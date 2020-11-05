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Лех
2:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Стандард
0'
3' Желтая карточка
Рамирес Даниэль
1:0
14' Гол
Скурась Михал
2:0
22' Гол
Исхак Микаэль
27'
35
Беднарек
Филип
44
Червински
Алан
37
Шатка
Любомир
4
Рогне
Томас
27
Пухач
Тымотеуш
21
Скурась
Михал
25
Тиба
Педру
15
Модер
Якуб
11
Мархвиньски
Филип
10
Рамирес
Даниэль
9
Исхак
Микаэль
16
Бодар
Арно
27
Жанс
Лоран
20
Бокади
Мервей
6
Дюссенн
Ноэ
24
Николя
Гавори
26
Раскин
Николас
28
Бастьен
Самюэль
8
Цимирот
Гойко
32
Баликвиша
Мишель-Анже
19
Амалла
Селим
22
Лестьенн
Максим
Лех
4-4-1-1
Стандард
4-3-3

Ход матча

3'
Рамирес Даниэль
 
14'
Скурась Михал
(Тиба Педру)
1:0
22'
Исхак Микаэль
(Пухач Тымотеуш)
2:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исхак Микаэль 2 0.67
2. Скурась Михал 1 0.33
3. Тиба Педру 0 0
4. Червински Алан 0 0
Стандард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Лех
# Игрок      
1. Исхак Микаэль 1 0
2. Рамирес Даниэль 1 0
3. Црномаркович Джордже 1 0
4. Мухар Карло 1 0
Стандард
# Игрок      
1. Дюссенн Ноэ 1 0
2. Фаи Коллинс 1 0
3. Бастьен Самюэль 1 0
4. Бокади Мервей 1 0
5. Бодар Арно 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лех 50% (1) 0 0 50% (1) 0 0
 Стандард 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Лех Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Знич Прушкув 2:3 Лех Глазго Рейнджерс 1:0 Лех Лех 1:1 Краковия Лех 2:4 Бенфика
Ягеллония 2:1 Лех Пяст 1:4 Лех Шарлеруа 1:2 Лех Аполлон 0:5 Лех Лех 1:0 Варта Познань Хаммарбю 0:3 Лех Шлёнск 3:3 Лех Лех 2:2 Висла Плоцк Лех 3:0 Валмиера Гласс Заглембе Любин 2:1 Лех Одра Ополе 1:3 Лех Лех 1:1 Оффенбах Лех 4:0 Ягеллония Краковия 1:2 Лех Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск
Стандард Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Стандард 1:0 Остенде Бенфика 3:0 Стандард Сент-Трюйден 2:0 Стандард Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс
Стандард 1:1 Брюгге Шарлеруа 1:2 Стандард Стандард 3:1 Фехервар Стандард 2:2 Зульте-Варегем Стандард 2:1 Войводина Стандард 2:1 Кортрейк Стандард 2:0 Бала Таун АХ Лёвен 1:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Стандард 0:0 Генк Васланд-Беверен 1:2 Стандард Стандард 1:0 Серкль Брюгге Стандард 3:0 Реймс Реймс 0:3 Стандард Стандард 1:2 Ницца Стандард 2:1 Монако
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Лех 49.1% (78)
X 36.5% (58)
Стандард 14.5% (23)
Все прогнозы
3.6 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Стандард
2.46
7.63
3.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.30 3.40 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.46 3.70 2.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.46 3.70 2.88
  2.49 3.44 2.78

Самый высокий коэффициент на матч «Лех» – «Стандард» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лех» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Стандард» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лех» – «Стандард», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 9.60 1.04 3.90 1.25 3.15 1.36 2.20 1.72 2.00 1.80 1.88 1.98 1.65 2.33 1.38 2.90 1.20 4.60 1.14 5.55 1.04 9.00 1.04 9.60
12.50 1.03 10.75 1.05 4.05 1.25 3.15 1.37 2.10 1.82 1.62 2.33 1.42 2.91 1.19 4.75 1.15 5.55 1.05 10.25
4.16 1.25 3.29 1.35 2.85 1.44 2.25 1.68 1.95 1.92 1.72 2.17 1.50 2.64 1.40 3.01 1.40 3.01 1.14 6.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.05 1.37 1.99 1.82 1.45 2.75 1.14 5.60 1.10 6.80
3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.30
2.83 1.45 2.32 1.64 1.81 2.06 1.50 2.64 1.36 3.21 1.23 4.31
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85
4.30 1.22 3.00 1.39 1.79 2.02 1.34 3.26 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.27
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
2.90 1.41
Где смотреть матч Лех 2:0 Стандард онлайн

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Прогнозы на матч Лех 2:0 Стандард

Исход игры
Лех
49.1% (78)
Ничья
36.5% (58)
Стандард
14.5% (23)
Тотал 2.5
Больше
41.77% (66)
Меньше
58.23% (92)
Обе команды забьют
Да
74.05% (117)
Нет
25.95% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (52)
2:1 Лех
27% (43)
1:0 Лех
17% (27)
1:2 Стандард
8.8% (14)
0:1 Стандард
3.8% (6)
3:1 Лех
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
2:0 Лех
1.9% (3)
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