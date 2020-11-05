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  2. Матчи
Бенфика
1:1
Первый тайм: 24'

Стадион:
Глазго Рейнджерс
0'
1:0
2' Гол в свои ворота
Голдсон Коннор
19' Красная карточка
Отаменди Николас
1:1
24' Гол
 24'
99
Влаходимос
Одиссей
17
Гонсалвеш
Диогу
5
Вертонген
Ян
30
Отаменди
Николас
71
Тавареш
Нуну
21
Пицци
Луиш
28
Вайгль
Юлиан
49
Адель
Таарабт
7
Эвертон
Соарес
14
Сеферович
Харис
27
Силва
Рафа
1
Макгрегор
Аллан
2
Тавернье
Джеймс
6
Голдсон
Коннор
5
Хеландер
Филип
31
Баришич
Борна
10
Дэвис
Стивен
8
Джек
Райан
17
Арибо
Джо
18
Камара
Глен
20
Морелос
Альфредо
14
Кент
Райан
Бенфика
4-3-3
Глазго Рейнджерс
4-3-3

Ход матча

2'
Голдсон Коннор
1:0
19'
Отаменди Николас
 
21'
Жардел Нивалдо
Пицци Луиш
 
24'
1:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуньес Дарвин 3 1
2. Пицци Луиш 3 (2) 1
3. Вальдшмидт Лука 1 (1) 0.33
4. Эвертон Соарес 0 0
5. Жилберто Жуниор 0 0
6. Силва Рафа 0 0
Глазго Рейнджерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Руфе Кемар 1 0.33
2. Морелос Альфредо 1 0.33
3. Тавернье Джеймс 1 (1) 0.33
4. Баришич Борна 0 0

Карточки

Бенфика
# Игрок      
1. Гонсалвеш Диогу 1 0
Глазго Рейнджерс
# Игрок      
1. Макгрегор Аллан 1 0
2. Балогун Леон 1 0
3. Джек Райан 1 0
4. Голдсон Коннор 1 0
5. Хаджи Янис 1 0
6. Угелумба Кэлвин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бенфика 14.29% (1) 0 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2)
 Глазго Рейнджерс 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Бенфика Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Боавишта 3:0 Бенфика Бенфика 3:0 Стандард Бенфика 2:0 Белененсеш Лех 2:4 Бенфика
Риу Аве 0:3 Бенфика Бенфика 3:2 Фаренсе Бенфика 2:0 Морейренсе Фамаликан 1:5 Бенфика ПАОК 2:1 Бенфика Бенфика 2:0 Ренн Бенфика 2:1 Брага Бенфика 2:1 Борнмут Бенфика 5:1 Фаренсе Бенфика 1:2 Порту Бенфика 2:1 Спортинг Л Авеш 0:4 Бенфика Бенфика 2:0 Витория Гимарайнш Фамаликан 1:1 Бенфика Бенфика 3:1 Боавишта Маритиму 2:0 Бенфика
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Килмарнок 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Лех Глазго Рейнджерс 2:0 Ливингстон Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс
Селтик 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Росс Каунти Глазго Рейнджерс 2:1 Галатасарай Мотеруэлл 1:5 Глазго Рейнджерс Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Хиберниан 2:2 Глазго Рейнджерс Линкольн 0:5 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:0 Данди Юнайтед Гамильтон Академикал 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Килмарнок Ливингстон 0:0 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Джонстон Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс Абердин 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Ковентри
  • Первый тайм
  • 27'
    Жезуш активно жестикулирует, недоволен игроками, что-то эмоционально им кричит.
  • Описание гола
    26'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Камара!!!
    И ещё одна атака гостей, Камара с линии штрафной низом отправляет мяч точно в угол.
  • Гол в свои ворота
    25'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Гонсалвеш!!!
    Гонсалвеш отправил мяч в свои ворота после прострела Тавернье.
  • 24'
    "Бенфика" минимальную задачу выполнила, забила гол, плюс осталась без Отаменди. Вряд ли сейчас стоит ждать от команды Жезуша наращивания оборотов.
  • Замена
    23'
    И Жардел на поле появился. Пицци отправился на скамейку запасных.
  • 22'
    Плохой розыгрыш этого штрафного, мяч покинул пределы поля.
  • Красная карточка
    21'
    Суровое наказание для португальцев. Отаменди получает карточку красного цвета, фол последней надежды. Кент убегал к воротам.
  • 20'
    Что-то "Глазго Рейнджерс" не впечатляет пока в этом матче, многовато брака в их действиях, увы.
  • Фол, нарушение
    19'
    А теперь Арибо правила нарушил.
  • Фол, нарушение
    18'
    Адель Таарабт подыграл себе рукой в середине поля.
  • 17'
    Большой процент брака у гостей. И всё происходит на ровном месте, так играть нельзя.
  • 16'
    Начался настоящий силовой футбол. Моментов нет, только борьба и мелкие нарушения правил.
  • Дождь
    15'
    А осадки только усилились, вместо интершума мы слышим шум дождя.
  • Угловой
    14'
    "Бенфика" добивается углового, передавая мяч вперед по правой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, но будет атака вторым темпом.
  • 13'
    А шотландская команда по-прежнему чаще владеет мячом, но по большей части в центре поля.
  • Опасный момент
    12'
    Быстрый ответ португальцев завершается ударом Пицци с 13 метров, рядом с дальней штангой мяч просвистел.
  • Угловой
    11'
    Первый угловой заработали гости. Но подача в штрафную ничего опасного не принесла.
  • Фол, нарушение
    10'
    Кстати, обслуживает встречу испанский арбитр Хесус Хиль Мансано. Фиксирует он первое в матче нарушение, сфолил Морелос.
  • 9'
    Пытаются гости наладить свои комбинационные действия. Но "Бенфика" легко просчитывает такие комбинации.
  • 8'
    Перевели гости игру на чужую половину поля, но пока без острых моментов.
  • 7'
    "Бенфика" отошла чуть назад в последние минуты, но мало что хозяева позволяют сопернику, весьма плотно играя у своей штрафной.
  • 6'
    Раздаёт указания с бровки Стивен Джеррард. Активен тренер "Глазго Рейнджерс".
  • 5'
    И что интересно, хоязева продолжают вести игру и зажигать в атаке. Шотландцы в нокдауне.
  • 4'
    Неожиданно мощное начало в исполнении хозяев. Гости к такому повороту событий оказались не готовы.
  • Гол в свои ворота
    3'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Голдсон!!!
    Первая атака пришлась через правый край штрафной, Рафа Силва прострелил во вратарскую, после чего мяч от ноги Голдсона влетел в ворота.
  • Офсайд
    2'
    Соарес получает мяч в офсайде. Игра остановлена.
  • Дождь
    2'
    В Лиссабоне идет дождь. Возможно, это скажется на общем количестве дальних ударов.
  • 1'
    "Бенфика" проводит матч в традиционном комплекте формы красно-белого цвета, в чёрной форме футболисты "Глазго Рейнджерс". 
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали игроки из Шотландии.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы, "Бенфика" - "Глазго Рейнджерс". Проведёт текстовую онлайн трансляцию - Прокофьев Сергей.
    • Прогнозы 166
    Бенфика 80.7% (134)
    X 16.9% (28)
    Глазго Рейнджерс 2.4% (4)
    Все прогнозы
    1.94 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бенфика
    Ничья
    Глазго Рейнджерс
    2.30
    4.86
    6.92
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Luz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.15 3.45 3.35
Бонус: 5 000 ₽ 1.87 3.40 4.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.30 3.50 3.54
  1.41 4.86 6.92

