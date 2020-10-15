Бенфика
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Стадион: Эштадиу да Луш
Глазго Рейнджерс
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуньес Дарвин
|3
|1.5
|2.
|Пицци Луиш
|3 (2)
|1.5
|3.
|Вальдшмидт Лука
|1 (1)
|0.5
|4.
|Эвертон Соарес
|0
|0
|5.
|Жилберто Жуниор
|0
|0
|6.
|Силва Рафа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Руфе Кемар
|1
|0.5
|2.
|Морелос Альфредо
|1
|0.5
|3.
|Тавернье Джеймс
|1 (1)
|0.5
|4.
|Баришич Борна
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Макгрегор Аллан
|1
|0
|2.
|Балогун Леон
|1
|0
|3.
|Джек Райан
|1
|0
|4.
|Голдсон Коннор
|1
|0
|5.
|Хаджи Янис
|1
|0
|6.
|Угелумба Кэлвин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бенфика
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|Глазго Рейнджерс
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Бенфика Последние 20 матчей: + = -Боавишта 3:0 Бенфика Бенфика 3:0 Стандард Бенфика 2:0 Белененсеш Лех 2:4 Бенфика
Риу Аве 0:3 Бенфика Бенфика 3:2 Фаренсе Бенфика 2:0 Морейренсе Фамаликан 1:5 Бенфика ПАОК 2:1 Бенфика Бенфика 2:0 Ренн Бенфика 2:1 Брага Бенфика 2:1 Борнмут Бенфика 5:1 Фаренсе Бенфика 1:2 Порту Бенфика 2:1 Спортинг Л Авеш 0:4 Бенфика Бенфика 2:0 Витория Гимарайнш Фамаликан 1:1 Бенфика Бенфика 3:1 Боавишта Маритиму 2:0 Бенфика
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: + = -Килмарнок 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Лех Глазго Рейнджерс 2:0 Ливингстон Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс
Селтик 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Росс Каунти Глазго Рейнджерс 2:1 Галатасарай Мотеруэлл 1:5 Глазго Рейнджерс Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Хиберниан 2:2 Глазго Рейнджерс Линкольн 0:5 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:0 Данди Юнайтед Гамильтон Академикал 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Килмарнок Ливингстон 0:0 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Джонстон Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс Абердин 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Ковентри
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бенфика» – «Глазго Рейнджерс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бенфика» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Глазго Рейнджерс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бенфика» – «Глазго Рейнджерс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|12.00
|1.01
|8.50
|1.05
|3.60
|1.29
|2.80
|1.44
|—
|—
|1.95
|1.91
|1.74
|2.17
|1.53
|2.60
|1.35
|3.20
|1.15
|5.40
|1.11
|5.90
|1.03
|10.50
|
|9.70
|1.02
|8.70
|1.04
|3.54
|1.28
|2.77
|1.44
|—
|—
|2.00
|1.99
|—
|—
|1.50
|2.59
|1.31
|3.32
|1.13
|5.30
|1.09
|5.85
|1.01
|10.50
|
|—
|—
|—
|—
|3.71
|1.28
|2.86
|1.43
|2.25
|1.66
|1.93
|1.90
|1.71
|2.16
|1.50
|2.64
|1.32
|3.36
|—
|—
|1.11
|6.64
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бенфика - Глазго Рейнджерс
Исход игры
Бенфика
81.7% (49)
Ничья
13.3% (8)
Глазго Рейнджерс
5% (3)
Тотал 2.5
Больше
77.59% (45)
Меньше
22.41% (13)
Обе команды забьют
Да
86.21% (50)
Нет
13.79% (8)
Популярный счёт
2:1 Бенфика
61.7% (37)
1:1 Ничья
8.3% (5)
1:0 Бенфика
6.7% (4)
2:2 Ничья
5% (3)
2:0 Бенфика
5% (3)
1:2 Глазго Рейнджерс
3.3% (2)
3:1 Бенфика
3.3% (2)
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