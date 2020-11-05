  1. Футбол
  2. Матчи
Риека
1:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Наполи
0'
1:0
13' Гол
Мурич Роберт
22' Желтая карточка
Политано Маттео
27'
33
Невистич
Иван
27
Томечак
Иван
26
Эшковал
Жоау
14
Велкоски
Дарко
36
Смолчич
Хрвое
2
Браут
Филип
7
Мурич
Роберт
16
Гнезда-Черин
Адам
44
Лончар
Стьепан
99
Куленович
Сандро
17
Менало
Лука
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
19
Максимович
Никола
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
68
Лоботка
Станислав
4
Демме
Диего
7
Элмас
Элиф
21
Политано
Маттео
37
Петанья
Андреа
14
Мертенс
Дрис
Риека
5-3-2
Наполи
4-3-3

Ход матча

13'
Мурич Роберт
(Куленович Сандро)
1:0
22'
 
Политано Маттео

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Бомбардиры внутри турнира

Риека
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куленович Сандро 1 0.33
2. Мурич Роберт 1 0.33
3. Лончар Стьепан 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Политано Маттео 1 0.33
2. Бакайоко Тьемуа 0 0

Карточки

Риека
# Игрок      
1. Лепиница Иван 2 0
2. Андрияшевич Франко 1 0
3. Павичич Домагой 1 0
4. Цапан Лука 1 0
5. Менало Лука 1 0
6. Куленович Сандро 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Осимхен Виктор 1 1
2. Кулибали Калиду 1 0
3. Лосано Ирвин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Риека 0 0 0 0 100% (1) 0
 Наполи 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Риека Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Шибеник 2:0 Риека АЗ Алкмаар 4:1 Риека Риека 0:1 Реал Сосьедад Риека 2:1 Вараждин
Риека 2:0 Славен Копенгаген 0:1 Риека Риека 2:0 Колос Ковалёвка Осиек 3:0 Риека Риека 2:1 Истра 1961 Локомотив Загреб 1:0 Риека Риека 2:1 Шибеник Риека 1:0 Локомотив Загреб Риека 4:2 Истра 1961 Хайдук 2:3 Риека Интер Запрешич 0:1 Риека Риека 2:0 Динамо Загреб Осиек 1:0 Риека Риека 1:2 ХНК Горица Славен 1:0 Риека Риека 2:2 Локомотив Загреб
Наполи Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар
Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
3. Наполи 0:1 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
4. Риека 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Мурич Роберт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rujevica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Риека 1.9% (3)
X 1.9% (3)
Наполи 96.2% (153)
Все прогнозы
1.64 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Риека
Ничья
Наполи
3.70
6.25
2.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 12.00 6.00 1.25
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 3.55 2.00
Бонус: 5 000 ₽ 13.75 6.25 1.26
  10.25 5.07 1.31

Самый высокий коэффициент на матч «Риека» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Риека» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Риека» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 4.75 1.15 3.95 1.21 3.05 1.37 2.18 1.73 2.33 1.60 1.81 2.07 1.72 2.08 1.37 3.05 1.27 3.85 1.10 6.10 1.09 7.77 1.02 11.50
17.00 1.01 15.75 1.02 5.40 1.17 4.40 1.22 2.65 1.54 2.04 1.80 1.65 2.27 1.36 3.20 1.27 3.84 1.12 6.55
5.23 1.17 3.31 1.34 2.51 1.55 2.12 1.76 1.89 1.97 1.65 2.30 1.51 2.61 1.42 2.93 1.23 4.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.48 1.59 2.15 1.70 1.38 3.00 1.20 4.44
3.85 1.26 2.65 1.48 1.67 2.20 1.27 3.76 1.17 4.85
3.06 1.39 2.52 1.55 1.98 1.88 1.60 2.40 1.42 2.92 1.27 3.83
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.90 1.90 1.42 2.85 1.27 3.70
5.35 1.17 3.85 1.26 2.06 1.76 1.53 2.50 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.12 6.10
Букмекер Да Нет
1.97 1.82
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Где смотреть матч Риека 1:0 Наполи онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Риека 1:0 Наполи

Исход игры
Риека
1.9% (3)
Ничья
1.9% (3)
Наполи
96.2% (153)
Тотал 2.5
Больше
43.95% (69)
Меньше
56.05% (88)
Обе команды забьют
Да
41.4% (65)
Нет
58.6% (92)
Популярный счёт
0:2 Наполи
42.1% (67)
1:2 Наполи
30.2% (48)
0:1 Наполи
10.7% (17)
1:3 Наполи
6.3% (10)
0:3 Наполи
3.8% (6)
1:1 Ничья
1.9% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный