Барселона
Позже
Стадион: Камп Ноу
Динамо Киев
18
Альба
Жорди
22
Фати
Ансу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Фати АнсуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
26 Пенья ИньякиВратарь
- Защитник
-
24 Фирпо ЖуниорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Пуч РикардПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 ClaytinhoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дембеле Усман
|2
|1
|2.
|Месси Лионель
|2 (2)
|1
|3.
|Фати Ансу
|1
|0.5
|4.
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.5
|5.
|Гонсалес Педро
|1
|0.5
|6.
|Де Йонг Френки
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Пена Карлос
|1
|0.5
|2.
|Цыганков Виктор
|1 (1)
|0.5
|3.
|Буяльский Виталий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пике Херард
|0
|1
|2.
|Роберто Серхи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сидорчук Сергей
|1
|1
|2.
|Буяльский Виталий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Барселона
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|42.86% (3)
|Динамо Киев
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: +12 =4 -4Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош
Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол Вильярреал 1:4 Барселона Барселона 2:2 Атлетико М Сельта 2:2 Барселона
Динамо Киев Последние 20 матчей: +14 =4 -2Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус
Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Полесье Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Заря Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла
Последние игры между собой
Барселона: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Динамо Киев: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|4.
|Ференцварош
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Барселона» – «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Барселона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Барселона» – «Динамо Киев», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|7.00
|1.07
|8.40
|1.05
|4.20
|1.20
|3.70
|1.28
|2.15
|1.74
|2.45
|1.55
|2.08
|1.76
|2.03
|1.84
|1.82
|2.05
|1.68
|2.26
|1.40
|3.00
|1.30
|3.50
|1.14
|5.10
|1.12
|5.70
|
|9.40
|1.06
|8.80
|1.07
|4.30
|1.23
|3.38
|1.33
|—
|—
|2.33
|1.62
|—
|—
|1.91
|1.91
|—
|—
|1.65
|2.40
|1.36
|3.18
|1.28
|3.75
|1.14
|6.00
|1.11
|6.65
|
|7.20
|1.10
|—
|—
|4.38
|1.23
|2.90
|1.42
|2.52
|1.52
|2.44
|1.59
|2.19
|1.72
|1.95
|1.92
|1.74
|2.16
|1.61
|2.40
|—
|—
|1.25
|4.14
|—
|—
|1.10
|7.84
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Барселона - Динамо Киев
Исход игры
Барселона
95.8% (161)
Ничья
1.8% (3)
Динамо Киев
2.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
75.31% (122)
Меньше
24.69% (40)
Обе команды забьют
Да
35.19% (57)
Нет
64.81% (105)
Популярный счёт
3:0 Барселона
27.4% (46)
2:0 Барселона
23.8% (40)
3:1 Барселона
17.3% (29)
2:1 Барселона
8.3% (14)
4:0 Барселона
7.7% (13)
4:1 Барселона
3% (5)
5:0 Барселона
2.4% (4)
5:1 Барселона
1.2% (2)
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