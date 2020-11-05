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Хапоэль Беэр-Шева
2:4
Конец матча

Стадион:
Байер Л
0'
0:1
5' Гол
Бэйли Леон
1:1
12' Гол
Аколатсе Элтон
13' Желтая карточка
Саллаллих Синтаеху
21' Желтая карточка
Аларио Лукас
2:1
25' Гол
Аколатсе Элтон
2:2
39' Гол в свои ворота
Дадья Ор
57' Желтая карточка
Демирбай Керем
2:3
75' Гол
Бэйли Леон
2:4
88' Гол
Вирц Флориан
90'+4
21
Левита
Оад
20
Таа
Лоай
8
Кабха
Маруан
4
Витор
Мигел
30
Дадья
Ор
10
Жозуэ
Филипе
35
Барейро
Лукас
13
Гольдберг
Шон
32
Агудело
Джонатан
7
Аколатсе
Элтон
16
Саллаллих
Синтаеху
1
Градецки
Лукаш
16
Едвай
Тин
4
Та
Джонатан
6
Драгович
Александр
18
Венделл
Боргес
27
Вирц
Флориан
25
Паласиос
Эксекиэль
10
Демирбай
Керем
11
Амири
Надим
9
Бэйли
Леон
13
Аларио
Лукас
Хапоэль Беэр-Шева
3-4-3
Байер Л
4-3-1-2

Ход матча

5'
0:1
Бэйли Леон
(Вирц Флориан)
12'
Аколатсе Элтон
(Агудело Джонатан)
1:1
13'
Саллаллих Синтаеху
 
21'
 
Аларио Лукас
25'
Аколатсе Элтон
(Дадья Ор)
2:1
39'
2:2
Дадья Ор
46'
 
Диаби Мусса
Аларио Лукас
57'
 
Демирбай Керем
62'
 
Бендер Ларс
Едвай Тин
64'
Швиро Итамар
Агудело Джонатан
 
64'
Йосефи Томер
Саллаллих Синтаеху
 
75'
2:3
Бэйли Леон
(Демирбай Керем)
84'
Варанн Гаэтен
Кабха Маруан
 
84'
Сафури Рамиз
Гольдберг Шон
 
88'
2:4
Вирц Флориан
(Диаби Мусса)
90'
Мели Сесар
Таа Лоай
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 36 Владение мячом, % 64

Бомбардиры внутри турнира

Хапоэль Беэр-Шева
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аколатсе Элтон 4 1.33
2. Агудело Джонатан 1 0.33
3. Дадья Ор 0 0
4. Жозуэ Филипе 0 0
Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэйли Леон 2 0.67
2. Беллараби Карим 2 0.67
3. Диаби Мусса 1 0.33
4. Вирц Флориан 1 0.33
5. Аларио Лукас 1 0.33
6. Амири Надим 1 0.33
7. Баумгартлингер Юлиан 0 0
8. Демирбай Керем 0 0
9. Паласиос Эксекиэль 0 0

Карточки

Хапоэль Беэр-Шева
# Игрок      
1. Витор Мигел 2 0
2. Жозуэ Филипе 2 0
3. Барейро Лукас 2 0
4. Саллаллих Синтаеху 1 0
5. Варанн Гаэтен 1 0
6. Агудело Джонатан 1 0
Байер Л
# Игрок      
1. Беллараби Карим 0 1
2. Бендер Ларс 1 0
3. Баумгартлингер Юлиан 1 0
4. Аларио Лукас 1 0
5. Демирбай Керем 1 0
6. Венделл Боргес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хапоэль Беэр-Шева 0 0 33.33% (1) 0 0 66.67% (2)
 Байер Л 16.67% (1) 16.67% (1) 0 0 16.67% (1) 50% (3)

