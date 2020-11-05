Хапоэль Беэр-Шева
2:4
Конец матча
Стадион: HaMoshava Stadium, Petah Tikva
Байер Л
0:1
5' ГолБэйли Леон
1:1
12' ГолАколатсе Элтон
13' Желтая карточкаСаллаллих Синтаеху
21' Желтая карточкаАларио Лукас
2:1
25' ГолАколатсе Элтон
2:2
39' Гол в свои воротаДадья Ор
57' Желтая карточкаДемирбай Керем
2:3
75' ГолБэйли Леон
2:4
88' ГолВирц Флориан
21
Левита
Оад
20
Таа
Лоай
30
Дадья
Ор
10
Жозуэ
Филипе
16
Едвай
Тин
27
Вирц
Флориан
11
Амири
Надим
13
Аларио
Лукас
- Основной состав
-
21 Левита ОадВратарь
-
20 Таа ЛоайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Дадья ОрПолузащитник
-
10 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
69 Рахамим РазВратарь
-
22 Гамун НоамЗащитник
-
14 Твито ДудуЗащитник
- Защитник
-
28 Мели СесарПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Мадмон ИлайПолузащитник
-
11 Сафури РамизПолузащитник
-
15 Йосефи ТомерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Абукасис Йосси
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Нападающий
-
13 Аларио ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
Ход матча
5'
0:1
12'
21'
25'
2:1
39'
2:2
57'
62'
75'
2:3
88'
2:4
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 9
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
36 Владение мячом, % 64
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аколатсе Элтон
|4
|1.33
|2.
|Агудело Джонатан
|1
|0.33
|3.
|Дадья Ор
|0
|0
|4.
|Жозуэ Филипе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэйли Леон
|2
|0.67
|2.
|Беллараби Карим
|2
|0.67
|3.
|Диаби Мусса
|1
|0.33
|4.
|Вирц Флориан
|1
|0.33
|5.
|Аларио Лукас
|1
|0.33
|6.
|Амири Надим
|1
|0.33
|7.
|Баумгартлингер Юлиан
|0
|0
|8.
|Демирбай Керем
|0
|0
|9.
|Паласиос Эксекиэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Витор Мигел
|2
|0
|2.
|Жозуэ Филипе
|2
|0
|3.
|Барейро Лукас
|2
|0
|4.
|Саллаллих Синтаеху
|1
|0
|5.
|Варанн Гаэтен
|1
|0
|6.
|Агудело Джонатан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Беллараби Карим
|0
|1
|2.
|Бендер Ларс
|1
|0
|3.
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|4.
|Аларио Лукас
|1
|0
|5.
|Демирбай Керем
|1
|0
|6.
|Венделл Боргес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хапоэль Беэр-Шева
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
|Байер Л
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
Предыдущие игры
Хапоэль Беэр-Шева Последние 20 матчей: +11 =4 -5Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Бней-Сахнин Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Тель-Авив 0:0 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Славия Прага
Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Виктория Пльзень Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Мотеруэлл Лачи 1:2 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Хайфа 3:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 3:2 Маккаби Нетания Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Динамо Батуми Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Хайфа Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Петах-Тиква Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Хапоэль Хайфа Хапоэль Тель-Авив 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Хайфа 2:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Бейтар Трамп Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Маккаби Хайфа Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Бней-Иегуда
Байер Л Последние 20 матчей: +10 =5 -5Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л Байер Л 3:1 Аугсбург Байер Л 6:2 Ницца
Майнц 0:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Байер Л Айнтрахт Нордерштедт 0:7 Байер Л Байер Л 1:1 Андерлехт Интер Милан 2:1 Байер Л Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс Байер Л 2:4 Бавария Байер Л 1:0 Майнц Герта 2:0 Байер Л Байер Л 3:1 Кёльн Шальке 04 1:1 Байер Л Саарбрюккен 0:3 Байер Л Байер Л 2:4 Бавария Фрайбург 0:1 Байер Л
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хапоэль Беэр-Шева» – «Байер Л» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хапоэль Беэр-Шева» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байер Л» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хапоэль Беэр-Шева» – «Байер Л», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.25
|6.25
|6.5
|6.5
|6.75
|6.75
|7
|7
|7.5
|7.5
|
|10.50
|1.01
|4.40
|1.19
|3.85
|1.27
|—
|—
|2.40
|1.62
|2.14
|1.76
|1.88
|1.98
|1.72
|2.20
|3.05
|1.37
|—
|—
|2.33
|1.60
|—
|—
|2.75
|1.44
|—
|—
|1.80
|2.00
|—
|—
|1.42
|2.85
|—
|—
|1.05
|9.50
|—
|—
|1.03
|12.00
|—
|—
|1.12
|6.10
|1.09
|7.20
|
|14.00
|1.02
|4.90
|1.19
|3.72
|1.28
|—
|—
|2.31
|1.63
|—
|—
|1.88
|1.94
|—
|—
|1.55
|2.62
|—
|—
|1.27
|3.84
|—
|—
|1.22
|4.85
|—
|—
|1.09
|7.60
|—
|—
|1.08
|8.40
|—
|—
|1.01
|16.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|5.29
|1.17
|—
|—
|2.79
|1.47
|2.43
|1.59
|2.16
|1.74
|3.68
|1.29
|2.70
|1.49
|2.24
|1.68
|2.01
|1.85
|1.76
|2.11
|1.60
|2.39
|2.43
|1.58
|2.01
|1.85
|1.57
|2.46
|1.38
|3.11
|1.28
|3.75
|1.70
|2.21
|1.43
|2.90
|1.33
|3.41
|1.22
|4.41
|1.11
|6.98
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|
|3.50
|1.30
|—
|—
|2.39
|1.58
|—
|—
|1.58
|2.33
|—
|—
|1.22
|4.30
|—
|—
|2.05
|1.75
|—
|—
|1.35
|3.15
|1.18
|4.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.25
|3.90
|
|3.68
|1.28
|—
|—
|2.38
|1.58
|—
|—
|1.59
|2.36
|—
|—
|1.24
|4.05
|—
|—
|1.16
|5.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|3.13
|1.39
|2.48
|1.57
|1.87
|2.01
|3.24
|1.35
|2.67
|1.49
|2.10
|1.77
|1.67
|2.27
|1.47
|2.75
|1.30
|3.56
|—
|—
|1.93
|1.93
|1.58
|2.44
|1.24
|4.13
|1.17
|5.19
|—
|—
Прогнозы на матч Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л
Исход игры
Хапоэль Беэр-Шева
1.9% (3)
Ничья
6.2% (10)
Байер Л
91.9% (148)
Тотал 2.5
Больше
74.84% (119)
Меньше
25.16% (40)
Обе команды забьют
Да
74.21% (118)
Нет
25.79% (41)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
50.3% (81)
0:2 Байер Л
14.3% (23)
1:3 Байер Л
13.7% (22)
0:1 Байер Л
6.8% (11)
2:2 Ничья
3.1% (5)
0:3 Байер Л
3.1% (5)
1:1 Ничья
2.5% (4)
2:3 Байер Л
1.2% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!