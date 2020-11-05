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Омония
0:2
Конец матча

Стадион:
Гранада
0'
0:1
4' Гол
Эррера Янгель
31' Желтая карточка
Дюриш Михал
35' Желтая карточка
Нева Карлос
41' Вторая желтая карточка
Дюриш Михал
0:2
63' Гол
Суарес Луис III
84' Желтая карточка
Ланг Адам
90'+5
40
Фабиано
Фрейтас
15
Губочан
Томаш
6
Люфтнер
Михаэл
22
Ланг
Адам
17
Лекьякс
Ян
16
Гомес
Хорди
8
Гомеш
Витор
21
Ционис
Маринос
11
Ботеак
Эрик
18
Дюриш
Михал
13
Папулис
Фотис
1
Силва
Руи
29
Санчес
Пепе
6
Санчес
Герман
22
Дуарте
Домингуш
15
Нева
Карлос
4
Гоналон
Максим
19
Монторо
Анхель
24
Кенеди
Роберт
21
Эррера
Янгель
11
Мачис
Дарвин
7
Суарес
Луис
III
Омония
4-3-3
Гранада
4-2-3-1

Ход матча

4'
0:1
Эррера Янгель
(Монторо Анхель)
31'
Дюриш Михал
 
35'
 
Нева Карлос
41'
Дюриш Михал
 
46'
 
Милья Луис
Монторо Анхель
46'
Абдуллахи Шеху
Гомес Хорди
 
46'
Асанте Эрнест
Ботеак Эрик
 
46'
Кусулос Янис
Папулис Фотис
 
63'
0:2
Суарес Луис III
(Милья Луис)
73'
Сантос Тьяго III
Ционис Маринос
 
75'
 
Видаль Молина
Суарес Луис III
76'
 
Соро Альберто
Кенеди Роберт
84'
Ланг Адам
 
89'
 
Перес Неуэн
Санчес Пепе
90'
 
Этеки Ян
Эррера Янгель

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61

Бомбардиры внутри турнира

Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомес Хорди 1 0.33
2. Ботеак Эрик 1 0.33
3. Лекьякс Ян 0 0
Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Видаль Молина 1 0.33
2. Мачис Дарвин 1 0.33
3. Эррера Янгель 1 0.33
4. Суарес Луис III 1 0.33
5. Монторо Анхель 0 0
6. Пуэртас Антонио 0 0
7. Милья Луис 0 0

Карточки

Омония
# Игрок      
1. Дюриш Михал 1 1
2. Гомес Хорди 1 0
3. Асанте Эрнест 1 0
4. Папулис Фотис 1 0
5. Ботеак Эрик 1 0
6. Ланг Адам 1 0
7. Ционис Маринос 1 0
Гранада
# Игрок      
1. Монторо Анхель 1 0
2. Видаль Молина 1 0
3. Силва Руи 1 0
4. Вальехо Хесус 1 0
5. Милья Луис 1 0
6. Эррера Янгель 1 0
7. Суарес Луис III 1 0
8. Нева Карлос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Омония 0 100% (2) 0 0 0 0
 Гранада 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

Омония Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Олимпиакос Никосия 1:0 Омония Омония 1:2 ПСВ Омония 0:0 Эносис ПАОК 1:1 Омония
Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Омония Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония Арарат-Армения 0:1 Омония Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония Омония 0:1 Залаэгерсег Олимпиакос 3:0 Омония Этникос Ахна 0:2 Омония
Гранада Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада
Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада 2:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. ПАОК 4:1 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
3. ПСВ 1:4 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
4. Омония 0:2 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 41'
    Дюриш Михал получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    35'
    Нева Карлос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Дюриш Михал получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Эррера Янгель бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 163
Омония 4.9% (8)
X 13.5% (22)
Гранада 81.6% (133)
Все прогнозы
1.63 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 31.00 11.00 1.08
Бонус: 5 000 ₽ 47.00 10.00 1.07
Бонус: 5 000 ₽ 5.10 3.45 1.82
  15.22 6.19 1.20

Самый высокий коэффициент на матч «Омония» – «Гранада» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Омония» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гранада» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Омония» – «Гранада», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.30 1.07 6.50 1.13 3.70 1.27 2.15 1.78 1.82 2.06 1.50 2.55 1.30 3.95 1.04 10.00 1.05 7.60 1.03 12.00 0.00 16.50 1.02 13.00
7.60 1.09 6.00 1.14 2.62 1.50 1.98 1.85 1.58 2.54 1.26 3.94 1.19 4.90 1.06 9.60 1.05 10.50 1.00 21.00
4.09 1.25 3.45 1.32 2.79 1.46 2.04 1.82 1.27 3.84 1.14 5.91 1.38 3.11 1.26 3.92 1.20 4.71 1.42 2.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.52 1.52 1.67 2.21 1.19 4.60 1.08 7.80 1.12 6.10
2.50 1.53 1.62 2.30 1.30 3.52 1.07 8.40 1.05 9.90
2.66 1.51 2.18 1.74 1.68 2.26 1.44 2.91 1.54 2.55 1.31 3.54 1.51 2.61 1.34 3.34 1.25 4.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.17 1.65 1.50 2.48 1.15 4.60
3.10 1.37 2.05 1.77 1.47 2.68 1.15 5.40 1.11 6.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
4.50 1.20
Где смотреть матч Омония 0:2 Гранада онлайн

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Прогнозы на матч Омония 0:2 Гранада

Исход игры
Омония
4.9% (8)
Ничья
13.5% (22)
Гранада
81.6% (133)
Тотал 2.5
Больше
36.65% (59)
Меньше
63.35% (102)
Обе команды забьют
Да
45.96% (74)
Нет
54.04% (87)
Популярный счёт
0:1 Гранада
32.5% (53)
1:2 Гранада
28.2% (46)
0:2 Гранада
15.3% (25)
1:1 Ничья
11% (18)
2:1 Омония
3.1% (5)
1:3 Гранада
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.8% (3)
1:0 Омония
1.8% (3)
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