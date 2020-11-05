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Омония
0:1
Первый тайм: 27'

Стадион:
Гранада
0'
0:1
4' Гол
Эррера Янгель
27'
40
Фабиано
Фрейтас
15
Губочан
Томаш
6
Люфтнер
Михаэл
22
Ланг
Адам
17
Лекьякс
Ян
16
Гомес
Хорди
8
Гомеш
Витор
21
Ционис
Маринос
11
Ботеак
Эрик
18
Дюриш
Михал
13
Папулис
Фотис
1
Силва
Руи
29
Санчес
Пепе
6
Санчес
Герман
22
Дуарте
Домингуш
15
Нева
Карлос
4
Гоналон
Максим
19
Монторо
Анхель
24
Кенеди
Роберт
21
Эррера
Янгель
11
Мачис
Дарвин
7
Суарес
Луис
III
Омония
4-3-3
Гранада
4-2-3-1

Ход матча

4'
0:1
Эррера Янгель
(Монторо Анхель)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Бомбардиры внутри турнира

Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомес Хорди 1 0.33
2. Ботеак Эрик 1 0.33
3. Лекьякс Ян 0 0
Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Видаль Молина 1 0.33
2. Мачис Дарвин 1 0.33
3. Эррера Янгель 1 0.33
4. Монторо Анхель 0 0
5. Пуэртас Антонио 0 0

Карточки

Омония
# Игрок      
1. Гомес Хорди 1 0
2. Асанте Эрнест 1 0
3. Папулис Фотис 1 0
4. Ботеак Эрик 1 0
5. Ланг Адам 1 0
6. Ционис Маринос 1 0
Гранада
# Игрок      
1. Монторо Анхель 1 0
2. Видаль Молина 1 0
3. Силва Руи 1 0
4. Вальехо Хесус 1 0
5. Милья Луис 1 0
6. Эррера Янгель 1 0
7. Суарес Луис III 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Омония 0 100% (2) 0 0 0 0
 Гранада 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

Омония Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Олимпиакос Никосия 1:0 Омония Омония 1:2 ПСВ Омония 0:0 Эносис ПАОК 1:1 Омония
Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Омония Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония Арарат-Армения 0:1 Омония Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония Омония 0:1 Залаэгерсег Олимпиакос 3:0 Омония Этникос Ахна 0:2 Омония
Гранада Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада
Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада 1:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
2. ПСВ 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3. ПАОК 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
4. Омония 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Эррера Янгель бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 163
Омония 4.9% (8)
X 13.5% (22)
Гранада 81.6% (133)
Все прогнозы
1.63 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Омония
Ничья
Гранада
5.10
6.08
1.82
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.00 3.35 1.77
Бонус: 5 000 ₽ 15.00 6.00 1.22
Бонус: 5 000 ₽ 5.10 3.45 1.82
  11.23 6.08 1.24

Самый высокий коэффициент на матч «Омония» – «Гранада» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Омония» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гранада» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Омония» – «Гранада», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.30 1.07 6.50 1.13 5.55 1.14 2.15 1.78 1.82 2.06 2.20 1.66 1.30 3.95 1.37 3.05 1.05 7.60 1.11 6.50 0.00 16.50 1.02 13.00
7.60 1.09 6.00 1.14 2.62 1.50 1.98 1.85 1.58 2.54 1.26 3.94 1.19 4.90 1.06 9.60 1.05 10.50 1.00 21.00
2.95 1.42 2.58 1.54 2.18 1.72 3.73 1.28 2.84 1.44 2.46 1.57 2.08 1.79 1.75 2.13 1.57 2.46 1.42 2.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.52 1.52 1.67 2.21 1.77 2.04 1.08 7.80 1.12 6.10
2.50 1.53 1.62 2.30 1.30 3.52 1.07 8.40 1.05 9.90
2.66 1.51 2.18 1.74 1.68 2.26 1.44 2.91 2.38 1.61 1.96 1.90 1.51 2.61 1.34 3.34 1.25 4.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.17 1.65 1.50 2.48 1.15 4.60
3.10 1.37 2.05 1.77 1.47 2.68 1.15 5.40 1.11 6.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.90
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
4.50 1.20
Где смотреть матч Омония 0:1 Гранада онлайн

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Прогнозы на матч Омония 0:1 Гранада

Исход игры
Омония
4.9% (8)
Ничья
13.5% (22)
Гранада
81.6% (133)
Тотал 2.5
Больше
36.65% (59)
Меньше
63.35% (102)
Обе команды забьют
Да
45.96% (74)
Нет
54.04% (87)
Популярный счёт
0:1 Гранада
32.5% (53)
1:2 Гранада
28.2% (46)
0:2 Гранада
15.3% (25)
1:1 Ничья
11% (18)
2:1 Омония
3.1% (5)
1:3 Гранада
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.8% (3)
1:0 Омония
1.8% (3)
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