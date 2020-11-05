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Портленд Тимберс
0:1
Конец матча

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0'
49' Желтая карточка
Чара Диего
81' Желтая карточка
Бонилья Пабло
0:1
83' Гол
Акоста Келлин
90' Желтая карточка
Мескида Николас
90' Желтая карточка
Жупарич Дарио
90'+7
12
Кларк
Стив
28
Бонилья
Пабло
25
Туилома
Билл
13
Жупарич
Дарио
32
Фарфан
Марко
7
Поло Энди
21
Чара
Диего
22
Паредес
Кристиан
14
Флорес
Андрес
30
Уильямсон
Эрик
9
Мора
Фелипе
50
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
13
Винс
Сэмюэл
26
Бассетт
Коул
19
Прайс
Джек
21
Намли
Юнес
99
Шиньяшики
Андре
11
Рубио
Диего
9
Бенезе
Николя
Портленд Тимберс
4-4-2
Колорадо Рэпидс
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эбобисс Жереми 8 0.4
2. Мора Фелипе 7 0.35
3. Незгода Ярослав 7 0.35
4. Валери Диего 6 (2) 0.3
5. Чара Йимми 4 0.2
6. Уильямсон Эрик 3 0.15
7. Бланко Себастьян 2 0.1
8. Чара Диего 1 0.05
9. Туилома Билл 1 0.05
10. Мабьяла Ларрис 1 0.05
11. Поло Энди 1 0.05
12. Касканте Хулио 1 0.05
13. Флорес Андрес 1 0.05
14. Вильяфана Хорхе 0 0
15. Бонилья Пабло 0 0
Колорадо Рэпидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бассетт Коул 5 0.33
2. Льюис Джонатан 4 0.27
3. Шиньяшики Андре 4 0.27
4. Рубио Диего 2 0.13
5. Камара Кей 2 0.13
6. Акоста Келлин 2 0.13
7. Винс Сэмюэл 1 0.07
8. Мескида Николас 1 0.07
9. Гальван Бриан 1 0.07
10. Розенберри Киган 1 0.07
11. Абубакар Лалас 1 0.07
12. Намли Юнес 0 0
13. Прайс Джек 0 0
14. Бенезе Николя 0 0
15. Трасти Остон 0 0
16. Келли Джереми 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
# Игрок      
1. Уильямсон Эрик 7 0
2. Чара Диего 6 0
3. Жупарич Дарио 3 1
4. Паредес Кристиан 4 0
5. Бонилья Пабло 4 0
6. Вильяфана Хорхе 2 0
7. Дювалл Крис 2 0
8. Фарфан Марко 2 0
9. Бланко Себастьян 1 0
10. Мабьяла Ларрис 1 0
11. Кларк Стив 1 0
12. Самбрано Ренсо 1 0
13. Конечни Томас 1 0
Колорадо Рэпидс
# Игрок      
1. Прайс Джек 4 1
2. Акоста Келлин 4 0
3. Абубакар Лалас 4 0
4. Рубио Диего 3 0
5. Уилсон Дэнни 1 1
6. Камара Кей 1 0
7. Мур Дрю 1 0
8. Уорнер Коллен 1 0
9. Бенезе Николя 1 0
10. Мескида Николас 1 0
11. Ирвин Клинт 1 0
12. Льюис Джонатан 1 0
13. Бассетт Коул 1 0
14. Шиньяшики Андре 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Портленд Тимберс 18.6% (8) 16.28% (7) 6.98% (3) 18.6% (8) 18.6% (8) 20.93% (9)
 Колорадо Рэпидс 16.67% (4) 4.17% (1) 12.5% (3) 20.83% (5) 12.5% (3) 33.33% (8)

Предыдущие игры

Портленд Тимберс Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Портленд Тимберс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Портленд Тимберс 5:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:6 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 4:2 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Колорадо Рэпидс 3:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 4:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс

Последние игры между собой

Портленд Тимберс: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Колорадо Рэпидс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:3 Портленд Тимберс МЛС
Портленд Тимберс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Портленд Тимберс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Портленд Тимберс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Портленд Тимберс 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Портленд Тимберс МЛС Колорадо Рэпидс 3:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Портленд Тимберс 0:3 Колорадо Рэпидс МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес 1:2 Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Providence Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 94.00 6.50 1.11
Бонус: 5 000 ₽ 3.80 1.77 3.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.62 3.48 2.62
  4.42 1.68 4.56

Самый высокий коэффициент на матч «Портленд Тимберс» – «Колорадо Рэпидс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Портленд Тимберс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Колорадо Рэпидс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Портленд Тимберс» – «Колорадо Рэпидс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
2.08 1.70 11.50 1.02 1.20 4.20 4.20 1.20 1.02 11.00 2.12 1.72 2.03 1.79 1.79 2.03 1.02 11.00 1.33 3.10 1.05 8.50 1.11 6.00 1.03 10.00 1.02 12.00
10.75 1.00 4.85 1.13 3.90 1.20 2.43 1.53 2.03 1.80 1.69 2.29 1.36 3.15 1.24 3.70 1.10 5.85 1.08 6.30 1.01 10.75
1.90 1.98 1.58 2.47 1.27 3.91 1.74 2.16 1.16 5.68 1.35 3.30 1.39 3.10 1.64 2.34 1.13 6.58 1.70 2.23 1.50 2.69 1.83 2.07 1.17 5.38 1.51 2.70 1.26 4.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.72 2.05 2.44 1.52 1.10 6.25 1.21 3.90 1.07 7.50
3.38 1.32 2.45 1.55 1.66 2.22 1.25 3.95 1.18 4.95
1.56 2.52 1.33 3.48 1.10 7.63 1.40 3.08 1.63 2.38 1.43 2.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.11 1.68 1.57 2.31 1.33 3.10
5.40 1.15 3.95 1.25 2.11 1.73 1.57 2.40 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.45 1.51
Где смотреть матч Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс онлайн

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