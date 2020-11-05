  1. Футбол
  2. Матчи
Рома
2:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
ЧФР Клуж
0'
1:0
2' Гол
Мхитарян Генрих
2:0
23' Гол
Ибаньес Рожер
25'
13
Пау
Лопес
20
Фасио
Федерико
3
Ибаньес
Рожер
24
Кумбулла
Мараш
33
Перес
Бруно
4
Кристанте
Бриан
17
Верету
Жордан
37
Спинаццола
Леонардо
14
Вильяр
Гонсало
77
Мхитарян
Генрих
21
Майораль
Борха
34
Бэлгрэдян
Кристиан
16
Сушич
Матео
4
Маня
Кристьян
13
Чоботарю
Денис
45
Камора
Мауру
28
Хобан
Овидиу
8
Джокович
Дамьян
99
Рондон
Марио
94
Иту
Кэтэлин
10
Дяк
Чиприан
22
Дебелюх
Габриэл
Рома
3-4-2-1
ЧФР Клуж
4-2-3-1

Ход матча

2'
Мхитарян Генрих
(Спинаццола Леонардо)
1:0
23'
Ибаньес Рожер
2:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 75 Владение мячом, % 25

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мхитарян Генрих 1 0.33
2. Перес Бруно 1 0.33
3. Кумбулла Мараш 1 0.33
4. Джеко Эдин 0 0
5. Спинаццола Леонардо 0 0
ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рондон Марио 2 0.67
2. Дяк Чиприан 1 (1) 0.33
3. Хобан Овидиу 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Перес Бруно 2 0
2. Карсдорп Рик 2 0
3. Вильяр Гонсало 2 0
4. Фасио Федерико 1 0
5. Жуан Жезус 1 0
ЧФР Клуж
# Игрок      
1. Кипчу Александру 1 0
2. Джокович Дамьян 1 0
3. Дебелюх Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 0 0 0 0 100% (2) 0
 ЧФР Клуж 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Рома 2:0 Фиорентина Рома 0:0 ЦСКА София Милан 3:3 Рома Янг Бойз 1:2 Рома
Рома 5:2 Беневенто Удинезе 0:1 Рома Рома 2:2 Ювентус Верона 3:0 Рома Кальяри 2:2 Рома Фрозиноне 1:4 Рома Рома 4:2 Самбенедеттезе Севилья 2:0 Рома Ювентус 1:3 Рома Торино 2:3 Рома Рома 2:1 Фиорентина СПАЛ 2013 1:6 Рома Рома 2:2 Интер Милан Рома 2:1 Верона Брешия 0:3 Рома Рома 2:1 Парма
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +13 =5 -2
ЧФР Клуж 1:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Волунтари 0:1 ЧФР Клуж ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 КуПС ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Астра 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт ЧФР Клуж 0:0 Сепси ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Флориана 0:2 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Астра 2:2 ЧФР Клуж

Последние игры между собой

Рома: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
ЧФР Клуж: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
ЧФР Клуж 1:1 Рома Лига чемпионов Рома 2:1 ЧФР Клуж Лига чемпионов ЧФР Клуж 1:3 Рома Лига чемпионов Рома 1:2 ЧФР Клуж Лига чемпионов