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 9.70 1.03 4.10 1.23 7.20 1.09 2.20 1.72 3.00 1.38 1.89 1.97 2.27 1.62 1.68 2.18 1.33 3.25 1.24 4.00 1.05 8.90 1.07 8.40
10.50 1.01 9.30 1.03 3.88 1.24 3.04 1.38 2.13 1.87 1.61 2.32 1.40 2.86 1.17 4.55 1.12 5.15 1.02 8.90
4.24 1.24 3.15 1.39 2.51 1.56 2.12 1.76 3.40 1.33 2.93 1.42 2.28 1.66 1.96 1.91 1.74 2.15 1.52 2.59 1.42 2.94 1.14 5.97
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
3.25 1.33 2.10 1.74 2.05 1.75 1.35 3.15 1.18 4.75
3.20 1.35 2.08 1.73 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35
3.28 1.36 2.71 1.49 2.13 1.77 1.68 2.26 2.91 1.43 2.39 1.60 1.87 1.99 1.54 2.54 1.38 3.09 1.24 4.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.35 1.82 1.93 1.38 3.00 1.24 4.00
4.30 1.22 2.95 1.40 1.79 2.02 1.35 3.20 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.27 3.70
Букмекер Да Нет
2.52 1.52
Букмекер Да Нет
3.00 1.39
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Прогнозы на матч Бенфика 1:1 Глазго Рейнджерс

Исход игры
Бенфика
80.7% (134)
Ничья
16.9% (28)
Глазго Рейнджерс
2.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
70.73% (116)
Меньше
29.27% (48)
Обе команды забьют
Да
83.54% (137)
Нет
16.46% (27)
Популярный счёт
2:1 Бенфика
57.8% (96)
1:1 Ничья
13.3% (22)
1:0 Бенфика
9.6% (16)
2:0 Бенфика
5.4% (9)
2:2 Ничья
3.6% (6)
3:1 Бенфика
3% (5)
3:2 Бенфика
1.8% (3)
1:2 Глазго Рейнджерс
1.8% (3)
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