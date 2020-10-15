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Стадион:
Глазго Рейнджерс

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуньес Дарвин 3 1.5
2. Пицци Луиш 3 (2) 1.5
3. Вальдшмидт Лука 1 (1) 0.5
4. Эвертон Соарес 0 0
5. Жилберто Жуниор 0 0
6. Силва Рафа 0 0
Глазго Рейнджерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Руфе Кемар 1 0.5
2. Морелос Альфредо 1 0.5
3. Тавернье Джеймс 1 (1) 0.5
4. Баришич Борна 0 0

Карточки

Бенфика
# Игрок      
1. Гонсалвеш Диогу 1 0
Глазго Рейнджерс
# Игрок      
1. Макгрегор Аллан 1 0
2. Балогун Леон 1 0
3. Джек Райан 1 0
4. Голдсон Коннор 1 0
5. Хаджи Янис 1 0
6. Угелумба Кэлвин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бенфика 14.29% (1) 0 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2)
 Глазго Рейнджерс 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Бенфика Последние 20 матчей: + = -
Боавишта 3:0 Бенфика Бенфика 3:0 Стандард Бенфика 2:0 Белененсеш Лех 2:4 Бенфика
Риу Аве 0:3 Бенфика Бенфика 3:2 Фаренсе Бенфика 2:0 Морейренсе Фамаликан 1:5 Бенфика ПАОК 2:1 Бенфика Бенфика 2:0 Ренн Бенфика 2:1 Брага Бенфика 2:1 Борнмут Бенфика 5:1 Фаренсе Бенфика 1:2 Порту Бенфика 2:1 Спортинг Л Авеш 0:4 Бенфика Бенфика 2:0 Витория Гимарайнш Фамаликан 1:1 Бенфика Бенфика 3:1 Боавишта Маритиму 2:0 Бенфика
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: + = -
Килмарнок 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Лех Глазго Рейнджерс 2:0 Ливингстон Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс
Селтик 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Росс Каунти Глазго Рейнджерс 2:1 Галатасарай Мотеруэлл 1:5 Глазго Рейнджерс Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Хиберниан 2:2 Глазго Рейнджерс Линкольн 0:5 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:0 Данди Юнайтед Гамильтон Академикал 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Килмарнок Ливингстон 0:0 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Джонстон Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс Абердин 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Ковентри

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Глазго Рейнджерс Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Лех Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
4. Стандард Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бенфика - Глазго Рейнджерс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2020, осталось 2 дня 18 часов 5 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Бенфика 81.7% (49)
    X 13.3% (8)
    Глазго Рейнджерс 5% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бенфика
    Ничья
    Глазго Рейнджерс
    1.90
    3.80
    4.80
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.90 3.70 4.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.83 3.80 4.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.89 3.76 4.80
      1.80 3.78 4.39

    Самый высокий коэффициент на матч «Бенфика» – «Глазго Рейнджерс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бенфика» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Глазго Рейнджерс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бенфика» – «Глазго Рейнджерс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    12.00 1.01 8.50 1.05 3.60 1.29 2.80 1.44 1.95 1.91 1.74 2.17 1.53 2.60 1.35 3.20 1.15 5.40 1.11 5.90 1.03 10.50
    9.70 1.02 8.70 1.04 3.54 1.28 2.77 1.44 2.00 1.99 1.50 2.59 1.31 3.32 1.13 5.30 1.09 5.85 1.01 10.50
    3.71 1.28 2.86 1.43 2.25 1.66 1.93 1.90 1.71 2.16 1.50 2.64 1.32 3.36 1.11 6.64
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.95 1.86 1.42 2.85 1.13 5.80
    2.95 1.40 2.00 1.81 1.45 2.75 1.14 5.65 1.10 7.00
    3.05 1.39 2.50 1.54 1.95 1.88 1.58 2.41 1.41 2.93
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.75 1.41 1.71 2.06 1.30 3.35
    3.85 1.26 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.81 2.00
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.32
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    Прогнозы на матч Бенфика - Глазго Рейнджерс

    Исход игры
    Бенфика
    81.7% (49)
    Ничья
    13.3% (8)
    Глазго Рейнджерс
    5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.59% (45)
    Меньше
    22.41% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    86.21% (50)
    Нет
    13.79% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Бенфика
    61.7% (37)
    1:1 Ничья
    8.3% (5)
    1:0 Бенфика
    6.7% (4)
    2:2 Ничья
    5% (3)
    2:0 Бенфика
    5% (3)
    1:2 Глазго Рейнджерс
    3.3% (2)
    3:1 Бенфика
    3.3% (2)
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