Нью-Йорк Сити
4:1
Конец матча
Стадион: Ред Булл Арена
Ди Си Юнайтед
1:0
4' ПенальтиКастельянос Валентин
1:1
12' ПенальтиКамара Ола
2:1
55' ПенальтиТажури-Шради Исмаэль
3:1
63' ГолТажури-Шради Исмаэль
81' Желтая карточкаКастельянос Валентин
4:1
88' ГолПаркс Китон
55
Паркс
Китон
16
Сэндс
Джеймс
24
Хамид
Билл
91
Фишер
Онил
23
Пинс
Донован
22
Йоу
Гриффин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
-
16 Сэндс ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Стувер БрэдВратарь
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Торрес ХуанПолузащитник
-
15 Роча ТониПолузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
-
24 Хамид БиллВратарь
-
91 Фишер ОнилЗащитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Йоу ГриффинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Полузащитник
-
11 Асад ЯмильПолузащитник
-
50 Сорга ЭрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ben Olsen
Ход матча
4'
12'
1:1
55'
63'
72'
88'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тиннерхольм Антон
|4
|0.29
|2.
|Митрицэ Александру
|4
|0.29
|3.
|Ринг Александр
|3
|0.21
|4.
|Тажури-Шради Исмаэль
|3 (1)
|0.21
|5.
|Медина Хесус
|2
|0.14
|6.
|Паркс Китон
|2
|0.14
|7.
|Эбер Араужо
|1
|0.07
|8.
|Кастельянос Валентин
|1 (1)
|0.07
|9.
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|10.
|Тораринссон Гудмундур
|0
|0
|11.
|Маккей-Стивен Гари
|0
|0
|12.
|Матаррита Рональд
|0
|0
|13.
|Сэндс Джеймс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Камара Ола
|3 (2)
|0.21
|2.
|Федерико Игуаин
|2
|0.14
|3.
|Брийян Фредерик
|1
|0.07
|4.
|Грессель Юлиан
|1
|0.07
|5.
|Сорга Эрик
|1
|0.07
|6.
|Йоу Гриффин
|1
|0.07
|7.
|Морено Хуниор
|0
|0
|8.
|Бирнбом Стив
|0
|0
|9.
|Фелипе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Калленс Александр
|5
|0
|2.
|Кастельянос Валентин
|5
|0
|3.
|Сэндс Джеймс
|5
|0
|4.
|Тиннерхольм Антон
|3
|0
|5.
|Шано Максим
|3
|0
|6.
|Ринг Александр
|2
|0
|7.
|Паркс Китон
|2
|0
|8.
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|9.
|Маккей-Стивен Гари
|1
|0
|10.
|Эбер Араужо
|1
|0
|11.
|Ибеага Себастьен
|1
|0
|12.
|Матаррита Рональд
|1
|0
|13.
|Медина Хесус
|1
|0
|14.
|Скалли Джозеф
|1
|0
|15.
|Асеведо Николас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брийян Фредерик
|3
|1
|2.
|Каноуз Расселл
|3
|1
|3.
|Фелипе
|4
|0
|4.
|Морено Хуниор
|2
|1
|5.
|Асад Ямиль
|2
|0
|6.
|Федерико Игуаин
|1
|0
|7.
|Абу Мохаммед
|1
|0
|8.
|Мора Хосеф
|1
|0
|9.
|Флорес Эдисон
|1
|0
|10.
|Грессель Юлиан
|1
|0
|11.
|Бирнбом Стив
|1
|0
|12.
|Сегура Улисес
|1
|0
|13.
|Ньеман Моузес
|1
|0
|14.
|Паредес Кевин
|1
|0
|15.
|Mohamed Abu Hasheesh
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нью-Йорк Сити
|15% (3)
|10% (2)
|25% (5)
|20% (4)
|20% (4)
|10% (2)
|Ди Си Юнайтед
|22.22% (2)
|0
|0
|0
|33.33% (3)
|44.44% (4)
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +10 =2 -8Интер Майами 2:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 0:1 Тигрес Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Депортива Сан-Карлос Депортива Сан-Карлос 3:5 Нью-Йорк Сити
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +4 =7 -9Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто
Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 0:1 Ди Си Юнайтед
Последние игры между собой
Нью-Йорк Сити: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Ди Си Юнайтед: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 4:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:2 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:1 Ди Си Юнайтед МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|10.50
|1.03
|4.15
|1.20
|3.35
|1.30
|—
|—
|4.50
|1.18
|1.96
|1.84
|1.72
|2.12
|—
|—
|3.15
|1.35
|1.22
|4.00
|1.57
|2.30
|1.06
|8.00
|1.12
|5.80
|14.25
|1.02
|12.75
|1.03
|4.55
|1.21
|3.60
|1.30
|—
|—
|2.31
|1.68
|—
|—
|1.78
|2.06
|—
|—
|1.51
|2.60
|1.26
|3.94
|1.19
|4.75
|1.07
|8.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.85
|1.20
|—
|—
|2.72
|1.50
|2.24
|1.70
|2.01
|1.88
|1.77
|2.14
|1.61
|2.42
|1.50
|2.69
|—
|—
|1.19
|4.94
|—
|—
|—
|—