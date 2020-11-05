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Рапид Вена
1:1
Первый тайм: 26'

Стадион:
Дандолк
0'
0:1
7' Гол
Хобан Патрик
18' Желтая карточка
Хофманн Максимилиан
1:1
22' Гол
Любичич Деян
26'
25
Гартлер
Пауль
22
Стойкович
Филип
20
Хофманн
Максимилиан
4
Барац
Матео
13
Шик
Торстен
39
Любичич
Деян
28
Кнасмюлльнер
Кристоф
16
Петрович
Деян
31
Ульманн
Максимилиан
29
Кара
Эркан
36
Аразе
Кельвин
20
Маккари
Аарон
21
Клири
Дэниел
44
Бойл
Энди
4
Хор
Шон
II
2
Гэннон
Шон
10
Слоггетт
Грегори
5
Шилдс
Крис
6
Флорес
Джордан
15
Лихи
Даррах
7
Даффи
Майкл
9
Хобан
Патрик
Рапид Вена
3-5-2
Дандолк
3-5-1-1

Ход матча

7'
0:1
Хобан Патрик
(Шилдс Крис)
18'
Хофманн Максимилиан
 
22'
Любичич Деян
1:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фунтас Таксиархис 1 0.33
2. Кара Эркан 0 0
Дандолк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мюррей Шон 1 0.33
2. Хобан Патрик 1 0.33
3. Шилдс Крис 0 0
4. Маунтни Джон 0 0

Карточки

Рапид Вена
# Игрок      
1. Рицмайер Марсель 1 0
2. Граховац Срджан 1 0
3. Аразе Кельвин 1 0
4. Любичич Деян 1 0
5. Граймль Лео 1 0
6. Кара Эркан 1 0
Дандолк
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рапид Вена 0 0 0 100% (1) 0 0
 Дандолк 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Рапид Вена 3:1 Альтах Мольде 1:0 Рапид Вена Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Арсенал
Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Штурм 1:1 Рапид Вена Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира Рапид Вена 1:0 ГАК Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн Рапид Вена 4:1 Обергензерндорф Локомотив Загреб 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 7:0 Жуниорс Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Рапид Вена 5:3 Опава Фёрст Вена 0:3 Рапид Вена Драссбург 1:4 Рапид Вена Швечат 0:2 Рапид Вена
Дандолк Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Сент-Патрикс 1:1 Дандолк Арсенал 3:0 Дандолк Уотерфорд Юнайтед 1:0 Дандолк Дандолк 1:2 Мольде
Дерри Сити 1:2 Дандолк Дандолк 0:0 Богемианс Корк Сити 0:2 Дандолк Дандолк 0:0 Финн Харпс Дандолк 3:1 Клаксвик Дандолк 0:4 Шемрок Роверс Шериф 1:1 Дандолк Интер Эскальдес 0:1 Дандолк Дандолк 3:2 Шелбурн Коб Рамблерс 0:2 Дандолк Слайго Роверс 3:1 Дандолк Целе 3:0 Дандолк Дандолк 2:2 Уотерфорд Юнайтед Дандолк 1:0 Уотерфорд Юнайтед Богемианс 2:1 Дандолк Дандолк 1:1 Сент-Патрикс

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Мольде Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Дандолк 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
4. Рапид Вена 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 164
Рапид Вена 96.3% (158)
X 3% (5)
Дандолк 0.6% (1)
Все прогнозы
1.66 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Дандолк
1.30
6.20
9.47
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.23 6.20 11.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.01 3.70 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.30 6.15 10.75
  1.29 5.55 9.47

Самый высокий коэффициент на матч «Рапид Вена» – «Дандолк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рапид Вена» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дандолк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рапид Вена» – «Дандолк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.03 4.30 1.22 3.90 1.25 2.10 1.79 1.79 2.08 1.97 1.82 1.33 3.25 1.35 3.15 1.10 5.90 1.08 6.10 1.02 9.90 1.03 12.00
5.25 1.16 4.55 1.21 2.51 1.54 1.98 1.85 1.67 2.40 1.33 3.36 1.25 4.05 1.12 6.60 1.10 7.60 1.02 14.00
5.85 1.15 3.01 1.40 2.47 1.57 2.19 1.71 1.92 1.95 1.69 2.22 1.55 2.51 1.41 2.96 1.24 4.11 1.10 6.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
3.90 1.25 2.80 1.44 2.50 1.53 1.32 3.70 1.28 3.60 1.04 10.00
3.76 1.27 2.59 1.50 1.65 2.24 1.26 3.85 1.18 5.00
3.56 1.30 2.95 1.42 2.33 1.63 1.79 2.08 1.55 2.52 1.36 3.19 1.18 4.94 1.20 4.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.03 1.73 1.51 2.45 1.36 3.25
5.20 1.16 3.76 1.27 2.03 1.79 1.51 2.56 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.09 7.20
Букмекер Да Нет
1.80 2.00
Букмекер Да Нет
3.50 1.32
Где смотреть матч Рапид Вена 1:1 Дандолк онлайн

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Прогнозы на матч Рапид Вена 1:1 Дандолк

Исход игры
Рапид Вена
96.3% (158)
Ничья
3% (5)
Дандолк
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
34.57% (56)
Меньше
65.43% (106)
Обе команды забьют
Да
28.4% (46)
Нет
71.6% (116)
Популярный счёт
2:0 Рапид Вена
45.1% (74)
2:1 Рапид Вена
21.3% (35)
1:0 Рапид Вена
15.9% (26)
3:0 Рапид Вена
7.9% (13)
3:1 Рапид Вена
3.7% (6)
1:1 Ничья
1.8% (3)
0:0 Ничья
1.2% (2)
3:2 Рапид Вена
1.2% (2)
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