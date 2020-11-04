Севилья
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Краснодар
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
10
Ракитич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Кайо СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
-
33 Берг МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ВандерсонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Йонг Люк
|1
|0.5
|2.
|Акунья Маркос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рамирес Кристьян
|1
|0.5
|2.
|Де Вильена Тонни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Акунья Маркос
|2
|0
|2.
|Торрес Оливер
|1
|0
|3.
|Хордан Хоан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|2.
|Мартынович Александр
|1
|0
|3.
|Рамирес Кристьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Краснодар
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +12 =3 -5Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья
Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья
Краснодар Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва Ренн 1:1 Краснодар
Краснодар 3:1 Рубин Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар
Последние игры между собой
Севилья: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Краснодар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Краснодар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Краснодар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Краснодар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.10
|1.14
|4.40
|1.21
|2.60
|1.51
|2.18
|1.74
|2.06
|1.81
|1.81
|2.06
|1.66
|2.31
|—
|—
|1.35
|3.20
|1.27
|3.85
|1.11
|6.00
|1.09
|6.70
|1.02
|11.50
|
|17.25
|1.01
|15.75
|1.02
|5.40
|1.16
|4.40
|1.22
|2.71
|1.58
|—
|—
|2.02
|1.81
|—
|—
|1.64
|2.29
|—
|—
|1.35
|3.26
|1.27
|3.84
|1.11
|6.65
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.62
|1.17
|—
|—
|2.64
|1.53
|2.34
|1.65
|2.05
|1.85
|1.78
|2.12
|1.62
|2.39
|1.50
|2.72
|—
|—
|1.25
|4.22
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Севилья - Краснодар
Исход игры
Севилья
87.7% (150)
Ничья
7.6% (13)
Краснодар
4.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
44.24% (73)
Меньше
55.76% (92)
Обе команды забьют
Да
43.03% (71)
Нет
56.97% (94)
Популярный счёт
2:0 Севилья
33.9% (58)
2:1 Севилья
23.4% (40)
1:0 Севилья
12.9% (22)
3:1 Севилья
7% (12)
3:0 Севилья
6.4% (11)
1:1 Ничья
5.8% (10)
1:2 Краснодар
2.9% (5)
2:2 Ничья
1.8% (3)
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