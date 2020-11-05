18' Желтая карточкаДуглас Гомес
20' Желтая карточкаШваб Штефан
0:1
21' ПенальтиЗахави Эран
15
Креспо
Хосе
22
Шваб
Штефан
33
Дуглас
Гомес
38
Мвого
Ивон
33
Тезе
Джордан
31
Макс
Филипп
30
Томас
Райян
27
Гётце
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
-
33 Дуглас ГомесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Ваге МуссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Нинуа НикаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Garcia
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
30 Томас РайянПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Жуниор МауроЗащитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Мадуэке НониНападающий
-
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
Ход матча
18'
20'
21'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мург Томас
|1
|0.33
|2.
|Шваб Штефан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мален Дониэлл
|2
|0.67
|2.
|Гётце Марио
|1
|0.33
|3.
|Томас Райян
|0
|0
|4.
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
|5.
|Мадуэке Нони
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дуглас Гомес
|2
|0
|2.
|Яннулис Димитрис
|2
|0
|3.
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|4.
|Живкович Андрия
|1
|0
|5.
|Алвес Родриго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Томас Райян
|1
|0
|2.
|Файн Адриан
|1
|0
|3.
|Жуниор Мауро
|1
|0
|4.
|Тезе Джордан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАОК
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|ПСВ
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: +9 =9 -2Панетоликос 1:3 ПАОК Гранада 0:0 ПАОК ПАОК 1:1 Омония АЕК 1:1 ПАОК
ПСВ Последние 20 матчей: +13 =4 -3ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг Омония 1:2 ПСВ Витесс 2:1 ПСВ ПСВ 1:2 Гранада
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
ПСВ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПАОК» – «ПСВ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПАОК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСВ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПАОК» – «ПСВ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|11.50
|1.02
|8.20
|1.06
|6.20
|1.11
|—
|—
|2.70
|1.47
|2.20
|1.72
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.50
|2.70
|—
|—
|1.44
|2.75
|1.14
|5.60
|1.14
|5.55
|1.02
|11.00
|1.03
|12.00
|
|11.00
|1.05
|8.70
|1.07
|3.45
|1.32
|—
|—
|2.66
|1.49
|—
|—
|1.90
|2.00
|—
|—
|1.47
|2.72
|—
|—
|1.33
|3.38
|1.14
|5.95
|1.11
|6.80
|1.03
|13.25
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.28
|1.35
|2.86
|1.44
|2.44
|1.58
|2.00
|1.87
|1.75
|2.14
|1.56
|2.49
|1.38
|3.13
|1.34
|3.20
|1.31
|3.54
|—
|—
|1.10
|7.32
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ПАОК 0:1 ПСВ
Исход игры
ПАОК
21.9% (35)
Ничья
46.3% (74)
ПСВ
31.9% (51)
Тотал 2.5
Больше
46.5% (73)
Меньше
53.5% (84)
Обе команды забьют
Да
85.35% (134)
Нет
14.65% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (64)
1:2 ПСВ
22.5% (36)
2:1 ПАОК
12.5% (20)
1:0 ПАОК
7.5% (12)
2:2 Ничья
5% (8)
0:1 ПСВ
3.1% (5)
0:3 ПСВ
1.9% (3)
1:3 ПСВ
1.9% (3)
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