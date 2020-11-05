Портленд Тимберс
0:1
Конец матча
Стадион: Провиденс
Колорадо Рэпидс
49' Желтая карточкаЧара Диего
81' Желтая карточкаБонилья Пабло
0:1
83' ГолАкоста Келлин
90' Желтая карточкаМескида Николас
90' Желтая карточкаЖупарич Дарио
12
Кларк
Стив
25
Туилома
Билл
32
Фарфан
Марко
21
Чара
Диего
13
Винс
Сэмюэл
26
Бассетт
Коул
19
Прайс
Джек
21
Намли
Юнес
11
Рубио
Диего
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
-
32 Фарфан МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Винс СэмюэлЗащитник
-
26 Бассетт КоулПолузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
-
21 Намли ЮнесПолузащитник
- Нападающий
-
11 Рубио ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
Ход матча
49'
81'
83'
0:1
85'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эбобисс Жереми
|8
|0.4
|2.
|Мора Фелипе
|7
|0.35
|3.
|Незгода Ярослав
|7
|0.35
|4.
|Валери Диего
|6 (2)
|0.3
|5.
|Чара Йимми
|4
|0.2
|6.
|Уильямсон Эрик
|3
|0.15
|7.
|Бланко Себастьян
|2
|0.1
|8.
|Чара Диего
|1
|0.05
|9.
|Туилома Билл
|1
|0.05
|10.
|Мабьяла Ларрис
|1
|0.05
|11.
|Поло Энди
|1
|0.05
|12.
|Касканте Хулио
|1
|0.05
|13.
|Флорес Андрес
|1
|0.05
|14.
|Вильяфана Хорхе
|0
|0
|15.
|Бонилья Пабло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бассетт Коул
|5
|0.33
|2.
|Льюис Джонатан
|4
|0.27
|3.
|Шиньяшики Андре
|4
|0.27
|4.
|Рубио Диего
|2
|0.13
|5.
|Камара Кей
|2
|0.13
|6.
|Акоста Келлин
|2
|0.13
|7.
|Винс Сэмюэл
|1
|0.07
|8.
|Мескида Николас
|1
|0.07
|9.
|Гальван Бриан
|1
|0.07
|10.
|Розенберри Киган
|1
|0.07
|11.
|Абубакар Лалас
|1
|0.07
|12.
|Намли Юнес
|0
|0
|13.
|Прайс Джек
|0
|0
|14.
|Бенезе Николя
|0
|0
|15.
|Трасти Остон
|0
|0
|16.
|Келли Джереми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уильямсон Эрик
|7
|0
|2.
|Чара Диего
|6
|0
|3.
|Жупарич Дарио
|3
|1
|4.
|Паредес Кристиан
|4
|0
|5.
|Бонилья Пабло
|4
|0
|6.
|Вильяфана Хорхе
|2
|0
|7.
|Дювалл Крис
|2
|0
|8.
|Фарфан Марко
|2
|0
|9.
|Бланко Себастьян
|1
|0
|10.
|Мабьяла Ларрис
|1
|0
|11.
|Кларк Стив
|1
|0
|12.
|Самбрано Ренсо
|1
|0
|13.
|Конечни Томас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Прайс Джек
|4
|1
|2.
|Акоста Келлин
|4
|0
|3.
|Абубакар Лалас
|4
|0
|4.
|Рубио Диего
|3
|0
|5.
|Уилсон Дэнни
|1
|1
|6.
|Камара Кей
|1
|0
|7.
|Мур Дрю
|1
|0
|8.
|Уорнер Коллен
|1
|0
|9.
|Бенезе Николя
|1
|0
|10.
|Мескида Николас
|1
|0
|11.
|Ирвин Клинт
|1
|0
|12.
|Льюис Джонатан
|1
|0
|13.
|Бассетт Коул
|1
|0
|14.
|Шиньяшики Андре
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Портленд Тимберс
|18.6% (8)
|16.28% (7)
|6.98% (3)
|18.6% (8)
|18.6% (8)
|20.93% (9)
|Колорадо Рэпидс
|16.67% (4)
|4.17% (1)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|33.33% (8)
Предыдущие игры
Портленд Тимберс Последние 20 матчей: +12 =4 -4Портленд Тимберс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Портленд Тимберс 5:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:6 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 4:2 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +8 =4 -8Колорадо Рэпидс 3:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 4:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс
Последние игры между собой
Портленд Тимберс: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Колорадо Рэпидс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Портленд Тимберс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Портленд Тимберс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Портленд Тимберс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Портленд Тимберс 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Портленд Тимберс МЛС Колорадо Рэпидс 3:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Портленд Тимберс 0:3 Колорадо Рэпидс МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|1:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Портленд Тимберс» – «Колорадо Рэпидс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Портленд Тимберс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Колорадо Рэпидс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Портленд Тимберс» – «Колорадо Рэпидс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|2.08
|1.70
|—
|—
|11.50
|1.02
|—
|—
|1.20
|4.20
|—
|—
|4.20
|1.20
|—
|—
|1.02
|11.00
|2.12
|1.72
|2.03
|1.79
|1.79
|2.03
|1.02
|11.00
|—
|—
|1.33
|3.10
|1.05
|8.50
|1.11
|6.00
|1.03
|10.00
|1.02
|12.00
|
|—
|—
|—
|—
|10.75
|1.00
|—
|—
|4.85
|1.13
|—
|—
|3.90
|1.20
|—
|—
|2.43
|1.53
|—
|—
|2.03
|1.80
|—
|—
|1.69
|2.29
|—
|—
|1.36
|3.15
|1.24
|3.70
|1.10
|5.85
|1.08
|6.30
|1.01
|10.75
|
|1.90
|1.98
|1.58
|2.47
|1.27
|3.91
|1.74
|2.16
|1.16
|5.68
|1.35
|3.30
|1.39
|3.10
|1.64
|2.34
|1.13
|6.58
|1.70
|2.23
|1.50
|2.69
|1.83
|2.07
|1.17
|5.38
|1.51
|2.70
|—
|—
|1.26
|4.12
|—
|—
|—
|—
|—
|—