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома 1:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
2. ЧФР Клуж 0:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
3. Янг Бойз Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. ЦСКА София Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
  • Первый тайм
  • 27'
    Диагональ исполнял Верету на правый фланг, куда врывался Перес, но в последний момент мяч перехватил Камора.
  • 26'
    Получил Перес на фланге по ногам от Джоковича. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • Описание гола
    25'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Рожер Ибаньес! Снова головой забили римляне. После подачи с углового от Спинаццолы выиграл борьбе за мяч Ибаньес и пробил головой точно в дальний угол. Попытался отбить сферу в красивом прыжке Бэлгрэдян, но от его руки она все же залетела в сетку.
  • Опасный момент
    24'
    Перехватил мяч на чужой половине поля Иту и тут же отдал вперед на Хобана, который пробил в дальний нижний угол. Вытянулся в струну Лопес и спас свою команду.
  • 23'
    Катают мяч румыны на чужой половине поля, но вот пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
  • 22'
    Теперь уже Иту ворвался на скорости в штрафную соперника и упал на газон, но судья не стал здесь назначать пенальти.
  • 21'
    Подхватил сферу перед чужой штрафной Иту и тут же пробил по воротам, но крайне неточным вышел этот выстрел.
  • 20'
    Пауза в матче получил повреждение Маня в борьбе с соперником. Без помощи медиков здесь не обойтись.
  • 19'
    Мягко забросил Мхитарян в штрафную, куда врывался Верету, но мяч полетел слишком сильно и оказался за лицевой линией.
  • 18'
    Выиграл подбор у чужой штрафной Перес и с лету пробил по воротам, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуны.
  • Угловой
    17'
    Со штрафного Верету попытался закрутить в ближнюю девятку, но мяч рикошетом от стенки полетел на угловой.
  • 16'
    Грамотно подставился перед чужой штрафной Вильря и вынудил соперника нарушить правила. Опасный стандарт вновь исполнят "волки".
  • 15'
    Получил по ногам в центре поля Иту от Мхитаряна. Штрафной удар будут исполнять футболисты румынской команды.
  • 14'
    По флангу отдавал Камора на ход Дяку, но тот выпустил мяч в аут в верховой борьбе против Вильяра.
  • 13'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Ибаньес. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
  • 12'
    С углового навесил Спинаццола на дальнюю штангу, но здесь после серии рикошетов сферу в руки забрал спокойно Бэлгрэдян.
  • 11'
    Мог убегать на ворота соперника Майораль, но проиграл он силовую борьбу Чоботарю и не смог пробить по воротам.
  • 10'
    Со штрафного пробивал на силу Кристанте, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил в стенку.
  • 9'
    Перед чужой штрафной получил Спинаццола по ногам от Иту. Судья все видел и назначил опасный стандарт для римлян.
  • 8'
    С левого фланга навесил Камора на дальнюю штангу, куда ворвался Сушич, но пробить головой ему не позволил Фасио.
  • 7'
    С углового навесил Дяк на дальнюю штангу, но здесь после серии рикошетов мяч вынес головой Ибаньес.
  • 6'
    Сместился с фланга к линии штрафной Джокович и пробил низом в дальний угол, но сфера прошла рядом со штангой.
  • 5'
    Низом отдавал Верету в штрафную с фланга под удар Вильяру, но выстрел последнего принял на себя Хобан.
  • 4'
    Снова Спинаццола прошел по флангу и подал в центр штрафной, но на этот раз защитники заблокировали ударь Мхитарняа.
  • 3'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бордовых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Описание гола
    2'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Генрих Мхитарян! Быстрый гол смогли забить римляне. Ворвался в штрафную соперника Спинаццола, накрутил финтом защитника и подал на дальнюю штангу, где был совсем один Мхитарян, который головой вколотил сферу в сетку.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! В третьем туре группового этапа Лиги Европы нас ждет противостояние "Ромы" и "ЧФР" Клуж. Римляне в прошлом поединке неожиданно потеряли очки в матче против скромного болгарского "ЦСКА София", так что сегодня нужно наверстывать упущенное. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • Прогнозы 165
    Рома 97% (160)
    X 2.4% (4)
    ЧФР Клуж 0.6% (1)
    Все прогнозы
    1.91 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    ЧФР Клуж
    1.46
    8.38
    9.40
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.39 5.25 8.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.10 9.50 27.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.46 4.70 9.40
  1.12 8.38 21.29

Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «ЧФР Клуж» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЧФР Клуж» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «ЧФР Клуж», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 8.50 1.05 7.77 1.08 6.10 1.12 2.70 1.45 1.74 2.17 2.04 1.77 1.74 2.17 1.33 2.35 1.15 3.70 1.11 4.44 1.03 10.50 1.03 9.60
12.00 1.04 10.25 1.05 3.75 1.28 2.96 1.41 2.02 1.88 1.57 2.44 1.38 3.10 1.17 5.15 1.14 5.95 1.04 11.25 1.04 11.25 1.01 18.50
3.97 1.26 3.01 1.42 2.30 1.65 3.30 1.34 2.90 1.43 2.50 1.55 2.05 1.82 1.79 2.07 1.59 2.41 1.40 3.03 1.15 5.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
3.15 1.35 2.05 1.77 2.04 1.77 1.31 3.35 1.16 5.10
3.15 1.36 2.06 1.76 1.47 2.68 1.16 5.35 1.11 6.60
3.21 1.38 2.65 1.51 2.10 1.79 1.67 2.28 2.69 1.49 2.21 1.70 1.71 2.19 1.45 2.82 1.32 3.43 1.20 4.67
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.23 2.65 1.45 1.66 2.05 1.27 3.55 1.29 3.45
4.05 1.24 2.83 1.43 1.74 2.09 1.32 3.38 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.75
Букмекер Да Нет
4.75 1.16
Букмекер Да Нет
4.30 1.24
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Прогнозы на матч Рома 2:0 ЧФР Клуж

Исход игры
Рома
97% (160)
Ничья
2.4% (4)
ЧФР Клуж
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.58% (75)
Меньше
53.42% (86)
Обе команды забьют
Да
42.24% (68)
Нет
57.76% (93)
Популярный счёт
2:0 Рома
43% (71)
2:1 Рома
28.5% (47)
3:1 Рома
9.1% (15)
1:0 Рома
6.7% (11)
3:0 Рома
4.2% (7)
1:1 Ничья
1.8% (3)
4:0 Рома
1.8% (3)
3:2 Рома
1.2% (2)
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