0:1
4' ГолЭррера Янгель
22
Ланг
Адам
17
Лекьякс
Ян
16
Гомес
Хорди
11
Ботеак
Эрик
18
Дюриш
Михал
29
Санчес
Пепе
15
Нева
Карлос
11
Мачис
Дарвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ботеак ЭрикНападающий
-
18 Дюриш МихалНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
31 Кусулос ЯнисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Санчес ПепеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
Ход матча
4'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомес Хорди
|1
|0.33
|2.
|Ботеак Эрик
|1
|0.33
|3.
|Лекьякс Ян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Видаль Молина
|1
|0.33
|2.
|Мачис Дарвин
|1
|0.33
|3.
|Эррера Янгель
|1
|0.33
|4.
|Монторо Анхель
|0
|0
|5.
|Пуэртас Антонио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гомес Хорди
|1
|0
|2.
|Асанте Эрнест
|1
|0
|3.
|Папулис Фотис
|1
|0
|4.
|Ботеак Эрик
|1
|0
|5.
|Ланг Адам
|1
|0
|6.
|Ционис Маринос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Монторо Анхель
|1
|0
|2.
|Видаль Молина
|1
|0
|3.
|Силва Руи
|1
|0
|4.
|Вальехо Хесус
|1
|0
|5.
|Милья Луис
|1
|0
|6.
|Эррера Янгель
|1
|0
|7.
|Суарес Луис III
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Омония
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
|0
|Гранада
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Омония Последние 20 матчей: +9 =6 -5Олимпиакос Никосия 1:0 Омония Омония 1:2 ПСВ Омония 0:0 Эносис ПАОК 1:1 Омония
Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Омония Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония Арарат-Армения 0:1 Омония Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония Омония 0:1 Залаэгерсег Олимпиакос 3:0 Омония Этникос Ахна 0:2 Омония
Гранада Последние 20 матчей: +11 =5 -4Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада
Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Омония» – «Гранада» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Омония» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гранада» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Омония» – «Гранада», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|8.30
|1.07
|6.50
|1.13
|5.55
|1.14
|—
|—
|2.15
|1.78
|1.82
|2.06
|2.20
|1.66
|—
|—
|1.30
|3.95
|—
|—
|1.37
|3.05
|—
|—
|1.05
|7.60
|1.11
|6.50
|0.00
|16.50
|1.02
|13.00
|
|7.60
|1.09
|6.00
|1.14
|2.62
|1.50
|—
|—
|1.98
|1.85
|—
|—
|1.58
|2.54
|—
|—
|1.26
|3.94
|—
|—
|1.19
|4.90
|—
|—
|1.06
|9.60
|1.05
|10.50
|1.00
|21.00
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|2.95
|1.42
|2.58
|1.54
|2.18
|1.72
|3.73
|1.28
|2.84
|1.44
|2.46
|1.57
|2.08
|1.79
|1.75
|2.13
|1.57
|2.46
|1.42
|2.93
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|
|2.52
|1.52
|—
|—
|1.67
|2.21
|—
|—
|1.77
|2.04
|—
|—
|1.08
|7.80
|—
|—
|1.12
|6.10
|
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.62
|2.30
|—
|—
|1.30
|3.52
|—
|—
|1.07
|8.40
|—
|—
|1.05
|9.90
|
|2.66
|1.51
|2.18
|1.74
|1.68
|2.26
|1.44
|2.91
|2.38
|1.61
|1.96
|1.90
|1.51
|2.61
|1.34
|3.34
|1.25
|4.06
Прогнозы на матч Омония 0:1 Гранада
Исход игры
Омония
4.9% (8)
Ничья
13.5% (22)
Гранада
81.6% (133)
Тотал 2.5
Больше
36.65% (59)
Меньше
63.35% (102)
Обе команды забьют
Да
45.96% (74)
Нет
54.04% (87)
Популярный счёт
0:1 Гранада
32.5% (53)
1:2 Гранада
28.2% (46)
0:2 Гранада
15.3% (25)
1:1 Ничья
11% (18)
2:1 Омония
3.1% (5)
1:3 Гранада
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.8% (3)
1:0 Омония
1.8% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!