Предыдущие игры

Хапоэль Беэр-Шева Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Бней-Сахнин Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Тель-Авив 0:0 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Славия Прага
Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Виктория Пльзень Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Мотеруэлл Лачи 1:2 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Хайфа 3:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 3:2 Маккаби Нетания Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Динамо Батуми Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Хайфа Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Петах-Тиква Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Хапоэль Хайфа Хапоэль Тель-Авив 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Хайфа 2:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Бейтар Трамп Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Маккаби Хайфа Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Бней-Иегуда
Байер Л Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л Байер Л 3:1 Аугсбург Байер Л 6:2 Ницца
Майнц 0:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Байер Л Айнтрахт Нордерштедт 0:7 Байер Л Байер Л 1:1 Андерлехт Интер Милан 2:1 Байер Л Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс Байер Л 2:4 Бавария Байер Л 1:0 Майнц Герта 2:0 Байер Л Байер Л 3:1 Кёльн Шальке 04 1:1 Байер Л Саарбрюккен 0:3 Байер Л Байер Л 2:4 Бавария Фрайбург 0:1 Байер Л
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Дадья Ор уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Аколатсе Элтон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Аларио Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Саллаллих Синтаеху получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Аколатсе Элтон бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Бэйли Леон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HaMoshava Stadium, Petah Tikva. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 161
Хапоэль Беэр-Шева 1.9% (3)
X 6.2% (10)
Байер Л 91.9% (148)
Все прогнозы
1.79 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 100.00 11.00 1.06
Бонус: 5 000 ₽ 51.00 12.00 1.05
Бонус: 5 000 ₽ 10.00 5.70 1.33
  9.72 2.10 2.12

Самый высокий коэффициент на матч «Хапоэль Беэр-Шева» – «Байер Л» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хапоэль Беэр-Шева» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байер Л» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хапоэль Беэр-Шева» – «Байер Л», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.5 7.5
10.50 1.01 4.40 1.19 3.85 1.27 2.40 1.62 2.14 1.76 1.88 1.98 1.72 2.20 3.05 1.37 2.33 1.60 2.75 1.44 1.80 2.00 1.42 2.85 1.05 9.50 1.03 12.00 1.12 6.10 1.09 7.20
14.00 1.02 4.90 1.19 3.72 1.28 2.31 1.63 1.88 1.94 1.55 2.62 1.27 3.84 1.22 4.85 1.09 7.60 1.08 8.40 1.01 16.50
5.29 1.17 2.79 1.47 2.43 1.59 2.16 1.74 3.68 1.29 2.70 1.49 2.24 1.68 2.01 1.85 1.76 2.11 1.60 2.39 2.43 1.58 2.01 1.85 1.57 2.46 1.38 3.11 1.28 3.75 1.70 2.21 1.43 2.90 1.33 3.41 1.22 4.41 1.11 6.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5
3.50 1.30 2.39 1.58 1.58 2.33 1.22 4.30 2.05 1.75 1.35 3.15 1.18 4.75 1.25 3.90
3.68 1.28 2.38 1.58 1.59 2.36 1.24 4.05 1.16 5.30
3.13 1.39 2.48 1.57 1.87 2.01 3.24 1.35 2.67 1.49 2.10 1.77 1.67 2.27 1.47 2.75 1.30 3.56 1.93 1.93 1.58 2.44 1.24 4.13 1.17 5.19
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.32 1.94 1.90 1.48 2.90 1.27 3.70
4.80 1.18 3.30 1.33 1.91 1.89 1.44 2.79 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.98 1.83
Букмекер Да Нет
4.90 1.18
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Где смотреть матч Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л онлайн

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Прогнозы на матч Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л

Исход игры
Хапоэль Беэр-Шева
1.9% (3)
Ничья
6.2% (10)
Байер Л
91.9% (148)
Тотал 2.5
Больше
74.84% (119)
Меньше
25.16% (40)
Обе команды забьют
Да
74.21% (118)
Нет
25.79% (41)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
50.3% (81)
0:2 Байер Л
14.3% (23)
1:3 Байер Л
13.7% (22)
0:1 Байер Л
6.8% (11)
2:2 Ничья
3.1% (5)
0:3 Байер Л
3.1% (5)
1:1 Ничья
2.5% (4)
2:3 Байер Л
1.2% (2)
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