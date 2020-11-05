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Реал Сосьедад
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
АЗ Алкмаар
0'
7' Желтая карточка
Гудмундссон Альберт
24'
13
Мойя
Мигель
15
Модибо
Саньян
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
20
Монреаль
Начо
10
Оярсабаль
Микель
16
Гевара
Андер
8
Мерино
Микель
21
Сильва
Давид
7
Порту
Кристиан
19
Исак
Александр
1
Бизот
Марко
2
Свенссон
Юнас
3
Хацидиакос
Пантелис
8
Коопмейнерс
Теун
5
Вайндал
Оуэн
6
Мидтше
Фредрик
10
Де
Вит
Дани
28
Гудмундссон
Альберт
7
Стенгс
Келвин
11
Карлссон
Йеспер
III
9
Боаду
Мирон
Реал Сосьедад
4-4-2
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

Ход матча

7'
 
Гудмундссон Альберт

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баутиста Хон 1 0.33
2. Мерино Микель 0 0
АЗ Алкмаар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гудмундссон Альберт 2 0.67
2. Коопмейнерс Теун 1 (1) 0.33
3. Де Вит Дани 1 0.33
4. Карлссон Йеспер III 1 0.33
5. Мидтше Фредрик 0 0
6. Свенссон Юнас 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Мерино Микель 1 0
2. Ле Норман Робен 1 0
АЗ Алкмаар
# Игрок      
1. Гудмундссон Альберт 2 0
2. Де Вит Дани 1 0
3. Коопмейнерс Теун 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 100% (1)
 АЗ Алкмаар 20% (1) 20% (1) 0 60% (3) 0 0

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад
Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол
АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +7 =6 -7
АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 4:1 Риека АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар Наполи 0:1 АЗ Алкмаар
АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 4:4 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Гент АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:1 Виктория Пльзень АЗ Алкмаар 0:2 Монако АЗ Алкмаар 2:1 Лилль АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:1 Генк АЗ Алкмаар 4:0 АДО Ден Хааг Аякс 0:2 АЗ Алкмаар ЛАСК 2:0 АЗ Алкмаар

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
3. Наполи 0:1 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
4. Риека 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 162
Реал Сосьедад 84% (136)
X 6.8% (11)
АЗ Алкмаар 9.3% (15)
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
АЗ Алкмаар
1.50
5.10
8.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.50 4.80 6.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.45 4.90 6.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.46 5.10 8.20
  1.46 4.59 6.47

Самый высокий коэффициент на матч «Реал Сосьедад» – «АЗ Алкмаар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Сосьедад» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЗ Алкмаар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Сосьедад» – «АЗ Алкмаар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
12.00 1.03 12.00 1.01 3.60 1.28 4.10 1.23 1.90 1.90 2.17 1.74 1.97 1.90 1.75 2.15 1.33 3.25 1.31 3.45 1.11 6.50 1.09 6.50 1.02 13.00 1.02 13.00
12.50 1.01 14.00 1.00 4.95 1.16 4.05 1.24 2.57 1.63 1.90 1.90 1.55 2.39 1.28 3.40 1.19 4.05 1.06 6.80 1.05 7.50
5.38 1.17 2.84 1.44 2.35 1.62 2.09 1.78 1.82 2.04 1.63 2.33 1.51 2.63 1.38 3.13 1.22 4.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.33 1.60 2.45 1.55 1.22 4.20 1.23 4.10 1.03 12.00
3.85 1.26 2.59 1.50 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.15
3.40 1.33 2.81 1.45 2.21 1.70 1.72 2.17 1.51 2.63 1.33 3.37 1.16 5.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.02 1.74 1.50 2.46 1.31 3.25
5.00 1.17 3.52 1.30 1.95 1.85 1.46 2.72 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.77
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.05 1.38
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Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 АЗ Алкмаар

Исход игры
Реал Сосьедад
84% (136)
Ничья
6.8% (11)
АЗ Алкмаар
9.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
74.84% (119)
Меньше
25.16% (40)
Обе команды забьют
Да
77.36% (123)
Нет
22.64% (36)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
53.7% (87)
2:0 Реал Сосьедад
9.9% (16)
1:0 Реал Сосьедад
9.3% (15)
1:2 АЗ Алкмаар
6.8% (11)
3:1 Реал Сосьедад
4.3% (7)
1:1 Ничья
3.7% (6)
2:2 Ничья
3.1% (5)
3:2 Реал Сосьедад
2.5% (4)
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