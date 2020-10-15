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Челси
 
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Стадион:
Ренн

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зиеш Хаким 1 0.5
2. Пулишич Кристиан 1 0.5
3. Хадсон-Одои Каллум 1 0.5
4. Вернер Тимо 1 (1) 0.5
5. Абрахам Тэмми 0 0
6. Хаверц Кай 0 0
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 1 (1) 0.5

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Жоржиньо II 1 0
2. Чилвел Бенджамин 1 0
3. Маунт Мэйсон 1 0
Ренн
# Игрок      
1. Да Сильва Дамьен 1 0
2. Мартин Йонас 1 0
3. Тэт Флавьен 1 0
4. Траоре Амари 1 0
5. Силики Джеймс 1 0
6. Камавинга Эдуардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 0 0 25% (1) 0 0 75% (3)
 Ренн 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: + = -
Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья
Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси
Ренн Последние 20 матчей: + = -
Ренн 2:1 Брест Севилья 1:0 Ренн Ренн 1:2 Анже Ренн 1:1 Краснодар
Дижон 1:1 Ренн Ренн 2:0 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Сент-Этьен 0:3 Ренн Ренн 2:1 Монако Ним 2:4 Ренн Бенфика 2:0 Ренн Ренн 2:1 Монпелье Лилль 1:1 Ренн Ницца 3:2 Ренн Ренн 3:0 Сент-Этьен Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Лорьян 1:1 Ренн Ренн 1:0 Анже Ренн 3:0 Шатору

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
2. Севилья Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Краснодар Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Ренн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 ноября 2020, осталось 2 дня 20 часов 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Челси 98.4% (60)
    X 1.6% (1)
    Ренн 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Ренн
    1.37
    5.40
    9.70
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.35 5.30 8.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.40 8.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.35 9.70
      1.37 5.11 9.40

    Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    11.00 1.02 4.40 1.19 3.65 1.27 2.33 1.63 2.07 1.81 1.82 2.02 1.51 2.50 1.25 3.75 1.20 4.60 1.07 7.50 1.06 8.10
    15.00 1.02 13.50 1.03 4.70 1.20 3.72 1.28 2.36 1.66 1.81 2.02 1.52 2.57 1.27 3.84 1.20 4.55 1.07 8.30
    5.00 1.20 2.35 1.64 2.09 1.80 1.83 2.07 1.64 2.36 1.52 2.66 1.20 4.98
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.31 1.61 1.57 2.41 1.21 4.50
    3.60 1.29 2.40 1.57 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
    3.02 1.42 2.38 1.63 1.82 2.09 1.57 2.52 1.39 3.20
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.35 1.29 1.91 1.84 1.42 2.70
    4.80 1.19 3.38 1.32 1.89 1.91 1.43 2.83 1.27 3.76

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.96 1.82
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.60 1.30
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    Прогнозы на матч Челси - Ренн

    Исход игры
    Челси
    98.4% (60)
    Ничья
    1.6% (1)
    Ренн
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.83% (26)
    Меньше
    55.17% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    32.76% (19)
    Нет
    67.24% (39)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    49.2% (30)
    2:1 Челси
    21.3% (13)
    3:0 Челси
    9.8% (6)
    3:1 Челси
    8.2% (5)
    1:0 Челси
    3.3% (2)
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