Брешия
3:0
Конец матча
Стадион: Марио Ригамонти
Лечче
1:0
9' ГолНдой Эмануэле
19' Желтая карточкаШпалек Николас
54' Желтая карточкаМартелла Бруно
57' Желтая карточкаКальдерони Марко
2:0
67' ГолНдой Эмануэле
70' Желтая карточкаВан Де Лои Томми
3:0
90' ГолАйе Флориан
20
Айе
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Скрабб СимонНападающий
-
Главный тренер: Дельнери Луиджи
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
Ход матча
9'
1:0
19'
54'
57'
67'
70'
90'
3:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ндой Эмануэле
|2
|0.67
|2.
|Айе Флориан
|1
|0.33
|3.
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.33
|4.
|Змрхаль Яромир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хендерсон Лиам
|1
|0.33
|2.
|Манкозу Марко
|1
|0.33
|3.
|Кода Массимо
|0
|0
|4.
|Листковски Марчин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Папетти Андреа
|0
|1
|2.
|Мартелла Бруно
|1
|0
|3.
|Шпалек Николас
|1
|0
|4.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|5.
|Ван Де Лои Томми
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кальдерони Марко
|2
|0
|2.
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|3.
|Лучиони Фабио
|1
|0
|4.
|Жута Леонард
|1
|0
|5.
|Петриччоне Якопо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брешия
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|Лечче
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: +3 =4 -13Читтаделла 3:0 Брешия Брешия 3:0 Трапани Брешия 1:1 Асколи Милан 3:1 Брешия
Брешия 1:1 Сампдория Лацио 2:0 Брешия Брешия 1:2 Парма Лечче 3:1 Брешия Брешия 2:1 СПАЛ 2013 Аталанта 6:2 Брешия Брешия 0:3 Рома Торино 3:1 Брешия Брешия 2:0 Верона Интер Милан 6:0 Брешия Брешия 2:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 2:0 Брешия Сассуоло 3:0 Брешия Брешия 1:2 Наполи Ювентус 2:0 Брешия
Лечче Последние 20 матчей: +8 =4 -8Комо 0:3 Лечче Лечче 2:1 Алессандрия Ливорно 2:2 Лечче Асколи 0:2 Лечче
Лечче 2:0 ФералпиСало Лечче 1:0 Джиана Эрминио Лечче 0:0 Порденоне Лечче 2:2 Монополи ФералпиСало 2:1 Лечче Монца 2:1 Лечче Лечче 3:4 Парма Удинезе 1:2 Лечче Болонья 3:2 Лечче Лечче 3:1 Брешия Дженоа 2:1 Лечче Лечче 1:3 Фиорентина Кальяри 0:0 Лечче Лечче 2:1 Лацио Сассуоло 4:2 Лечче Лечче 1:2 Сампдория
Последние игры между собой
Брешия: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Лечче: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Реджана 1915
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Эмполи
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Реджина
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Салернитана
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Брешия
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Лечче
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Венеция
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Пиза
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Порденоне
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Козенца
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Виченца Виртус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Кьево
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Кремонезе
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Виртус Энтелла
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|19.
|Пескара
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Асколи
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.00
|1.01
|8.60
|1.05
|3.90
|1.23
|—
|—
|2.75
|1.41
|2.17
|1.69
|1.80
|2.90
|1.73
|2.11
|1.53
|2.50
|—
|—
|1.11
|5.80
|—
|—
|1.15
|5.00
|1.03
|10.00
|1.03
|10.00
|1.01
|12.60
|9.10
|1.02
|8.20
|1.05
|3.70
|1.26
|—
|—
|2.95
|1.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.58
|2.38
|—
|—
|1.38
|2.94
|—
|—
|1.14
|4.95
|1.10
|5.55
|1.02
|9.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.43
|1.17
|3.55
|1.32
|2.86
|1.45
|2.07
|1.82
|1.74
|2.17
|1.53
|2.61
|1.53
|2.61
|1.81
|2.08
|1.33
|3.48
|1.45
|2.84
|—
|—
|1.21
|4.73
|—
|—
|—
|—