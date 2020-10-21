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Ференцварош
 
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Стадион:
Ювентус

Бомбардиры внутри турнира

Ференцварош
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нгуэн Токмак 1 0.5
2. Боли Франк 1 0.5
3. Харатин Игорь 1 (1) 0.5
4. Зубков Александр 0 0
5. Ледуни Аисса 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 2 1
2. Куадрадо Хуан 0 0
3. Кулушевски Деян 0 0

Карточки

Ференцварош
# Игрок      
1. Харатин Игорь 2 0
2. Ледуни Аисса 2 0
3. Сомалиа Вергитон 1 0
4. Нгуэн Токмак 1 0
5. Хайстер Марсель 1 0
6. Ковачевич Аднан 1 0
7. Чивич Эльдар 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Демирал Мерих 2 1
2. Куадрадо Хуан 2 0
3. Рабио Адриен 1 0
4. Бентанкур Родриго 1 0
5. Кулушевски Деян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ференцварош 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)
 Ювентус 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Ференцварош Последние 20 матчей: + = -
Фехервар 1:1 Ференцварош Ференцварош 2:2 Динамо Киев Ференцварош 2:0 Уйпешт Барселона 5:1 Ференцварош
Варда 0:2 Ференцварош Ференцварош 2:1 Пушкаш-Академия Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 3:3 Ференцварош Ференцварош 2:1 Динамо Загреб Ференцварош 5:0 Пакш Залаэгерсег 1:2 Ференцварош Селтик 1:2 Ференцварош Ференцварош 2:0 Юргорден МТК 1:1 Ференцварош Штурм 0:1 Ференцварош Копер 0:2 Ференцварош Табор Сезана 1:1 Ференцварош Ференцварош 2:2 Драва Ференцварош 4:0 Брежице Ференцварош 9:0 Фридек Мистек
Ювентус Последние 20 матчей: + = -
Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус
Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ференцварош - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 ноября 2020, осталось 2 дня 20 часов 4 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 62
    Ференцварош 0% (0)
    X 3.2% (2)
    Ювентус 96.8% (60)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ференцварош
    Ничья
    Ювентус
    16.00
    6.60
    1.26
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 14.00 5.50 1.25
    Бонус: 5 000 ₽ 16.00 6.60 1.21
    Бонус: 5 000 ₽ 13.75 6.30 1.26
      14.29 5.82 1.24

    Самый высокий коэффициент на матч «Ференцварош» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ференцварош» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ференцварош» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    10.50 1.03 4.50 1.21 3.60 1.30 2.21 1.67 1.98 1.86 1.74 2.12 1.48 2.65 1.23 4.00 1.17 4.60 1.06 7.90 1.05 8.50
    13.75 1.03 12.25 1.04 4.40 1.22 3.45 1.32 2.26 1.71 1.75 2.10 1.49 2.66 1.25 4.05 1.20 4.85 1.07 8.70
    4.57 1.20 2.67 1.48 2.22 1.68 1.99 1.85 1.74 2.12 1.58 2.41 1.47 2.69 1.18 5.03
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.28 1.63 1.52 2.45 1.18 4.50
    3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.55 1.14 5.75
    2.87 1.43 2.26 1.65 1.75 2.12 1.52 2.56 1.35 3.25
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.25 1.32 1.86 1.88 1.40 2.85
    4.65 1.19 3.26 1.34 1.88 1.92 1.41 2.91 1.26 3.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.39 1.59
    Букмекер Да Нет
    5.70 1.14
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.21
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    Прогнозы на матч Ференцварош - Ювентус

    Исход игры
    Ференцварош
    0% (0)
    Ничья
    3.2% (2)
    Ювентус
    96.8% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.15% (29)
    Меньше
    50.85% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    37.29% (22)
    Нет
    62.71% (37)
    Популярный счёт
    0:2 Ювентус
    41.9% (26)
    1:2 Ювентус
    22.6% (14)
    0:3 Ювентус
    11.3% (7)
    1:3 Ювентус
    9.7% (6)
    1:1 Ничья
    3.2% (2)
    0:4 Ювентус
    3.2% (2)
    0:1 Ювентус
    3.2% (2)
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