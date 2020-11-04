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Барселона
 
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Стадион:
Динамо Киев
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
2
Дест
Серджино
3
Пике
Херард
21
Де
Йонг
Френки
18
Альба
Жорди
5
Бускетс
Серхио
8
Пьянич
Миралем
16
Гонсалес
Педро
10
Месси
Лионель
22
Фати
Ансу
7
Гризманн
Антуан
35
Нещерет
Руслан
94
Кедзёра
Томаш
25
Забарный
Илья
4
Попов
Денис
II
13
Шабанов
Артём
29
Буяльский
Виталий
8
Шепелев
Владимир
18
Андриевский
Александр
15
Цыганков
Виктор
89
Супряга
Владислав
22
Родригес
Жерсон
Барселона
4-2-3-1
Динамо Киев
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дембеле Усман 2 1
2. Месси Лионель 2 (2) 1
3. Фати Ансу 1 0.5
4. Коутиньо Филиппе 1 0.5
5. Гонсалес Педро 1 0.5
6. Де Йонг Френки 0 0
Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Пена Карлос 1 0.5
2. Цыганков Виктор 1 (1) 0.5
3. Буяльский Виталий 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Пике Херард 0 1
2. Роберто Серхи 1 0
Динамо Киев
# Игрок      
1. Сидорчук Сергей 1 1
2. Буяльский Виталий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 42.86% (3)
 Динамо Киев 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош
Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол Вильярреал 1:4 Барселона Барселона 2:2 Атлетико М Сельта 2:2 Барселона
Динамо Киев Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус
Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Полесье Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Заря Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла

Последние игры между собой

Барселона: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Динамо Киев: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Динамо Киев 1:2 Барселона Лига чемпионов Барселона 2:0 Динамо Киев Лига чемпионов
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Динамо Киев от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 ноября 2020, осталось 23 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 168
    Барселона 95.8% (161)
    X 1.8% (3)
    Динамо Киев 2.4% (4)
    0
    матч окончится ничьей
    Месси дно, и даж бревно - будем вместе побеждать, но пока что вничью сыграть.
    Олег Чижиков #
    0
    выиграет Барселона, со счетом 3:0
    У Киева нет состава из за короны, поэтому ничьей и не пахнет.
    murzikov #
    Все прогнозы
    1.73 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Динамо Киев
    1.13
    14.00
    28.00
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.07 12.00 20.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.07 14.00 24.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.13 11.50 28.00
      1.12 11.35 19.86

    Самый высокий коэффициент на матч «Барселона» – «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Барселона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Барселона» – «Динамо Киев», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    7.00 1.07 8.40 1.05 4.20 1.20 3.70 1.28 2.15 1.74 2.45 1.55 2.08 1.76 2.03 1.84 1.82 2.05 1.68 2.26 1.40 3.00 1.30 3.50 1.14 5.10 1.12 5.70
    9.40 1.06 8.80 1.07 4.30 1.23 3.38 1.33 2.33 1.62 1.91 1.91 1.65 2.40 1.36 3.18 1.28 3.75 1.14 6.00 1.11 6.65
    7.20 1.10 4.38 1.23 2.90 1.42 2.52 1.52 2.44 1.59 2.19 1.72 1.95 1.92 1.74 2.16 1.61 2.40 1.25 4.14 1.10 7.84
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.55 1.30 2.17 1.69 1.61 2.33 1.37 3.10
    5.80 1.14 4.20 1.23 2.08 1.75 1.57 2.43 1.34 3.26
    3.94 1.25 2.82 1.46 2.22 1.70 1.92 1.95 1.59 2.42 1.44 2.89
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.90 1.38 2.10 1.62 1.65 2.15
    6.50 1.11 2.79 1.44 2.11 1.73 1.61 2.31 1.29 3.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.85 1.93
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.23
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.39
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    Прогнозы на матч Барселона - Динамо Киев

    Исход игры
    Барселона
    95.8% (161)
    Ничья
    1.8% (3)
    Динамо Киев
    2.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.31% (122)
    Меньше
    24.69% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    35.19% (57)
    Нет
    64.81% (105)
    Популярный счёт
    3:0 Барселона
    27.4% (46)
    2:0 Барселона
    23.8% (40)
    3:1 Барселона
    17.3% (29)
    2:1 Барселона
    8.3% (14)
    4:0 Барселона
    7.7% (13)
    4:1 Барселона
    3% (5)
    5:0 Барселона
    2.4% (4)
    5:1 Барселона
    1.2% (2)
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