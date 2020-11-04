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Севилья
 
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Стадион:
Краснодар
1
Вацлик
Томаш
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
18
Эскудеро
Серхио
8
Хордан
Хоан
6
Гудель
Неманья
10
Ракитич
Иван
5
Окампос
Лукас
9
Де
Йонг
Люк
11
Мунир
Эль-Хаддади
39
Сафонов
Матвей
6
Рамирес
Кристьян
4
Мартынович
Александр
31
Кайо
Силва
18
Чернов
Евгений
14
Олссон
Кристоффер
8
Газинский
Юрий
47
Уткин
Даниил
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
33
Берг
Маркус
81
Джейкоб
Сабуа
Севилья
4-3-3
Краснодар
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Йонг Люк 1 0.5
2. Акунья Маркос 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рамирес Кристьян 1 0.5
2. Де Вильена Тонни 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Акунья Маркос 2 0
2. Торрес Оливер 1 0
3. Хордан Хоан 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Олссон Кристоффер 2 0
2. Мартынович Александр 1 0
3. Рамирес Кристьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 0 0 0 100% (1) 0 0
 Краснодар 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья
Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья
Краснодар Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва Ренн 1:1 Краснодар
Краснодар 3:1 Рубин Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар

Последние игры между собой

Севилья: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Краснодар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Севилья 3:0 Краснодар Лига Европы Краснодар 2:1 Севилья Лига Европы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
2. Севилья Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Краснодар Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 ноября 2020, осталось 27 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 170
    Севилья 87.6% (149)
    X 7.6% (13)
    Краснодар 4.7% (8)
    +1
    выиграет Севилья, со счетом 5:1
    Ну Красндар совсем не готов к ЛЧ в таком состоянии и с таким тренером
    Голландец-777 #
    0
    выиграет Севилья, со счетом 3:0
    Увы и ах - но не день быков.
    Олег Чижиков #
    0
    выиграет Севилья
    победа испанцев
    Василёк55 #
    Все прогнозы
    1.88 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Краснодар
    1.23
    7.80
    18.75
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.23 6.50 15.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.18 7.40 17.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.21 7.80 18.75
      1.19 7.33 18.37

    Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Краснодар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Краснодар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Краснодар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.00 1.01 5.10 1.14 4.40 1.21 2.60 1.51 2.18 1.74 2.06 1.81 1.81 2.06 1.66 2.31 1.35 3.20 1.27 3.85 1.11 6.00 1.09 6.70 1.02 11.50
    17.25 1.01 15.75 1.02 5.40 1.16 4.40 1.22 2.71 1.58 2.02 1.81 1.64 2.29 1.35 3.26 1.27 3.84 1.11 6.65
    5.62 1.17 2.64 1.53 2.34 1.65 2.05 1.85 1.78 2.12 1.62 2.39 1.50 2.72 1.25 4.22
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.60 1.50 1.65 2.23 1.25 4.30
    3.95 1.25 2.65 1.48 1.67 2.20 1.28 3.68 1.18 4.85
    3.34 1.36 2.66 1.52 1.97 1.92 1.67 2.31 1.46 2.86
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.28 2.10 1.69 1.57 2.40 1.35 3.10
    5.35 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.32

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.28 1.63
    Букмекер Да Нет
    5.70 1.14
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.23
    Где смотреть матч Севилья - Краснодар онлайн

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    Прогнозы на матч Севилья - Краснодар

    Исход игры
    Севилья
    87.7% (150)
    Ничья
    7.6% (13)
    Краснодар
    4.7% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.24% (73)
    Меньше
    55.76% (92)
    Обе команды забьют
    Да
    43.03% (71)
    Нет
    56.97% (94)
    Популярный счёт
    2:0 Севилья
    33.9% (58)
    2:1 Севилья
    23.4% (40)
    1:0 Севилья
    12.9% (22)
    3:1 Севилья
    7% (12)
    3:0 Севилья
    6.4% (11)
    1:1 Ничья
    5.8% (10)
    1:2 Краснодар
    2.9% (5)
    2:2 Ничья
    1.8% (3)
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