0:1
4' ГолЭррера Янгель
31' Желтая карточкаДюриш Михал
35' Желтая карточкаНева Карлос
41' Вторая желтая карточкаДюриш Михал
0:2
63' ГолСуарес Луис III
84' Желтая карточкаЛанг Адам
22
Ланг
Адам
17
Лекьякс
Ян
16
Гомес
Хорди
11
Ботеак
Эрик
18
Дюриш
Михал
29
Санчес
Пепе
15
Нева
Карлос
11
Мачис
Дарвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ботеак ЭрикНападающий
-
18 Дюриш МихалНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
31 Кусулос ЯнисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Санчес ПепеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
Ход матча
4'
0:1
31'
35'
41'
63'
0:2
84'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 6
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомес Хорди
|1
|0.33
|2.
|Ботеак Эрик
|1
|0.33
|3.
|Лекьякс Ян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Видаль Молина
|1
|0.33
|2.
|Мачис Дарвин
|1
|0.33
|3.
|Эррера Янгель
|1
|0.33
|4.
|Суарес Луис III
|1
|0.33
|5.
|Монторо Анхель
|0
|0
|6.
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|7.
|Милья Луис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дюриш Михал
|1
|1
|2.
|Гомес Хорди
|1
|0
|3.
|Асанте Эрнест
|1
|0
|4.
|Папулис Фотис
|1
|0
|5.
|Ботеак Эрик
|1
|0
|6.
|Ланг Адам
|1
|0
|7.
|Ционис Маринос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Монторо Анхель
|1
|0
|2.
|Видаль Молина
|1
|0
|3.
|Силва Руи
|1
|0
|4.
|Вальехо Хесус
|1
|0
|5.
|Милья Луис
|1
|0
|6.
|Эррера Янгель
|1
|0
|7.
|Суарес Луис III
|1
|0
|8.
|Нева Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Омония
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
|0
|Гранада
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Омония Последние 20 матчей: +9 =6 -5Олимпиакос Никосия 1:0 Омония Омония 1:2 ПСВ Омония 0:0 Эносис ПАОК 1:1 Омония
Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Омония Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония Арарат-Армения 0:1 Омония Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония Омония 0:1 Залаэгерсег Олимпиакос 3:0 Омония Этникос Ахна 0:2 Омония
Гранада Последние 20 матчей: +11 =5 -4Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада
Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Омония» – «Гранада» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Омония» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гранада» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Омония» – «Гранада», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|8.30
|1.07
|6.50
|1.13
|3.70
|1.27
|—
|—
|2.15
|1.78
|1.82
|2.06
|1.50
|2.55
|—
|—
|1.30
|3.95
|—
|—
|1.04
|10.00
|—
|—
|1.05
|7.60
|1.03
|12.00
|0.00
|16.50
|1.02
|13.00
|
|7.60
|1.09
|6.00
|1.14
|2.62
|1.50
|—
|—
|1.98
|1.85
|—
|—
|1.58
|2.54
|—
|—
|1.26
|3.94
|—
|—
|1.19
|4.90
|—
|—
|1.06
|9.60
|1.05
|10.50
|1.00
|21.00
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.09
|1.25
|3.45
|1.32
|2.79
|1.46
|2.04
|1.82
|1.27
|3.84
|1.14
|5.91
|1.38
|3.11
|1.26
|3.92
|1.20
|4.71
|1.42
|2.93
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|
|2.52
|1.52
|—
|—
|1.67
|2.21
|—
|—
|1.19
|4.60
|—
|—
|1.08
|7.80
|—
|—
|1.12
|6.10
|
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.62
|2.30
|—
|—
|1.30
|3.52
|—
|—
|1.07
|8.40
|—
|—
|1.05
|9.90
|
|2.66
|1.51
|2.18
|1.74
|1.68
|2.26
|1.44
|2.91
|1.54
|2.55
|1.31
|3.54
|1.51
|2.61
|1.34
|3.34
|1.25
|4.06
Прогнозы на матч Омония 0:2 Гранада
Исход игры
Омония
4.9% (8)
Ничья
13.5% (22)
Гранада
81.6% (133)
Тотал 2.5
Больше
36.65% (59)
Меньше
63.35% (102)
Обе команды забьют
Да
45.96% (74)
Нет
54.04% (87)
Популярный счёт
0:1 Гранада
32.5% (53)
1:2 Гранада
28.2% (46)
0:2 Гранада
15.3% (25)
1:1 Ничья
11% (18)
2:1 Омония
3.1% (5)
1:3 Гранада
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.8% (3)
1:0 Омония
1.8% (3)
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