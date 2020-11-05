Бенфика
1:1
Первый тайм: 24'
Стадион: Эштадиу да Луш
Глазго Рейнджерс
1:0
2' Гол в свои воротаГолдсон Коннор
19' Красная карточкаОтаменди Николас
71
Тавареш
Нуну
21
Пицци
Луиш
28
Вайгль
Юлиан
27
Силва
Рафа
10
Дэвис
Стивен
17
Арибо
Джо
18
Камара
Глен
14
Кент
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Тавареш НунуЗащитник
-
21 Пицци ЛуишПолузащитник
-
28 Вайгль ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Силва РафаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
-
97 ФерруЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дэвис СтивенПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Арибо ДжоПолузащитник
-
18 Камара ГленНападающий
- Нападающий
-
14 Кент РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Балогун ЛеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Стюарт ГрэгПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Иттен СедрикНападающий
-
25 Руфе КемарНападающий
-
-
Главный тренер: Джеррард Стивен
Ход матча
2'
1:0
19'
24'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуньес Дарвин
|3
|1
|2.
|Пицци Луиш
|3 (2)
|1
|3.
|Вальдшмидт Лука
|1 (1)
|0.33
|4.
|Эвертон Соарес
|0
|0
|5.
|Жилберто Жуниор
|0
|0
|6.
|Силва Рафа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Руфе Кемар
|1
|0.33
|2.
|Морелос Альфредо
|1
|0.33
|3.
|Тавернье Джеймс
|1 (1)
|0.33
|4.
|Баришич Борна
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Макгрегор Аллан
|1
|0
|2.
|Балогун Леон
|1
|0
|3.
|Джек Райан
|1
|0
|4.
|Голдсон Коннор
|1
|0
|5.
|Хаджи Янис
|1
|0
|6.
|Угелумба Кэлвин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бенфика
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|Глазго Рейнджерс
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Бенфика Последние 20 матчей: +15 =1 -4Боавишта 3:0 Бенфика Бенфика 3:0 Стандард Бенфика 2:0 Белененсеш Лех 2:4 Бенфика
Риу Аве 0:3 Бенфика Бенфика 3:2 Фаренсе Бенфика 2:0 Морейренсе Фамаликан 1:5 Бенфика ПАОК 2:1 Бенфика Бенфика 2:0 Ренн Бенфика 2:1 Брага Бенфика 2:1 Борнмут Бенфика 5:1 Фаренсе Бенфика 1:2 Порту Бенфика 2:1 Спортинг Л Авеш 0:4 Бенфика Бенфика 2:0 Витория Гимарайнш Фамаликан 1:1 Бенфика Бенфика 3:1 Боавишта Маритиму 2:0 Бенфика
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +17 =2 -1Килмарнок 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Лех Глазго Рейнджерс 2:0 Ливингстон Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс
Селтик 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Росс Каунти Глазго Рейнджерс 2:1 Галатасарай Мотеруэлл 1:5 Глазго Рейнджерс Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Хиберниан 2:2 Глазго Рейнджерс Линкольн 0:5 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:0 Данди Юнайтед Гамильтон Академикал 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Килмарнок Ливингстон 0:0 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Джонстон Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс Абердин 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Ковентри
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бенфика» – «Глазго Рейнджерс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бенфика» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Глазго Рейнджерс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бенфика» – «Глазго Рейнджерс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|12.50
|1.01
|9.70
|1.03
|4.10
|1.23
|7.20
|1.09
|2.20
|1.72
|3.00
|1.38
|1.89
|1.97
|2.27
|1.62
|—
|—
|1.68
|2.18
|—
|—
|1.33
|3.25
|—
|—
|1.24
|4.00
|1.05
|8.90
|1.07
|8.40
|
|10.50
|1.01
|9.30
|1.03
|3.88
|1.24
|3.04
|1.38
|—
|—
|2.13
|1.87
|—
|—
|1.61
|2.32
|—
|—
|1.40
|2.86
|—
|—
|1.17
|4.55
|—
|—
|1.12
|5.15
|1.02
|8.90
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.24
|1.24
|3.15
|1.39
|2.51
|1.56
|2.12
|1.76
|3.40
|1.33
|2.93
|1.42
|2.28
|1.66
|1.96
|1.91
|1.74
|2.15
|1.52
|2.59
|1.42
|2.94
|1.14
|5.97
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|
|3.25
|1.33
|—
|—
|2.10
|1.74
|—
|—
|2.05
|1.75
|—
|—
|1.35
|3.15
|—
|—
|1.18
|4.75
|—
|—
|
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.08
|1.73
|—
|—
|1.50
|2.59
|—
|—
|1.17
|5.10
|—
|—
|1.12
|6.35
|—
|—
|
|3.28
|1.36
|2.71
|1.49
|2.13
|1.77
|1.68
|2.26
|2.91
|1.43
|2.39
|1.60
|1.87
|1.99
|1.54
|2.54
|1.38
|3.09
|1.24
|4.12
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бенфика 1:1 Глазго Рейнджерс
Исход игры
Бенфика
80.7% (134)
Ничья
16.9% (28)
Глазго Рейнджерс
2.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
70.73% (116)
Меньше
29.27% (48)
Обе команды забьют
Да
83.54% (137)
Нет
16.46% (27)
Популярный счёт
2:1 Бенфика
57.8% (96)
1:1 Ничья
13.3% (22)
1:0 Бенфика
9.6% (16)
2:0 Бенфика
5.4% (9)
2:2 Ничья
3.6% (6)
3:1 Бенфика
3% (5)
3:2 Бенфика
1.8% (3)
1:2 Глазго Рейнджерс
1.8% (3)
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