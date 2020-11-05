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Славия Прага
1:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Ницца
0'
14' Желтая карточка
Голеш Томаш
1:0
16' Гол
Кухта Ян
22' Желтая карточка
Сима Абдалла
26'
1
Коларж
Ондржей
28
Масопуст
Лукаш
2
Говорка
Давид
6
Зима
Давид
19
Дорли
Оскар
23
Шевчик
Петр
3
Голеш
Томаш
12
Сима
Абдалла
32
Лингр
Ондржей
9
Олайинка
Питер
16
Кухта
Ян
40
Бенитес
Вальтер
3
Бамбу
Робсон
5
Данилюк
Флавиус
24
Пельмар
Анди
23
Лотомба
Жордан
8
Лис-Мелу
Пьерр
6
Шнайдерлин
Морган
13
Камара
Ассан
22
Лопеш
Рони
9
Дольберг
Каспер
11
Гуйри
Амин
Славия Прага
4-2-3-1
Ницца
3-4-3

Ход матча

14'
Голеш Томаш
 
16'
Кухта Ян
1:0
22'
Сима Абдалла
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Славия Прага
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Олайинка Питер 1 0.33
2. Провод Лукас 1 0.33
3. Станчу Николае 0 0
Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 2 0.67
2. Клод-Морис Алексис 1 0.33
3. Аталь Юсеф 0 0
4. Нсоки Стенли 0 0

Карточки

Славия Прага
# Игрок      
1. Голеш Томаш 1 0
2. Станчу Николае 1 0
3. Коларж Ондржей 1 0
4. Шевчик Петр 1 0
5. Олайинка Питер 1 0
6. Муса Петар 1 0
7. Провод Лукас 1 0
Ницца
# Игрок      
1. Шнайдерлин Морган 1 0
2. Камара Ассан 1 0
3. Нсоки Стенли 1 0
4. Гуйри Амин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Славия Прага 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 Ницца 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Славия Прага Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Славия Прага 1:0 Байер Л Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Славия Прага Баник Острава 0:1 Славия Прага Митьюлланд 4:1 Славия Прага
Славия Прага 3:0 Словацко Славия Прага 0:0 Митьюлланд Славия Прага 5:1 Теплице Пардубице 1:1 Славия Прага Славия Прага 3:0 Пршибрам Ческе-Будеевице 0:6 Славия Прага Славия Прага 2:0 Яблонец B Славия Прага 2:1 Нюрнберг-2 Славия Прага 3:1 Фехервар Славия Прага 5:0 Санкт-Пёльтен Либерец B 2:3 Славия Прага Славия Прага 1:0 Градец Кралове Б Вельвари 2:3 Славия Прага Славия Прага 0:0 Спарта Прага Слован Либерец 1:3 Славия Прага Славия Прага 4:0 Яблонец
Ницца Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Анже 0:3 Ницца Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Ницца 1:1 Лилль Байер Л 6:2 Ницца
Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца Ницца 2:1 Ланс Ницца 3:2 Ренн Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца ДАК 0:6 Ницца Дунявска Стреда 0:6 Ницца Стандард 1:2 Ницца Ницца 0:2 Глазго Рейнджерс Ницца 1:1 Селтик Сент-Этьен 4:1 Ницца

Последние игры между собой

Славия Прага: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ницца: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Славия Прага 4:1 Ницца Товарищеские матчи
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    22'
    Abdallah Sima получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Кухта Ян бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Голеш Томаш получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sinobo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 157
Славия Прага 47.1% (74)
X 37.6% (59)
Ницца 15.3% (24)
Все прогнозы
1.79 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Славия Прага
Ничья
Ницца
2.30
4.20
7.98
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.25 3.30 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.47 4.20 7.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.30 3.44 3.40
  2.10 3.25 3.74

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.00 1.02 7.20 1.08 5.80 1.13 2.45 1.59 2.01 1.86 2.27 1.62 1.39 3.00 1.40 2.90 1.13 6.70 1.12 6.10 1.01 12.50 1.02 13.00
8.30 1.03 7.30 1.06 3.18 1.32 2.45 1.55 1.82 2.10 1.41 2.91 1.28 3.54 1.10 5.95 1.07 6.65 1.02 14.00
2.83 1.45 2.47 1.57 2.10 1.77 1.78 2.09 1.60 2.39 1.43 2.89 1.26 3.93 1.33 3.25 1.28 3.84 1.10 7.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.44 1.76 2.06 1.75 2.05 1.12 7.00 1.11 6.50
2.79 1.44 1.85 1.95 1.40 2.95 1.11 6.45 1.08 7.80
2.50 1.55 2.05 1.81 1.58 2.43 1.38 3.11 1.28 3.78
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.48 1.61 2.23 1.23 3.85
3.68 1.28 2.48 1.54 1.63 2.28 1.24 4.05 1.16 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.52
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
3.65 1.30
Где смотреть матч Славия Прага 1:0 Ницца онлайн

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Прогнозы на матч Славия Прага 1:0 Ницца

Исход игры
Славия Прага
47.1% (74)
Ничья
37.6% (59)
Ницца
15.3% (24)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (65)
Меньше
58.33% (91)
Обе команды забьют
Да
75% (117)
Нет
25% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (52)
2:1 Славия Прага
25.5% (40)
1:0 Славия Прага
17.8% (28)
1:2 Ницца
10.2% (16)
0:1 Ницца
3.2% (5)
2:2 Ничья
1.9% (3)
2:0 Славия Прага
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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