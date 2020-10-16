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  2. Матчи
  3. Италия
Брешия
3:0
Конец матча

Стадион:
Лечче
0'
1:0
9' Гол
Ндой Эмануэле
19' Желтая карточка
Шпалек Николас
54' Желтая карточка
Мартелла Бруно
57' Желтая карточка
Кальдерони Марко
2:0
67' Гол
Ндой Эмануэле
70' Желтая карточка
Ван Де Лои Томми
3:0
90' Гол
Айе Флориан
90'+5
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
32
Папетти
Андреа
19
Мангравити
Массимилиано
26
Мартелла
Бруно
Ван
Де
Лои
Томми
6
Ндой
Эмануэле
7
Шпалек
Николас
27
Дессена
Даниэле
9
Доннарумма
Альфредо
20
Айе
Флориан
21
Габриэл
Васконселлос
24
Жута
Леонард
5
Лучиони
Фабио
6
Меккарьелло
Бьяджо
27
Кальдерони
Марко
53
Хендерсон
Лиам
37
Майер
Жан
23
Бьёркенгрен
Йон
10
Фалько
Филиппо
Стемпиньски
Мариуш
19
Листковски
Марчин
Брешия
4-2-3-1
Лечче
4-3-3

Ход матча

9'
Ндой Эмануэле
(Айе Флориан)
1:0
19'
Шпалек Николас
 
52'
 
Паганини Лука
Бьёркенгрен Йон
54'
Мартелла Бруно
 
57'
 
Кальдерони Марко
67'
 
Кода Массимо
Стемпиньски Мариуш
67'
Ндой Эмануэле
(Доннарумма Альфредо)
2:0
70'
Ван Де Лои Томми
 
73'
Скрабб Симон
Шпалек Николас
 
76'
 
Петтинари Стефано
Листковски Марчин
79'
Лабойко Якуб
Ндой Эмануэле
 
89'
Змрхаль Яромир
Доннарумма Альфредо
 
90'
Айе Флориан
(Змрхаль Яромир)
3:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ндой Эмануэле 2 0.67
2. Айе Флориан 1 0.33
3. Доннарумма Альфредо 1 0.33
4. Змрхаль Яромир 0 0
Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хендерсон Лиам 1 0.33
2. Манкозу Марко 1 0.33
3. Кода Массимо 0 0
4. Листковски Марчин 0 0

Карточки

Брешия
# Игрок      
1. Папетти Андреа 0 1
2. Мартелла Бруно 1 0
3. Шпалек Николас 1 0
4. Мангравити Массимилиано 1 0
5. Ван Де Лои Томми 1 0
Лечче
# Игрок      
1. Кальдерони Марко 2 0
2. Хендерсон Лиам 1 0
3. Лучиони Фабио 1 0
4. Жута Леонард 1 0
5. Петриччоне Якопо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брешия 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1)
 Лечче 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Читтаделла 3:0 Брешия Брешия 3:0 Трапани Брешия 1:1 Асколи Милан 3:1 Брешия
Брешия 1:1 Сампдория Лацио 2:0 Брешия Брешия 1:2 Парма Лечче 3:1 Брешия Брешия 2:1 СПАЛ 2013 Аталанта 6:2 Брешия Брешия 0:3 Рома Торино 3:1 Брешия Брешия 2:0 Верона Интер Милан 6:0 Брешия Брешия 2:2 Дженоа Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 2:0 Брешия Сассуоло 3:0 Брешия Брешия 1:2 Наполи Ювентус 2:0 Брешия
Лечче Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Комо 0:3 Лечче Лечче 2:1 Алессандрия Ливорно 2:2 Лечче Асколи 0:2 Лечче
Лечче 2:0 ФералпиСало Лечче 1:0 Джиана Эрминио Лечче 0:0 Порденоне Лечче 2:2 Монополи ФералпиСало 2:1 Лечче Монца 2:1 Лечче Лечче 3:4 Парма Удинезе 1:2 Лечче Болонья 3:2 Лечче Лечче 3:1 Брешия Дженоа 2:1 Лечче Лечче 1:3 Фиорентина Кальяри 0:0 Лечче Лечче 2:1 Лацио Сассуоло 4:2 Лечче Лечче 1:2 Сампдория

Последние игры между собой

Брешия: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Лечче: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Лечче 3:1 Брешия Серия A Брешия 3:0 Лечче Серия A Лечче 1:0 Брешия Серия B Брешия 2:1 Лечче Серия B
Брешия 2:2 Лечче Серия A Лечче 2:1 Брешия Серия A Лечче 2:2 Брешия Серия B Брешия 1:0 Лечче Серия B Брешия 0:0 Лечче Серия B Лечче 1:2 Брешия Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Реджана 1915 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Эмполи 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Реджина 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Салернитана 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Брешия 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Лечче 3 1 1 1 2 - 3 4
8. Фрозиноне 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Венеция 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Монца 2 0 2 0 0 - 0 2
11. СПАЛ 2013 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Пиза 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Порденоне 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Козенца 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Виченца Виртус 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Кьево 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Кремонезе 2 0 1 1 1 - 3 1
18. Виртус Энтелла 2 0 1 1 0 - 2 1
19. Пескара 2 0 1 1 1 - 3 1
20. Асколи 2 0 1 1 1 - 3 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    19'
    Шпалек Николас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Ндой Эмануэле бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.05 13.00 95.00
1.02 17.00 68.00
1.63 3.47 7.18

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 8.60 1.05 3.90 1.23 2.75 1.41 2.17 1.69 1.80 2.90 1.73 2.11 1.53 2.50 1.11 5.80 1.15 5.00 1.03 10.00 1.03 10.00 1.01 12.60
9.10 1.02 8.20 1.05 3.70 1.26 2.95 1.40 1.58 2.38 1.38 2.94 1.14 4.95 1.10 5.55 1.02 9.10
5.43 1.17 3.55 1.32 2.86 1.45 2.07 1.82 1.74 2.17 1.53 2.61 1.53 2.61 1.81 2.08 1.33 3.48 1.45 2.84 1.21 4.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.98 1.82 2.20 1.62 1.13 5.40 1.03 10.00 1.02 11.00
2.95 1.40 1.48 2.65 1.13 5.90 1.10 7.00
3.02 1.41 2.49 1.57 1.95 1.93 1.58 2.47 1.26 4.02 1.14 6.26 1.29 3.76
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.41 1.71 2.06 1.30 3.35
4.20 1.23 2.83 1.43 1.74 2.09 1.34 3.26 1.18 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Букмекер Да Нет
4.20 1.52
Букмекер Да Нет
3.10 1.35
Где смотреть матч Брешия 3:0 Лечче онлайн

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