Катают мяч румыны на чужой половине поля, но вот пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

Перехватил мяч на чужой половине поля Иту и тут же отдал вперед на Хобана, который пробил в дальний нижний угол. Вытянулся в струну Лопес и спас свою команду.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Рожер Ибаньес! Снова головой забили римляне. После подачи с углового от Спинаццолы выиграл борьбе за мяч Ибаньес и пробил головой точно в дальний угол. Попытался отбить сферу в красивом прыжке Бэлгрэдян, но от его руки она все же залетела в сетку.

Получил Перес на фланге по ногам от Джоковича. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

Диагональ исполнял Верету на правый фланг, куда врывался Перес, но в последний момент мяч перехватил Камора.

22' Теперь уже Иту ворвался на скорости в штрафную соперника и упал на газон, но судья не стал здесь назначать пенальти.

21' Подхватил сферу перед чужой штрафной Иту и тут же пробил по воротам, но крайне неточным вышел этот выстрел.

20' Пауза в матче получил повреждение Маня в борьбе с соперником. Без помощи медиков здесь не обойтись.

19' Мягко забросил Мхитарян в штрафную, куда врывался Верету, но мяч полетел слишком сильно и оказался за лицевой линией.

18' Выиграл подбор у чужой штрафной Перес и с лету пробил по воротам, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуны.

17' Со штрафного Верету попытался закрутить в ближнюю девятку, но мяч рикошетом от стенки полетел на угловой.

16' Грамотно подставился перед чужой штрафной Вильря и вынудил соперника нарушить правила. Опасный стандарт вновь исполнят "волки".

15' Получил по ногам в центре поля Иту от Мхитаряна. Штрафной удар будут исполнять футболисты румынской команды.

14' По флангу отдавал Камора на ход Дяку, но тот выпустил мяч в аут в верховой борьбе против Вильяра.

13' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Ибаньес. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

12' С углового навесил Спинаццола на дальнюю штангу, но здесь после серии рикошетов сферу в руки забрал спокойно Бэлгрэдян.

11' Мог убегать на ворота соперника Майораль, но проиграл он силовую борьбу Чоботарю и не смог пробить по воротам.

10' Со штрафного пробивал на силу Кристанте, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил в стенку.

9' Перед чужой штрафной получил Спинаццола по ногам от Иту. Судья все видел и назначил опасный стандарт для римлян.

8' С левого фланга навесил Камора на дальнюю штангу, куда ворвался Сушич, но пробить головой ему не позволил Фасио.

7' С углового навесил Дяк на дальнюю штангу, но здесь после серии рикошетов мяч вынес головой Ибаньес.

6' Сместился с фланга к линии штрафной Джокович и пробил низом в дальний угол, но сфера прошла рядом со штангой.

5' Низом отдавал Верету в штрафную с фланга под удар Вильяру, но выстрел последнего принял на себя Хобан.

4' Снова Спинаццола прошел по флангу и подал в центр штрафной, но на этот раз защитники заблокировали ударь Мхитарняа.

3' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бордовых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.

2' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Генрих Мхитарян! Быстрый гол смогли забить римляне. Ворвался в штрафную соперника Спинаццола, накрутил финтом защитника и подал на дальнюю штангу, где был совсем один Мхитарян, который головой вколотил сферу в сетку.