6.00 12.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 6.10 12.00
  1.29 5.80 11.50

Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 4.90 1.14 3.85 1.23 2.40 1.62 2.14 1.76 1.88 1.98 1.77 2.12 1.63 2.48 1.36 3.65 1.27 4.00 1.11 7.10 1.09 7.70 1.01 12.00
17.25 1.01 15.75 1.02 5.10 1.19 4.55 1.21 2.42 1.63 1.86 1.96 1.53 2.53 1.28 3.72 1.26 3.94 1.09 7.90
4.98 1.20 2.84 1.47 2.38 1.63 2.11 1.78 1.85 2.05 1.65 2.34 1.53 2.64 1.51 2.71 1.20 4.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.35 1.59 1.60 2.39 1.25 3.95
4.05 1.24 2.48 1.54 1.67 2.21 1.27 3.76 1.16 5.15
3.13 1.40 2.48 1.59 1.87 2.02 1.60 2.44 1.41 3.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.96 1.79 1.47 2.44 1.32 3.20
5.25 1.18 3.64 1.28 1.98 1.83 1.44 2.77 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.06 1.74
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
3.65 1.27
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Прогнозы на матч Челси - Ренн

Исход игры
Челси
97.6% (162)
Ничья
1.2% (2)
Ренн
1.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
37.65% (61)
Меньше
62.35% (101)
Обе команды забьют
Да
29.63% (48)
Нет
70.37% (114)
Популярный счёт
2:0 Челси
52.4% (87)
2:1 Челси
18.1% (30)
3:1 Челси
8.4% (14)
1:0 Челси
7.8% (13)
3:0 Челси
7.2% (12)
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