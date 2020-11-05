  1. Футбол
  2. Матчи
ПАОК
4:1
Конец матча

Стадион:
ПСВ
0'
18' Желтая карточка
Дуглас Гомес
20' Желтая карточка
Шваб Штефан
0:1
21' Пенальти
Захави Эран
1:1
47' Гол
Шваб Штефан
2:1
56' Гол
Живкович Андрия
3:1
58' Гол
Цолис Христос
4:1
67' Гол
Живкович Андрия
77' Желтая карточка
Сангаре Ибрахим
90'+6
88
Живкович
Живко
2
Алвес
Родриго
5
Варела
Фернанду
15
Креспо
Хосе
23
Яннулис
Димитрис
22
Шваб
Штефан
33
Дуглас
Гомес
7
Эль-Каддури
Омар
14
Живкович
Андрия
25
Колак
Антонио-Мирко
21
Бисесвар
Диего
38
Мвого
Ивон
33
Тезе
Джордан
6
Сангаре
Ибрахим
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
30
Томас
Райян
18
Росарио
Пабло
27
Гётце
Марио
10
Ихаттарен
Мохаммед
7
Захави
Эран
9
Мален
Дониэлл
ПАОК
4-3-3
ПСВ
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Живкович Андрия 2 0.67
2. Шваб Штефан 1 0.33
3. Цолис Христос 1 0.33
4. Мург Томас 1 0.33
5. Эль-Каддури Омар 0 0
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 2 0.67
2. Гётце Марио 1 0.33
3. Захави Эран 1 (1) 0.33
4. Томас Райян 0 0
5. Дюмфрис Дензел 0 0
6. Мадуэке Нони 0 0

Карточки

ПАОК
# Игрок      
1. Дуглас Гомес 2 0
2. Яннулис Димитрис 2 0
3. Шваб Штефан 1 0
4. Ингасон Сверрир 1 0
5. Живкович Андрия 1 0
6. Алвес Родриго 1 0
ПСВ
# Игрок      
1. Томас Райян 1 0
2. Сангаре Ибрахим 1 0
3. Файн Адриан 1 0
4. Жуниор Мауро 1 0
5. Тезе Джордан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАОК 0 0 0 100% (1) 0 0
 ПСВ 0 0 66.67% (2) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: +9 =9 -2
Панетоликос 1:3 ПАОК Гранада 0:0 ПАОК ПАОК 1:1 Омония АЕК 1:1 ПАОК
ПАОК 3:0 ОФИ ПАОК 1:2 Краснодар Волос 0:0 ПАОК Краснодар 2:1 ПАОК ПАОК 1:1 Атромитос ПАОК 2:1 Бенфика ПАОК 1:0 Лариса Панатинаикос 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Бешикташ ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Атромитос 0:0 ПАОК ПАОК 0:0 Арис Салоники АЕК 0:0 ПАОК Олимпиакос 0:1 ПАОК ПАОК 0:0 Панатинаикос
ПСВ Последние 20 матчей: +13 =4 -3
ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг Омония 1:2 ПСВ Витесс 2:1 ПСВ ПСВ 1:2 Гранада
ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Русенборг 0:2 ПСВ Хераклес 1:1 ПСВ Мура 1:5 ПСВ ПСВ 2:1 Эммен Гронинген 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Виктория Кёльн Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Виллем II 1:1 ПСВ ПСВ 1:1 Витесс Юрдинген 0:3 ПСВ Ферль 0:3 ПСВ Гронинген 0:1 ПСВ

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
ПСВ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
ПАОК 0:2 ПСВ Международные матчи (клубы) ПАОК 2:1 ПСВ Товарищеские матчи

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада 2:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. ПАОК 4:1 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
3. ПСВ 1:4 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
4. Омония 0:2 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Захави Эран из команды ПСВ забивает с точки!
  • Желтая карточка
    20'
    Шваб Штефан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Дуглас Гомес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 160
ПАОК 21.9% (35)
X 46.3% (74)
ПСВ 31.9% (51)
Все прогнозы
2.2 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.05 13.00 50.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.75 3.52 2.64
  3.45 2.29 3.07

Самый высокий коэффициент на матч «ПАОК» – «ПСВ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПАОК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСВ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПАОК» – «ПСВ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5
11.50 1.02 8.20 1.06 4.20 1.22 2.70 1.47 2.20 1.72 2.40 1.57 1.50 2.70 1.23 4.05 1.14 5.60 2.63 1.48 1.02 11.00 1.47 2.65 1.04 10.00
11.00 1.05 8.70 1.07 3.45 1.32 2.66 1.49 1.90 2.00 1.47 2.72 1.33 3.38 1.14 5.95 1.11 6.80 1.03 13.25
3.28 1.35 4.02 1.25 3.29 1.35 2.27 1.66 3.45 1.32 2.92 1.42 2.39 1.60 1.88 1.99 1.62 2.34 1.42 2.94 1.21 4.48 1.10 7.32 1.17 5.14 1.85 2.01 1.47 2.73 1.33 3.39 1.25 4.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.90 1.40 1.89 1.91 1.25 3.90 1.12 6.10 1.12 6.10
3.00 1.39 1.95 1.85 1.43 2.83 1.13 5.95 1.09 7.30
2.61 1.51 2.14 1.75 1.66 2.28 1.42 2.92 1.61 2.38 1.36 3.22 1.12 6.66
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.18
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.25 1.35
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч ПАОК 4:1 ПСВ онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч ПАОК 4:1 ПСВ

Исход игры
ПАОК
21.9% (35)
Ничья
46.3% (74)
ПСВ
31.9% (51)
Тотал 2.5
Больше
46.5% (73)
Меньше
53.5% (84)
Обе команды забьют
Да
85.35% (134)
Нет
14.65% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (64)
1:2 ПСВ
22.5% (36)
2:1 ПАОК
12.5% (20)
1:0 ПАОК
7.5% (12)
2:2 Ничья
5% (8)
0:1 ПСВ
3.1% (5)
1:3 ПСВ
1.9% (3)
0:3 ПСВ
1.9% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный