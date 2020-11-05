Рома
2:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Олимпийский (Рим)
ЧФР Клуж
1:0
2' ГолМхитарян Генрих
2:0
23' ГолИбаньес Рожер
13
Пау
Лопес
33
Перес
Бруно
16
Сушич
Матео
45
Камора
Мауру
28
Хобан
Овидиу
99
Рондон
Марио
94
Иту
Кэтэлин
10
Дяк
Чиприан
- Основной состав
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Перес БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоПолузащитник
-
94 Иту КэтэлинПолузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
96 Жока АндрейНападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
Ход матча
2'
23'
2:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
75 Владение мячом, % 25
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мхитарян Генрих
|1
|0.33
|2.
|Перес Бруно
|1
|0.33
|3.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.33
|4.
|Джеко Эдин
|0
|0
|5.
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рондон Марио
|2
|0.67
|2.
|Дяк Чиприан
|1 (1)
|0.33
|3.
|Хобан Овидиу
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Перес Бруно
|2
|0
|2.
|Карсдорп Рик
|2
|0
|3.
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|4.
|Фасио Федерико
|1
|0
|5.
|Жуан Жезус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кипчу Александру
|1
|0
|2.
|Джокович Дамьян
|1
|0
|3.
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +13 =5 -2Рома 2:0 Фиорентина Рома 0:0 ЦСКА София Милан 3:3 Рома Янг Бойз 1:2 Рома
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +13 =5 -2ЧФР Клуж 1:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Волунтари 0:1 ЧФР Клуж ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 КуПС ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Астра 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт ЧФР Клуж 0:0 Сепси ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Флориана 0:2 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Астра 2:2 ЧФР Клуж
Последние игры между собой
Рома: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
ЧФР Клуж: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «ЧФР Клуж» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЧФР Клуж» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «ЧФР Клуж», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|12.00
|1.01
|8.50
|1.05
|7.77
|1.08
|6.10
|1.12
|—
|—
|2.70
|1.45
|1.74
|2.17
|2.04
|1.77
|1.74
|2.17
|1.33
|2.35
|—
|—
|1.15
|3.70
|1.11
|4.44
|1.03
|10.50
|1.03
|9.60
|—
|—
|
|12.00
|1.04
|10.25
|1.05
|3.75
|1.28
|2.96
|1.41
|—
|—
|2.02
|1.88
|—
|—
|1.57
|2.44
|—
|—
|1.38
|3.10
|—
|—
|1.17
|5.15
|1.14
|5.95
|1.04
|11.25
|1.04
|11.25
|1.01
|18.50
|
|—
|—
|—
|—
|3.97
|1.26
|3.01
|1.42
|2.30
|1.65
|3.30
|1.34
|2.90
|1.43
|2.50
|1.55
|2.05
|1.82
|1.79
|2.07
|1.59
|2.41
|1.40
|3.03
|1.15
|5.83
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|
|3.15
|1.35
|—
|—
|2.05
|1.77
|—
|—
|2.04
|1.77
|—
|—
|1.31
|3.35
|—
|—
|1.16
|5.10
|—
|—
|
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.06
|1.76
|—
|—
|1.47
|2.68
|—
|—
|1.16
|5.35
|—
|—
|1.11
|6.60
|—
|—
|
|3.21
|1.38
|2.65
|1.51
|2.10
|1.79
|1.67
|2.28
|2.69
|1.49
|2.21
|1.70
|1.71
|2.19
|1.45
|2.82
|1.32
|3.43
|1.20
|4.67
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рома 2:0 ЧФР Клуж
Исход игры
Рома
97% (160)
Ничья
2.4% (4)
ЧФР Клуж
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.58% (75)
Меньше
53.42% (86)
Обе команды забьют
Да
42.24% (68)
Нет
57.76% (93)
Популярный счёт
2:0 Рома
43% (71)
2:1 Рома
28.5% (47)
3:1 Рома
9.1% (15)
1:0 Рома
6.7% (11)
3:0 Рома
4.2% (7)
1:1 Ничья
1.8% (3)
4:0 Рома
1.8% (3)
3:2 Рома
1.2% (2)
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