И Жардел на поле появился. Пицци отправился на скамейку запасных.

"Бенфика" минимальную задачу выполнила, забила гол, плюс осталась без Отаменди. Вряд ли сейчас стоит ждать от команды Жезуша наращивания оборотов.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Гонсалвеш!!! Гонсалвеш отправил мяч в свои ворота после прострела Тавернье.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Камара!!! И ещё одна атака гостей, Камара с линии штрафной низом отправляет мяч точно в угол.

22' Плохой розыгрыш этого штрафного, мяч покинул пределы поля.

21' Суровое наказание для португальцев. Отаменди получает карточку красного цвета, фол последней надежды. Кент убегал к воротам.

20' Что-то "Глазго Рейнджерс" не впечатляет пока в этом матче, многовато брака в их действиях, увы.

19' А теперь Арибо правила нарушил.

18' Адель Таарабт подыграл себе рукой в середине поля.

17' Большой процент брака у гостей. И всё происходит на ровном месте, так играть нельзя.

16' Начался настоящий силовой футбол. Моментов нет, только борьба и мелкие нарушения правил.

15' А осадки только усилились, вместо интершума мы слышим шум дождя.

14' "Бенфика" добивается углового, передавая мяч вперед по правой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, но будет атака вторым темпом.

13' А шотландская команда по-прежнему чаще владеет мячом, но по большей части в центре поля.

12' Быстрый ответ португальцев завершается ударом Пицци с 13 метров, рядом с дальней штангой мяч просвистел.

11' Первый угловой заработали гости. Но подача в штрафную ничего опасного не принесла.

10' Кстати, обслуживает встречу испанский арбитр Хесус Хиль Мансано. Фиксирует он первое в матче нарушение, сфолил Морелос.

9' Пытаются гости наладить свои комбинационные действия. Но "Бенфика" легко просчитывает такие комбинации.

8' Перевели гости игру на чужую половину поля, но пока без острых моментов.

7' "Бенфика" отошла чуть назад в последние минуты, но мало что хозяева позволяют сопернику, весьма плотно играя у своей штрафной.

6' Раздаёт указания с бровки Стивен Джеррард. Активен тренер "Глазго Рейнджерс".

5' И что интересно, хоязева продолжают вести игру и зажигать в атаке. Шотландцы в нокдауне.

4' Неожиданно мощное начало в исполнении хозяев. Гости к такому повороту событий оказались не готовы.

3' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Голдсон!!!

Первая атака пришлась через правый край штрафной, Рафа Силва прострелил во вратарскую, после чего мяч от ноги Голдсона влетел в ворота.

2' Соарес получает мяч в офсайде. Игра остановлена.

2' В Лиссабоне идет дождь. Возможно, это скажется на общем количестве дальних ударов.

1' "Бенфика" проводит матч в традиционном комплекте формы красно-белого цвета, в чёрной форме футболисты "Глазго Рейнджерс".