Славия Прага
1:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Синобо
Ницца
14' Желтая карточкаГолеш Томаш
1:0
16' ГолКухта Ян
22' Желтая карточкаСима Абдалла
19
Дорли
Оскар
23
Шевчик
Петр
12
Сима
Абдалла
16
Кухта
Ян
24
Пельмар
Анди
13
Камара
Ассан
22
Лопеш
Рони
11
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Дорли ОскарЗащитник
-
23 Шевчик ПетрПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Сима АбдаллаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кухта ЯнНападающий
- Запасные игроки
-
30 Стейскал ЯнВратарь
-
34 Вагнер МатяшВратарь
- Полузащитник
-
40 Риго ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Зероник ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Юрасек МатейНападающий
-
33 Муса ПетарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Трпишовски Индржих
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
-
22 Лопеш РониНападающий
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Колин РасинЗащитник
-
33 Пионнье ТэоЗащитник
- Защитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ндой ДанПолузащитник
-
20 Аталь ЮсефПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
Ход матча
14'
16'
1:0
22'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Олайинка Питер
|1
|0.33
|2.
|Провод Лукас
|1
|0.33
|3.
|Станчу Николае
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|2
|0.67
|2.
|Клод-Морис Алексис
|1
|0.33
|3.
|Аталь Юсеф
|0
|0
|4.
|Нсоки Стенли
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Голеш Томаш
|1
|0
|2.
|Станчу Николае
|1
|0
|3.
|Коларж Ондржей
|1
|0
|4.
|Шевчик Петр
|1
|0
|5.
|Олайинка Питер
|1
|0
|6.
|Муса Петар
|1
|0
|7.
|Провод Лукас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шнайдерлин Морган
|1
|0
|2.
|Камара Ассан
|1
|0
|3.
|Нсоки Стенли
|1
|0
|4.
|Гуйри Амин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Славия Прага
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|Ницца
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Славия Прага Последние 20 матчей: +15 =3 -2Славия Прага 1:0 Байер Л Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Славия Прага Баник Острава 0:1 Славия Прага Митьюлланд 4:1 Славия Прага
Славия Прага 3:0 Словацко Славия Прага 0:0 Митьюлланд Славия Прага 5:1 Теплице Пардубице 1:1 Славия Прага Славия Прага 3:0 Пршибрам Ческе-Будеевице 0:6 Славия Прага Славия Прага 2:0 Яблонец B Славия Прага 2:1 Нюрнберг-2 Славия Прага 3:1 Фехервар Славия Прага 5:0 Санкт-Пёльтен Либерец B 2:3 Славия Прага Славия Прага 1:0 Градец Кралове Б Вельвари 2:3 Славия Прага Славия Прага 0:0 Спарта Прага Слован Либерец 1:3 Славия Прага Славия Прага 4:0 Яблонец
Ницца Последние 20 матчей: +10 =3 -7Анже 0:3 Ницца Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Ницца 1:1 Лилль Байер Л 6:2 Ницца
Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца Ницца 2:1 Ланс Ницца 3:2 Ренн Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца ДАК 0:6 Ницца Дунявска Стреда 0:6 Ницца Стандард 1:2 Ницца Ницца 0:2 Глазго Рейнджерс Ницца 1:1 Селтик Сент-Этьен 4:1 Ницца
Последние игры между собой
Славия Прага: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ницца: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Славия Прага» – «Ницца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Славия Прага» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ницца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Славия Прага» – «Ницца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|9.00
|1.02
|7.20
|1.08
|5.80
|1.13
|—
|—
|2.45
|1.59
|2.01
|1.86
|2.27
|1.62
|—
|—
|1.39
|3.00
|—
|—
|1.40
|2.90
|1.13
|6.70
|1.12
|6.10
|1.01
|12.50
|1.02
|13.00
|
|8.30
|1.03
|7.30
|1.06
|3.18
|1.32
|—
|—
|2.45
|1.55
|—
|—
|1.82
|2.10
|—
|—
|1.41
|2.91
|—
|—
|1.28
|3.54
|1.10
|5.95
|1.07
|6.65
|1.02
|14.00
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|2.83
|1.45
|2.47
|1.57
|2.10
|1.77
|1.78
|2.09
|1.60
|2.39
|1.43
|2.89
|1.26
|3.93
|1.33
|3.25
|1.28
|3.84
|—
|—
|1.10
|7.55
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Славия Прага 1:0 Ницца
Исход игры
Славия Прага
47.1% (74)
Ничья
37.6% (59)
Ницца
15.3% (24)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (65)
Меньше
58.33% (91)
Обе команды забьют
Да
75% (117)
Нет
25% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (52)
2:1 Славия Прага
25.5% (40)
1:0 Славия Прага
17.8% (28)
1:2 Ницца
10.2% (16)
0:1 Ницца
3.2% (5)
2:2 Ничья
1.9% (3)
2:0 Славия Прага
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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