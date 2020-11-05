1:0
13' ГолМурич Роберт
22' Желтая карточкаПолитано Маттео
30' Желтая карточкаСмолчич Хрвое
1:1
43' ГолДемме Диего
44' Желтая карточкаБраут Филип
45' Желтая карточкаКулибали Калиду
1:2
62' Гол в свои воротаБраут Филип
27
Томечак
Иван
26
Эшковал
Жоау
17
Менало
Лука
14
Мертенс
Дрис
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Томечак ИванЗащитник
-
26 Эшковал ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Менало ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
56 Путник МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рожман Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Оспина ДавидВратарь
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лосано ИрвинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
Ход матча
13'
1:0
22'
30'
43'
1:1
44'
45'
62'
1:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 6
-
3 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
25 Владение мячом, % 75
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куленович Сандро
|1
|0.33
|2.
|Мурич Роберт
|1
|0.33
|3.
|Лончар Стьепан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Демме Диего
|1
|0.33
|2.
|Политано Маттео
|1
|0.33
|3.
|Мертенс Дрис
|0
|0
|4.
|Бакайоко Тьемуа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лепиница Иван
|2
|0
|2.
|Андрияшевич Франко
|1
|0
|3.
|Павичич Домагой
|1
|0
|4.
|Цапан Лука
|1
|0
|5.
|Менало Лука
|1
|0
|6.
|Куленович Сандро
|1
|0
|7.
|Смолчич Хрвое
|1
|0
|8.
|Браут Филип
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Осимхен Виктор
|1
|1
|2.
|Кулибали Калиду
|2
|0
|3.
|Политано Маттео
|1
|0
|4.
|Лосано Ирвин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Риека
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Наполи
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Риека Последние 20 матчей: +11 =1 -8Шибеник 2:0 Риека АЗ Алкмаар 4:1 Риека Риека 0:1 Реал Сосьедад Риека 2:1 Вараждин
Риека 2:0 Славен Копенгаген 0:1 Риека Риека 2:0 Колос Ковалёвка Осиек 3:0 Риека Риека 2:1 Истра 1961 Локомотив Загреб 1:0 Риека Риека 2:1 Шибеник Риека 1:0 Локомотив Загреб Риека 4:2 Истра 1961 Хайдук 2:3 Риека Интер Запрешич 0:1 Риека Риека 2:0 Динамо Загреб Осиек 1:0 Риека Риека 1:2 ХНК Горица Славен 1:0 Риека Риека 2:2 Локомотив Загреб
Наполи Последние 20 матчей: +12 =2 -6Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Риека» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Риека» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Риека» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|6.80
|1.10
|5.10
|1.16
|—
|—
|5.30
|1.15
|2.18
|1.73
|3.90
|1.25
|1.81
|2.07
|3.05
|2.22
|—
|—
|1.13
|5.80
|—
|—
|1.08
|7.77
|1.14
|5.55
|1.10
|7.77
|1.02
|11.50
|
|17.00
|1.01
|15.75
|1.02
|5.40
|1.17
|4.40
|1.22
|—
|—
|2.65
|1.54
|—
|—
|2.04
|1.80
|—
|—
|1.65
|2.27
|—
|—
|1.36
|3.20
|—
|—
|1.27
|3.84
|1.12
|6.55
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.23
|1.17
|3.31
|1.34
|2.51
|1.55
|3.01
|1.40
|4.29
|1.23
|3.61
|1.30
|2.49
|1.56
|1.35
|3.29
|1.19
|4.84
|1.67
|2.26
|1.44
|2.85
|1.32
|3.43
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Риека 1:2 Наполи
Исход игры
Риека
1.9% (3)
Ничья
1.9% (3)
Наполи
96.2% (153)
Тотал 2.5
Больше
43.95% (69)
Меньше
56.05% (88)
Обе команды забьют
Да
41.4% (65)
Нет
58.6% (92)
Популярный счёт
0:2 Наполи
42.1% (67)
1:2 Наполи
30.2% (48)
0:1 Наполи
10.7% (17)
1:3 Наполи
6.3% (10)
0:3 Наполи
3.8% (6)
1:1 Ничья
1.9% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!