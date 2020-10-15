Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Ренн
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зиеш Хаким
|1
|0.5
|2.
|Пулишич Кристиан
|1
|0.5
|3.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.5
|4.
|Вернер Тимо
|1 (1)
|0.5
|5.
|Абрахам Тэмми
|0
|0
|6.
|Хаверц Кай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гирасси Серу
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жоржиньо II
|1
|0
|2.
|Чилвел Бенджамин
|1
|0
|3.
|Маунт Мэйсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Да Сильва Дамьен
|1
|0
|2.
|Мартин Йонас
|1
|0
|3.
|Тэт Флавьен
|1
|0
|4.
|Траоре Амари
|1
|0
|5.
|Силики Джеймс
|1
|0
|6.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|0
|0
|25% (1)
|0
|0
|75% (3)
|Ренн
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: + = -Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья
Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси
Ренн Последние 20 матчей: + = -Ренн 2:1 Брест Севилья 1:0 Ренн Ренн 1:2 Анже Ренн 1:1 Краснодар
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|11.00
|1.02
|4.40
|1.19
|3.65
|1.27
|2.33
|1.63
|2.07
|1.81
|1.82
|2.02
|—
|—
|1.51
|2.50
|1.25
|3.75
|1.20
|4.60
|1.07
|7.50
|1.06
|8.10
|
|15.00
|1.02
|13.50
|1.03
|4.70
|1.20
|3.72
|1.28
|2.36
|1.66
|—
|—
|1.81
|2.02
|—
|—
|1.52
|2.57
|1.27
|3.84
|1.20
|4.55
|1.07
|8.30
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.00
|1.20
|—
|—
|2.35
|1.64
|2.09
|1.80
|1.83
|2.07
|1.64
|2.36
|1.52
|2.66
|—
|—
|1.20
|4.98
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Челси - Ренн
Исход игры
Челси
98.4% (60)
Ничья
1.6% (1)
Ренн
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.83% (26)
Меньше
55.17% (32)
Обе команды забьют
Да
32.76% (19)
Нет
67.24% (39)
Популярный счёт
2:0 Челси
49.2% (30)
2:1 Челси
21.3% (13)
3:0 Челси
9.8% (6)
3:1 Челси
8.2% (5)
1:0 Челси
3.3% (2)
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