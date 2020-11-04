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Ференцварош
 
Позже

Стадион:
Ювентус
90
Дибус
Денеш
8
Ловренчич
Герге
25
Блажич
Миха
33
Двали
Лаша
21
Ботка
Эндре
7
Сомалиа
Вергитон
14
Харатин
Игорь
18
Шигер
Давид
11
Зубков
Александр
88
Изаэль
Барбоса
10
Нгуэн
Токмак
1
Щесны
Войцех
16
Куадрадо
Хуан
19
Бонуччи
Леонардо
3
Кьеллини
Джорджо
13
Данило
Луис
8
Ремзи
Аарон
5
Мело
Артур
25
Рабио
Адриен
7
Роналду
Криштиану
9
Мората
Альваро
22
Кьеза
Федерико
Ференцварош
4-3-3
Ювентус
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ференцварош
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нгуэн Токмак 1 0.5
2. Боли Франк 1 0.5
3. Харатин Игорь 1 (1) 0.5
4. Зубков Александр 0 0
5. Ледуни Аисса 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 2 1
2. Куадрадо Хуан 0 0
3. Кулушевски Деян 0 0

Карточки

Ференцварош
# Игрок      
1. Харатин Игорь 2 0
2. Ледуни Аисса 2 0
3. Сомалиа Вергитон 1 0
4. Нгуэн Токмак 1 0
5. Хайстер Марсель 1 0
6. Ковачевич Аднан 1 0
7. Чивич Эльдар 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Демирал Мерих 2 1
2. Куадрадо Хуан 2 0
3. Рабио Адриен 1 0
4. Бентанкур Родриго 1 0
5. Кулушевски Деян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ференцварош 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)
 Ювентус 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Ференцварош Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Фехервар 1:1 Ференцварош Ференцварош 2:2 Динамо Киев Ференцварош 2:0 Уйпешт Барселона 5:1 Ференцварош
Варда 0:2 Ференцварош Ференцварош 2:1 Пушкаш-Академия Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 3:3 Ференцварош Ференцварош 2:1 Динамо Загреб Ференцварош 5:0 Пакш Залаэгерсег 1:2 Ференцварош Селтик 1:2 Ференцварош Ференцварош 2:0 Юргорден МТК 1:1 Ференцварош Штурм 0:1 Ференцварош Копер 0:2 Ференцварош Табор Сезана 1:1 Ференцварош Ференцварош 2:2 Драва Ференцварош 4:0 Брежице Ференцварош 9:0 Фридек Мистек
Ювентус Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона
Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ференцварош - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 ноября 2020, осталось 26 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 167
    Ференцварош 0.6% (1)
    X 2.4% (4)
    Ювентус 97% (162)
    0
    выиграет Ювентус, со счетом 1:5
    Крупно победит Ювентус
    Олег Чижиков #
    Все прогнозы
    1.73 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ференцварош
    Ничья
    Ювентус
    15.75
    6.75
    1.29
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 13.00 6.20 1.29
    Бонус: 5 000 ₽ 12.00 5.70 1.29
    Бонус: 5 000 ₽ 15.75 6.75 1.28
      14.15 6.52 1.24

    Самый высокий коэффициент на матч «Ференцварош» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ференцварош» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ференцварош» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.00 1.01 4.90 1.15 4.20 1.23 2.50 1.53 2.17 1.74 2.00 1.87 1.77 2.12 1.62 2.37 1.33 3.35 1.25 4.00 1.10 6.40 1.08 7.00 1.01 12.00
    17.25 1.01 16.00 1.01 5.30 1.16 4.30 1.23 2.56 1.57 1.98 1.85 1.61 2.35 1.33 3.38 1.25 4.05 1.10 7.10
    5.51 1.17 2.81 1.47 2.61 1.54 2.32 1.66 2.03 1.86 1.77 2.12 1.62 2.39 1.23 4.40
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.55 1.52 1.63 2.28 1.25 3.95
    3.95 1.25 2.65 1.48 1.66 2.22 1.27 3.76 1.17 5.00
    3.32 1.36 2.64 1.53 1.95 1.93 1.66 2.32 1.45 2.89
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.28 2.02 1.74 1.50 2.48 1.31 3.25
    5.20 1.16 3.68 1.28 2.00 1.81 1.50 2.59 1.31 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.10 1.74
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.29
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    Прогнозы на матч Ференцварош - Ювентус

    Исход игры
    Ференцварош
    0.6% (1)
    Ничья
    2.4% (4)
    Ювентус
    97% (164)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.3% (83)
    Меньше
    49.7% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    37.58% (62)
    Нет
    62.42% (103)
    Популярный счёт
    0:2 Ювентус
    43.2% (73)
    1:2 Ювентус
    17.8% (30)
    1:3 Ювентус
    14.8% (25)
    0:3 Ювентус
    11.8% (20)
    0:1 Ювентус
    3.6% (6)
    0:4 Ювентус
    2.4% (4)
    1:1 Ничья
    1.8% (3)
    1:5 Ювентус
    1.2% (2)
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