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Севилья
 
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Стадион:
Краснодар

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Йонг Люк 1 0.5
2. Акунья Маркос 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рамирес Кристьян 1 0.5
2. Де Вильена Тонни 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Акунья Маркос 2 0
2. Торрес Оливер 1 0
3. Хордан Хоан 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Олссон Кристоффер 2 0
2. Мартынович Александр 1 0
3. Рамирес Кристьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 0 0 0 100% (1) 0 0
 Краснодар 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: + = -
Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья
Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья
Краснодар Последние 20 матчей: + = -
Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва Ренн 1:1 Краснодар
Краснодар 3:1 Рубин Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар

Последние игры между собой

Севилья: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Краснодар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Севилья 3:0 Краснодар Лига Европы Краснодар 2:1 Севилья Лига Европы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
2. Севилья Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Краснодар Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 ноября 2020, осталось 2 дня 20 часов 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 62
    Севилья 90.3% (56)
    X 4.8% (3)
    Краснодар 4.8% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Краснодар
    1.30
    6.20
    8.50
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.30 6.00 8.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.27 6.10 12.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.30 6.20 13.00
      1.27 5.98 12.53

    Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Краснодар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Краснодар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Краснодар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.00 1.01 4.90 1.16 4.10 1.22 2.44 1.52 2.14 1.71 1.98 1.91 1.74 2.17 1.62 2.44 1.32 3.30 1.25 3.90 1.09 6.50 1.08 7.20 1.01 12.00
    16.25 1.01 14.50 1.02 5.05 1.18 4.05 1.25 2.48 1.67 1.92 1.90 1.54 2.51 1.29 3.68 1.24 4.15 1.09 7.70
    5.08 1.19 2.46 1.59 2.18 1.74 1.90 1.99 1.68 2.28 1.55 2.57 1.21 4.68
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.48 1.51 1.62 2.30 1.25 3.85
    3.64 1.28 2.53 1.53 1.64 2.26 1.23 4.20 1.16 5.30
    3.17 1.39 2.51 1.57 1.88 2.01 1.61 2.42 1.42 3.04
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.28 2.01 1.75 1.50 2.48 1.31 3.30
    5.10 1.17 3.45 1.31 1.99 1.82 1.45 2.75 1.28 3.68

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.00 1.83
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.28
    Где смотреть матч Севилья - Краснодар онлайн

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    Прогнозы на матч Севилья - Краснодар

    Исход игры
    Севилья
    90.3% (56)
    Ничья
    4.8% (3)
    Краснодар
    4.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.76% (27)
    Меньше
    54.24% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    45.76% (27)
    Нет
    54.24% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Севилья
    35.5% (22)
    2:1 Севилья
    29% (18)
    1:0 Севилья
    9.7% (6)
    3:1 Севилья
    6.5% (4)
    1:1 Ничья
    4.8% (3)
    3:0 Севилья
    4.8% (3)
    1:2 Краснодар
    3.2% (2)
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