Рапид Вена
4:3
Конец матча
Стадион: Альянц Зрители: 1500
Дандолк
0:1
7' ГолХобан Патрик
18' Желтая карточкаХофманн Максимилиан
1:1
22' ГолЛюбичич Деян
27' Желтая карточкаСтойкович Филип
28' Желтая карточкаХор Шон II
45' Желтая карточкаКлири Дэниел
2:1
79' ГолАразе Кельвин
81' Желтая карточкаЗоннляйтнер Марио
2:2
82' ПенальтиМакмиллан Дэвид
83' Желтая карточкаДаммигэн Кэмерон
3:2
87' ГолХофманн Максимилиан
89' Желтая карточкаШик Торстен
4:2
90' ГолДемир Юсуф
4:3
90' ПенальтиМакмиллан Дэвид
13
Шик
Торстен
39
Любичич
Деян
29
Кара
Эркан
21
Клири
Дэниел
44
Бойл
Энди
15
Лихи
Даррах
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
-
39 Любичич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Демир ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
-
19 Алар ДениНападающий
-
32 Китагава КояНападающий
-
45 Niklas Hedl
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Клири ДэниелЗащитник
-
44 Бойл ЭндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Лихи ДаррахПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Одуа НейтанПолузащитник
-
16 Мюррей ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Келли ДэниэлНападающий
-
24 Уинн ДжеймиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джованьоли Филиппо
Ход матча
7'
0:1
22'
1:1
27'
28'
45'
79'
2:1
82'
2:2
83'
87'
89'
90'
4:2
90'
4:3
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
11 Удары в створ 2
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аразе Кельвин
|1
|0.33
|2.
|Фунтас Таксиархис
|1
|0.33
|3.
|Хофманн Максимилиан
|1
|0.33
|4.
|Любичич Деян
|1
|0.33
|5.
|Демир Юсуф
|1
|0.33
|6.
|Стойкович Филип
|0
|0
|7.
|Кара Эркан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макмиллан Дэвид
|2 (2)
|0.67
|2.
|Мюррей Шон
|1
|0.33
|3.
|Хобан Патрик
|1
|0.33
|4.
|Шилдс Крис
|0
|0
|5.
|Маунтни Джон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|2.
|Рицмайер Марсель
|1
|0
|3.
|Шик Торстен
|1
|0
|4.
|Граховац Срджан
|1
|0
|5.
|Стойкович Филип
|1
|0
|6.
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|7.
|Аразе Кельвин
|1
|0
|8.
|Любичич Деян
|1
|0
|9.
|Граймль Лео
|1
|0
|10.
|Кара Эркан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Даммигэн Кэмерон
|1
|0
|2.
|Клири Дэниел
|1
|0
|3.
|Хор Шон II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рапид Вена
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|60% (3)
|Дандолк
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Рапид Вена Последние 20 матчей: +16 =1 -3Рапид Вена 3:1 Альтах Мольде 1:0 Рапид Вена Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Арсенал
Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Штурм 1:1 Рапид Вена Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира Рапид Вена 1:0 ГАК Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн Рапид Вена 4:1 Обергензерндорф Локомотив Загреб 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 7:0 Жуниорс Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Рапид Вена 5:3 Опава Фёрст Вена 0:3 Рапид Вена Драссбург 1:4 Рапид Вена Швечат 0:2 Рапид Вена
Дандолк Последние 20 матчей: +8 =5 -7Сент-Патрикс 1:1 Дандолк Арсенал 3:0 Дандолк Уотерфорд Юнайтед 1:0 Дандолк Дандолк 1:2 Мольде
Дерри Сити 1:2 Дандолк Дандолк 0:0 Богемианс Корк Сити 0:2 Дандолк Дандолк 0:0 Финн Харпс Дандолк 3:1 Клаксвик Дандолк 0:4 Шемрок Роверс Шериф 1:1 Дандолк Интер Эскальдес 0:1 Дандолк Дандолк 3:2 Шелбурн Коб Рамблерс 0:2 Дандолк Слайго Роверс 3:1 Дандолк Целе 3:0 Дандолк Дандолк 2:2 Уотерфорд Юнайтед Дандолк 1:0 Уотерфорд Юнайтед Богемианс 2:1 Дандолк Дандолк 1:1 Сент-Патрикс
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рапид Вена» – «Дандолк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рапид Вена» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дандолк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рапид Вена» – «Дандолк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|12.00
|1.03
|4.30
|1.22
|—
|—
|3.70
|1.27
|—
|—
|2.10
|1.79
|1.79
|2.08
|1.87
|1.92
|—
|—
|1.33
|3.25
|—
|—
|1.13
|5.80
|—
|—
|1.10
|5.90
|—
|—
|1.02
|13.00
|1.02
|9.90
|1.03
|12.00
|
|5.25
|1.16
|4.55
|1.21
|—
|—
|2.51
|1.54
|—
|—
|1.98
|1.85
|—
|—
|1.67
|2.40
|—
|—
|1.33
|3.36
|—
|—
|1.25
|4.05
|—
|—
|1.12
|6.60
|—
|—
|1.10
|7.60
|1.02
|14.00
|—
|—
|
|5.85
|1.15
|—
|—
|3.01
|1.40
|3.36
|1.33
|2.78
|1.46
|2.20
|1.70
|1.72
|2.17
|1.51
|2.62
|1.33
|3.41
|1.15
|5.67
|1.42
|2.92
|1.62
|2.36
|1.36
|3.19
|1.12
|6.60
|1.39
|3.06
|1.10
|6.86
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|
|3.90
|1.25
|—
|—
|2.80
|1.44
|—
|—
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.32
|3.70
|—
|—
|1.35
|3.15
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.02
|13.00
|
|3.76
|1.27
|—
|—
|2.59
|1.50
|—
|—
|1.65
|2.24
|—
|—
|1.26
|3.85
|—
|—
|1.18
|5.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|3.56
|1.30
|2.95
|1.42
|2.33
|1.63
|1.79
|2.08
|1.55
|2.52
|1.36
|3.19
|1.18
|4.94
|1.20
|4.34
|2.09
|1.78
|1.71
|2.19
|1.32
|3.44
|1.22
|4.37
|—
|—
Прогнозы на матч Рапид Вена 4:3 Дандолк
Исход игры
Рапид Вена
96.3% (158)
Ничья
3% (5)
Дандолк
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
34.57% (56)
Меньше
65.43% (106)
Обе команды забьют
Да
28.4% (46)
Нет
71.6% (116)
Популярный счёт
2:0 Рапид Вена
45.1% (74)
2:1 Рапид Вена
21.3% (35)
1:0 Рапид Вена
15.9% (26)
3:0 Рапид Вена
7.9% (13)
3:1 Рапид Вена
3.7% (6)
1:1 Ничья
1.8% (3)
0:0 Ничья
1.2% (2)
3:2 Рапид Вена
1.2% (2)
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