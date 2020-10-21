Ференцварош
Позже
Стадион: Имени Ференца Пушкаша
Ювентус
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нгуэн Токмак
|1
|0.5
|2.
|Боли Франк
|1
|0.5
|3.
|Харатин Игорь
|1 (1)
|0.5
|4.
|Зубков Александр
|0
|0
|5.
|Ледуни Аисса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мората Альваро
|2
|1
|2.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|3.
|Кулушевски Деян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Харатин Игорь
|2
|0
|2.
|Ледуни Аисса
|2
|0
|3.
|Сомалиа Вергитон
|1
|0
|4.
|Нгуэн Токмак
|1
|0
|5.
|Хайстер Марсель
|1
|0
|6.
|Ковачевич Аднан
|1
|0
|7.
|Чивич Эльдар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Демирал Мерих
|2
|1
|2.
|Куадрадо Хуан
|2
|0
|3.
|Рабио Адриен
|1
|0
|4.
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|5.
|Кулушевски Деян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ференцварош
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Ювентус
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Ференцварош Последние 20 матчей: + = -Фехервар 1:1 Ференцварош Ференцварош 2:2 Динамо Киев Ференцварош 2:0 Уйпешт Барселона 5:1 Ференцварош
Варда 0:2 Ференцварош Ференцварош 2:1 Пушкаш-Академия Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 3:3 Ференцварош Ференцварош 2:1 Динамо Загреб Ференцварош 5:0 Пакш Залаэгерсег 1:2 Ференцварош Селтик 1:2 Ференцварош Ференцварош 2:0 Юргорден МТК 1:1 Ференцварош Штурм 0:1 Ференцварош Копер 0:2 Ференцварош Табор Сезана 1:1 Ференцварош Ференцварош 2:2 Драва Ференцварош 4:0 Брежице Ференцварош 9:0 Фридек Мистек
Ювентус Последние 20 матчей: + = -Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус
Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|4.
|Ференцварош
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ференцварош» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ференцварош» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ференцварош» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|10.50
|1.03
|4.50
|1.21
|3.60
|1.30
|—
|—
|2.21
|1.67
|1.98
|1.86
|1.74
|2.12
|—
|—
|1.48
|2.65
|1.23
|4.00
|1.17
|4.60
|1.06
|7.90
|1.05
|8.50
|
|13.75
|1.03
|12.25
|1.04
|4.40
|1.22
|3.45
|1.32
|—
|—
|2.26
|1.71
|—
|—
|1.75
|2.10
|—
|—
|1.49
|2.66
|1.25
|4.05
|1.20
|4.85
|1.07
|8.70
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.57
|1.20
|—
|—
|2.67
|1.48
|2.22
|1.68
|1.99
|1.85
|1.74
|2.12
|1.58
|2.41
|1.47
|2.69
|—
|—
|1.18
|5.03
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ференцварош - Ювентус
Исход игры
Ференцварош
0% (0)
Ничья
3.2% (2)
Ювентус
96.8% (60)
Тотал 2.5
Больше
49.15% (29)
Меньше
50.85% (30)
Обе команды забьют
Да
37.29% (22)
Нет
62.71% (37)
Популярный счёт
0:2 Ювентус
41.9% (26)
1:2 Ювентус
22.6% (14)
0:3 Ювентус
11.3% (7)
1:3 Ювентус
9.7% (6)
1:1 Ничья
3.2% (2)
0:4 Ювентус
3.2% (2)
0:1 Ювентус
3.2% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!