Севилья
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Краснодар
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Йонг Люк
|1
|0.5
|2.
|Акунья Маркос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рамирес Кристьян
|1
|0.5
|2.
|Де Вильена Тонни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Акунья Маркос
|2
|0
|2.
|Торрес Оливер
|1
|0
|3.
|Хордан Хоан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|2.
|Мартынович Александр
|1
|0
|3.
|Рамирес Кристьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Краснодар
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: + = -Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья
Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья
Краснодар Последние 20 матчей: + = -Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва Ренн 1:1 Краснодар
Краснодар 3:1 Рубин Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар
Последние игры между собой
Севилья: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Краснодар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Краснодар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Краснодар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Краснодар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|4.90
|1.16
|4.10
|1.22
|2.44
|1.52
|2.14
|1.71
|1.98
|1.91
|1.74
|2.17
|1.62
|2.44
|1.32
|3.30
|1.25
|3.90
|1.09
|6.50
|1.08
|7.20
|1.01
|12.00
|
|16.25
|1.01
|14.50
|1.02
|5.05
|1.18
|4.05
|1.25
|2.48
|1.67
|—
|—
|1.92
|1.90
|—
|—
|1.54
|2.51
|1.29
|3.68
|1.24
|4.15
|1.09
|7.70
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.08
|1.19
|—
|—
|2.46
|1.59
|2.18
|1.74
|1.90
|1.99
|1.68
|2.28
|1.55
|2.57
|—
|—
|1.21
|4.68
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Севилья - Краснодар
Исход игры
Севилья
90.3% (56)
Ничья
4.8% (3)
Краснодар
4.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
45.76% (27)
Меньше
54.24% (32)
Обе команды забьют
Да
45.76% (27)
Нет
54.24% (32)
Популярный счёт
2:0 Севилья
35.5% (22)
2:1 Севилья
29% (18)
1:0 Севилья
9.7% (6)
3:1 Севилья
6.5% (4)
1:1 Ничья
4.8% (3)
3:0 Севилья
4.8% (3)
1:2 Краснодар
3.2% (2)
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