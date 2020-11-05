1:0
13' ГолМурич Роберт
22' Желтая карточкаПолитано Маттео
27
Томечак
Иван
26
Эшковал
Жоау
17
Менало
Лука
14
Мертенс
Дрис
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Томечак ИванЗащитник
-
26 Эшковал ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Менало ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
56 Путник МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рожман Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Оспина ДавидВратарь
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лосано ИрвинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
Ход матча
13'
1:0
22'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куленович Сандро
|1
|0.33
|2.
|Мурич Роберт
|1
|0.33
|3.
|Лончар Стьепан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Политано Маттео
|1
|0.33
|2.
|Бакайоко Тьемуа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лепиница Иван
|2
|0
|2.
|Андрияшевич Франко
|1
|0
|3.
|Павичич Домагой
|1
|0
|4.
|Цапан Лука
|1
|0
|5.
|Менало Лука
|1
|0
|6.
|Куленович Сандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Осимхен Виктор
|1
|1
|2.
|Кулибали Калиду
|1
|0
|3.
|Лосано Ирвин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Риека
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Наполи
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Риека Последние 20 матчей: +11 =1 -8Шибеник 2:0 Риека АЗ Алкмаар 4:1 Риека Риека 0:1 Реал Сосьедад Риека 2:1 Вараждин
Риека 2:0 Славен Копенгаген 0:1 Риека Риека 2:0 Колос Ковалёвка Осиек 3:0 Риека Риека 2:1 Истра 1961 Локомотив Загреб 1:0 Риека Риека 2:1 Шибеник Риека 1:0 Локомотив Загреб Риека 4:2 Истра 1961 Хайдук 2:3 Риека Интер Запрешич 0:1 Риека Риека 2:0 Динамо Загреб Осиек 1:0 Риека Риека 1:2 ХНК Горица Славен 1:0 Риека Риека 2:2 Локомотив Загреб
Наполи Последние 20 матчей: +12 =2 -6Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Риека» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Риека» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Риека» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|4.75
|1.15
|3.95
|1.21
|—
|—
|3.05
|1.37
|2.18
|1.73
|2.33
|1.60
|1.81
|2.07
|1.72
|2.08
|1.37
|3.05
|1.27
|3.85
|1.10
|6.10
|1.09
|7.77
|1.02
|11.50
|
|17.00
|1.01
|15.75
|1.02
|5.40
|1.17
|4.40
|1.22
|—
|—
|2.65
|1.54
|—
|—
|2.04
|1.80
|—
|—
|1.65
|2.27
|1.36
|3.20
|1.27
|3.84
|1.12
|6.55
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.23
|1.17
|3.31
|1.34
|2.51
|1.55
|2.12
|1.76
|1.89
|1.97
|1.65
|2.30
|1.51
|2.61
|1.42
|2.93
|—
|—
|1.23
|4.27
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Риека 1:0 Наполи
Исход игры
Риека
1.9% (3)
Ничья
1.9% (3)
Наполи
96.2% (153)
Тотал 2.5
Больше
43.95% (69)
Меньше
56.05% (88)
Обе команды забьют
Да
41.4% (65)
Нет
58.6% (92)
Популярный счёт
0:2 Наполи
42.1% (67)
1:2 Наполи
30.2% (48)
0:1 Наполи
10.7% (17)
1:3 Наполи
6.3% (10)
0:3 Наполи
3.8% (6)
1:1 Ничья
1.9% (3)
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