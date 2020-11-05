Реал Сосьедад
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Reale Seguros Stadium
АЗ Алкмаар
7' Желтая карточкаГудмундссон Альберт
13
Мойя
Мигель
16
Гевара
Андер
21
Сильва
Давид
- Основной состав
-
13 Мойя МигельВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Айеса ГайзкаВратарь
- Вратарь
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
-
11 Янузай АднанНападающий
-
25 Баутиста ХонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
56 Эвора ЭлберВратарь
-
55 Реус БоВратарь
-
22 Летсерт ТимоЗащитник
-
27 Леувин РамонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрёйф ФердиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баутиста Хон
|1
|0.33
|2.
|Мерино Микель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гудмундссон Альберт
|2
|0.67
|2.
|Коопмейнерс Теун
|1 (1)
|0.33
|3.
|Де Вит Дани
|1
|0.33
|4.
|Карлссон Йеспер III
|1
|0.33
|5.
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|6.
|Свенссон Юнас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мерино Микель
|1
|0
|2.
|Ле Норман Робен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гудмундссон Альберт
|2
|0
|2.
|Де Вит Дани
|1
|0
|3.
|Коопмейнерс Теун
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|АЗ Алкмаар
|20% (1)
|20% (1)
|0
|60% (3)
|0
|0
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +9 =7 -4Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад
Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол
АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +7 =6 -7АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 4:1 Риека АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар Наполи 0:1 АЗ Алкмаар
АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 4:4 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Гент АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:1 Виктория Пльзень АЗ Алкмаар 0:2 Монако АЗ Алкмаар 2:1 Лилль АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:1 Генк АЗ Алкмаар 4:0 АДО Ден Хааг Аякс 0:2 АЗ Алкмаар ЛАСК 2:0 АЗ Алкмаар
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реал Сосьедад» – «АЗ Алкмаар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Сосьедад» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЗ Алкмаар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Сосьедад» – «АЗ Алкмаар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|
|12.00
|1.03
|12.00
|1.01
|3.60
|1.28
|4.10
|1.23
|—
|—
|1.90
|1.90
|2.17
|1.74
|1.97
|1.90
|1.75
|2.15
|1.33
|3.25
|—
|—
|1.31
|3.45
|1.11
|6.50
|1.09
|6.50
|1.02
|13.00
|1.02
|13.00
|
|12.50
|1.01
|14.00
|1.00
|4.95
|1.16
|4.05
|1.24
|—
|—
|2.57
|1.63
|—
|—
|1.90
|1.90
|—
|—
|1.55
|2.39
|—
|—
|1.28
|3.40
|1.19
|4.05
|1.06
|6.80
|1.05
|7.50
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.38
|1.17
|—
|—
|2.84
|1.44
|2.35
|1.62
|2.09
|1.78
|1.82
|2.04
|1.63
|2.33
|1.51
|2.63
|1.38
|3.13
|—
|—
|1.22
|4.52
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 АЗ Алкмаар
Исход игры
Реал Сосьедад
84% (136)
Ничья
6.8% (11)
АЗ Алкмаар
9.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
74.84% (119)
Меньше
25.16% (40)
Обе команды забьют
Да
77.36% (123)
Нет
22.64% (36)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
53.7% (87)
2:0 Реал Сосьедад
9.9% (16)
1:0 Реал Сосьедад
9.3% (15)
1:2 АЗ Алкмаар
6.8% (11)
3:1 Реал Сосьедад
4.3% (7)
1:1 Ничья
3.7% (6)
2:2 Ничья
3.1% (5)
3:2 Реал Сосьедад
2.5% (4)
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