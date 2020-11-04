Ференцварош
Позже
Стадион: Имени Ференца Пушкаша
Ювентус
90
Дибус
Денеш
25
Блажич
Миха
33
Двали
Лаша
21
Ботка
Эндре
18
Шигер
Давид
10
Нгуэн
Токмак
13
Данило
Луис
25
Рабио
Адриен
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
- Защитник
-
25 Блажич МихаЗащитник
-
33 Двали ЛашаЗащитник
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шигер ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Нгуэн ТокмакНападающий
- Запасные игроки
-
29 Сечи ГергёВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Узуни МюртоПолузащитник
-
70 Боли ФранкНападающий
- Нападающий
-
20 Мак РобертНападающий
-
62 Ори Левенте
-
Главный тренер: Ребров Сергей
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Данило ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дибала ПаулоНападающий
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нгуэн Токмак
|1
|0.5
|2.
|Боли Франк
|1
|0.5
|3.
|Харатин Игорь
|1 (1)
|0.5
|4.
|Зубков Александр
|0
|0
|5.
|Ледуни Аисса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мората Альваро
|2
|1
|2.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|3.
|Кулушевски Деян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Харатин Игорь
|2
|0
|2.
|Ледуни Аисса
|2
|0
|3.
|Сомалиа Вергитон
|1
|0
|4.
|Нгуэн Токмак
|1
|0
|5.
|Хайстер Марсель
|1
|0
|6.
|Ковачевич Аднан
|1
|0
|7.
|Чивич Эльдар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Демирал Мерих
|2
|1
|2.
|Куадрадо Хуан
|2
|0
|3.
|Рабио Адриен
|1
|0
|4.
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|5.
|Кулушевски Деян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ференцварош
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Ювентус
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Ференцварош Последние 20 матчей: +12 =7 -1Фехервар 1:1 Ференцварош Ференцварош 2:2 Динамо Киев Ференцварош 2:0 Уйпешт Барселона 5:1 Ференцварош
Варда 0:2 Ференцварош Ференцварош 2:1 Пушкаш-Академия Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 3:3 Ференцварош Ференцварош 2:1 Динамо Загреб Ференцварош 5:0 Пакш Залаэгерсег 1:2 Ференцварош Селтик 1:2 Ференцварош Ференцварош 2:0 Юргорден МТК 1:1 Ференцварош Штурм 0:1 Ференцварош Копер 0:2 Ференцварош Табор Сезана 1:1 Ференцварош Ференцварош 2:2 Драва Ференцварош 4:0 Брежице Ференцварош 9:0 Фридек Мистек
Ювентус Последние 20 матчей: +8 =5 -7Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона
Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|4.
|Ференцварош
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ференцварош» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ференцварош» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ференцварош» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|4.90
|1.15
|4.20
|1.23
|—
|—
|2.50
|1.53
|2.17
|1.74
|2.00
|1.87
|1.77
|2.12
|1.62
|2.37
|1.33
|3.35
|1.25
|4.00
|1.10
|6.40
|1.08
|7.00
|1.01
|12.00
|
|17.25
|1.01
|16.00
|1.01
|5.30
|1.16
|4.30
|1.23
|—
|—
|2.56
|1.57
|—
|—
|1.98
|1.85
|—
|—
|1.61
|2.35
|1.33
|3.38
|1.25
|4.05
|1.10
|7.10
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.51
|1.17
|—
|—
|2.81
|1.47
|2.61
|1.54
|2.32
|1.66
|2.03
|1.86
|1.77
|2.12
|1.62
|2.39
|—
|—
|1.23
|4.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ференцварош - Ювентус
Исход игры
Ференцварош
0.6% (1)
Ничья
2.4% (4)
Ювентус
97% (164)
Тотал 2.5
Больше
50.3% (83)
Меньше
49.7% (82)
Обе команды забьют
Да
37.58% (62)
Нет
62.42% (103)
Популярный счёт
0:2 Ювентус
43.2% (73)
1:2 Ювентус
17.8% (30)
1:3 Ювентус
14.8% (25)
0:3 Ювентус
11.8% (20)
0:1 Ювентус
3.6% (6)
0:4 Ювентус
2.4% (4)
1:1 Ничья
1.8% (3)
1:5 Ювентус
1.2% (2)
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