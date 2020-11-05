Портленд Тимберс
0:0
Первый тайм: 43'
Стадион: Провиденс
Колорадо Рэпидс
12
Кларк
Стив
25
Туилома
Билл
32
Фарфан
Марко
21
Чара
Диего
13
Винс
Сэмюэл
26
Бассетт
Коул
19
Прайс
Джек
21
Намли
Юнес
11
Рубио
Диего
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
-
32 Фарфан МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Винс СэмюэлЗащитник
-
26 Бассетт КоулПолузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
-
21 Намли ЮнесПолузащитник
- Нападающий
-
11 Рубио ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эбобисс Жереми
|8
|0.4
|2.
|Мора Фелипе
|7
|0.35
|3.
|Незгода Ярослав
|7
|0.35
|4.
|Валери Диего
|6 (2)
|0.3
|5.
|Чара Йимми
|4
|0.2
|6.
|Уильямсон Эрик
|3
|0.15
|7.
|Бланко Себастьян
|2
|0.1
|8.
|Чара Диего
|1
|0.05
|9.
|Туилома Билл
|1
|0.05
|10.
|Мабьяла Ларрис
|1
|0.05
|11.
|Поло Энди
|1
|0.05
|12.
|Касканте Хулио
|1
|0.05
|13.
|Флорес Андрес
|1
|0.05
|14.
|Вильяфана Хорхе
|0
|0
|15.
|Бонилья Пабло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бассетт Коул
|5
|0.33
|2.
|Льюис Джонатан
|4
|0.27
|3.
|Шиньяшики Андре
|4
|0.27
|4.
|Камара Кей
|2
|0.13
|5.
|Рубио Диего
|2
|0.13
|6.
|Винс Сэмюэл
|1
|0.07
|7.
|Мескида Николас
|1
|0.07
|8.
|Акоста Келлин
|1
|0.07
|9.
|Гальван Бриан
|1
|0.07
|10.
|Розенберри Киган
|1
|0.07
|11.
|Абубакар Лалас
|1
|0.07
|12.
|Намли Юнес
|0
|0
|13.
|Прайс Джек
|0
|0
|14.
|Бенезе Николя
|0
|0
|15.
|Трасти Остон
|0
|0
|16.
|Келли Джереми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уильямсон Эрик
|7
|0
|2.
|Чара Диего
|5
|0
|3.
|Паредес Кристиан
|4
|0
|4.
|Жупарич Дарио
|2
|1
|5.
|Бонилья Пабло
|3
|0
|6.
|Вильяфана Хорхе
|2
|0
|7.
|Дювалл Крис
|2
|0
|8.
|Фарфан Марко
|2
|0
|9.
|Бланко Себастьян
|1
|0
|10.
|Мабьяла Ларрис
|1
|0
|11.
|Кларк Стив
|1
|0
|12.
|Самбрано Ренсо
|1
|0
|13.
|Конечни Томас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Прайс Джек
|4
|1
|2.
|Акоста Келлин
|4
|0
|3.
|Абубакар Лалас
|4
|0
|4.
|Рубио Диего
|3
|0
|5.
|Уилсон Дэнни
|1
|1
|6.
|Камара Кей
|1
|0
|7.
|Мур Дрю
|1
|0
|8.
|Уорнер Коллен
|1
|0
|9.
|Бенезе Николя
|1
|0
|10.
|Ирвин Клинт
|1
|0
|11.
|Льюис Джонатан
|1
|0
|12.
|Бассетт Коул
|1
|0
|13.
|Шиньяшики Андре
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Портленд Тимберс
|18.6% (8)
|16.28% (7)
|6.98% (3)
|18.6% (8)
|18.6% (8)
|20.93% (9)
|Колорадо Рэпидс
|17.39% (4)
|4.35% (1)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|30.43% (7)
Предыдущие игры
Портленд Тимберс Последние 20 матчей: +12 =4 -4Портленд Тимберс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Портленд Тимберс 5:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:6 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 4:2 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +8 =4 -8Колорадо Рэпидс 3:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 4:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс
Последние игры между собой
Портленд Тимберс: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Колорадо Рэпидс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Портленд Тимберс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Портленд Тимберс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Портленд Тимберс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Портленд Тимберс 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Портленд Тимберс МЛС Колорадо Рэпидс 3:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Портленд Тимберс 0:3 Колорадо Рэпидс МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Портленд Тимберс» – «Колорадо Рэпидс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Портленд Тимберс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Колорадо Рэпидс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Портленд Тимберс» – «Колорадо Рэпидс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|6.50
|1.09
|11.50
|1.02
|2.62
|1.45
|—
|—
|4.20
|1.20
|—
|—
|1.55
|2.35
|2.12
|1.72
|2.03
|1.79
|1.79
|2.03
|1.18
|4.50
|—
|—
|1.33
|3.10
|1.05
|8.50
|1.11
|6.00
|1.03
|10.00
|1.02
|12.00
|
|—
|—
|10.75
|1.00
|4.85
|1.13
|—
|—
|3.90
|1.20
|—
|—
|2.43
|1.53
|—
|—
|2.03
|1.80
|—
|—
|1.69
|2.29
|—
|—
|1.36
|3.15
|1.24
|3.70
|1.10
|5.85
|1.08
|6.30
|1.01
|10.75
|
|7.02
|1.11
|—
|—
|2.57
|1.54
|2.23
|1.70
|1.89
|1.99
|1.64
|2.34
|1.50
|2.69
|1.70
|2.23
|1.50
|2.69
|1.83
|2.07
|1.17
|5.38
|1.51
|2.70
|—
|—
|1.26
|4.12
|—
|—
|—
|—
|—
|—