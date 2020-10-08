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Нью-Йорк Сити
1:1
Второй тайм: 49'

Стадион:
Ди Си Юнайтед
0'
1:0
4' Пенальти
Кастельянос Валентин
1:1
12' Пенальти
Камара Ола
49'
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
22
Матаррита
Рональд
55
Паркс
Китон
16
Сэндс
Джеймс
17
Маккей-Стивен
Гари
29
Тажури-Шради
Исмаэль
8
Ринг
Александр
11
Кастельянос
Валентин
24
Хамид
Билл
91
Фишер
Онил
23
Пинс
Донован
44
Сьоберг
Аксель
4
Каноуз
Расселл
30
Паредес
Кевин
27
Ньеман
Моузес
5
Морено
Хуниор
31
Грессель
Юлиан
22
Йоу
Гриффин
9
Камара
Ола
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Ди Си Юнайтед
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тиннерхольм Антон 4 0.29
2. Митрицэ Александру 4 0.29
3. Ринг Александр 3 0.21
4. Медина Хесус 2 0.14
5. Эбер Араужо 1 0.07
6. Тажури-Шради Исмаэль 1 0.07
7. Паркс Китон 1 0.07
8. Кастельянос Валентин 1 (1) 0.07
9. Моралес Максимильяно 0 0
10. Маккей-Стивен Гари 0 0
11. Матаррита Рональд 0 0
12. Сэндс Джеймс 0 0
Ди Си Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камара Ола 3 (2) 0.21
2. Федерико Игуаин 2 0.14
3. Брийян Фредерик 1 0.07
4. Грессель Юлиан 1 0.07
5. Сорга Эрик 1 0.07
6. Йоу Гриффин 1 0.07
7. Морено Хуниор 0 0
8. Бирнбом Стив 0 0
9. Фелипе 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
# Игрок      
1. Калленс Александр 5 0
2. Сэндс Джеймс 5 0
3. Кастельянос Валентин 4 0
4. Тиннерхольм Антон 3 0
5. Шано Максим 3 0
6. Ринг Александр 2 0
7. Паркс Китон 2 0
8. Тораринссон Гудмундур 1 0
9. Маккей-Стивен Гари 1 0
10. Эбер Араужо 1 0
11. Ибеага Себастьен 1 0
12. Матаррита Рональд 1 0
13. Медина Хесус 1 0
14. Скалли Джозеф 1 0
15. Асеведо Николас 1 0
Ди Си Юнайтед
# Игрок      
1. Брийян Фредерик 3 1
2. Каноуз Расселл 3 1
3. Фелипе 4 0
4. Морено Хуниор 2 1
5. Асад Ямиль 2 0
6. Федерико Игуаин 1 0
7. Абу Мохаммед 1 0
8. Мора Хосеф 1 0
9. Флорес Эдисон 1 0
10. Грессель Юлиан 1 0
11. Бирнбом Стив 1 0
12. Сегура Улисес 1 0
13. Ньеман Моузес 1 0
14. Паредес Кевин 1 0
15. Mohamed Abu Hasheesh 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нью-Йорк Сити 12.5% (2) 12.5% (2) 31.25% (5) 18.75% (3) 18.75% (3) 6.25% (1)
 Ди Си Юнайтед 12.5% (1) 0 0 0 37.5% (3) 50% (4)

Предыдущие игры

Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Интер Майами 2:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 0:1 Тигрес Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Депортива Сан-Карлос Депортива Сан-Карлос 3:5 Нью-Йорк Сити
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто
Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 0:1 Ди Си Юнайтед

Последние игры между собой

Нью-Йорк Сити: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Ди Си Юнайтед: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Открытый Кубок Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед МЛС
Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 4:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:2 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:1 Ди Си Юнайтед МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион 3:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити 1:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто 1:0 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт 2:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед 1:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 1:2 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати 0:3 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Ди Си Юнайтед
1.48
5.33
9.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.48 3.50 9.50
1.47 3.10 9.25
1.35 5.15 8.70
1.38 5.33 8.22

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.03 4.15 1.20 3.35 1.30 4.50 1.18 1.96 1.84 1.72 2.12 1.85 1.85 1.22 4.00 1.25 3.65 1.06 8.00 1.12 5.50
14.25 1.02 12.75 1.03 4.55 1.21 3.60 1.30 2.31 1.68 1.78 2.06 1.51 2.60 1.26 3.94 1.19 4.75 1.07 8.50
4.85 1.20 2.72 1.50 2.24 1.70 2.01 1.88 1.77 2.14 1.61 2.42 1.50 2.69 1.19 4.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
3.25 1.32 2.25 1.66 1.50 2.44 1.18 4.60 1.22 3.95 1.01 13.00
3.52 1.30 2.34 1.60 1.57 2.40 1.20 4.40 1.13 5.60
3.32 1.36 2.87 1.46 2.26 1.69 1.77 2.16 1.54 2.60 1.36 3.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.87 1.87 1.39 2.85
4.75 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.77
Букмекер Да Нет
4.85 1.16
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
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