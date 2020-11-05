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Реал Сосьедад
1:0
Конец матча

Стадион:
АЗ Алкмаар
0'
7' Желтая карточка
Гудмундссон Альберт
45' Желтая карточка
Сильва Давид
1:0
58' Гол
Порту Кристиан
72' Желтая карточка
Дрёйф Ферди
90' Желтая карточка
Свенссон Юнас
90'+5
13
Мойя
Мигель
15
Модибо
Саньян
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
20
Монреаль
Начо
10
Оярсабаль
Микель
16
Гевара
Андер
8
Мерино
Микель
21
Сильва
Давид
7
Порту
Кристиан
19
Исак
Александр
1
Бизот
Марко
2
Свенссон
Юнас
3
Хацидиакос
Пантелис
8
Коопмейнерс
Теун
5
Вайндал
Оуэн
6
Мидтше
Фредрик
10
Де
Вит
Дани
28
Гудмундссон
Альберт
7
Стенгс
Келвин
11
Карлссон
Йеспер
III
9
Боаду
Мирон
Реал Сосьедад
4-4-2
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

Ход матча

7'
 
Гудмундссон Альберт
45'
Сильва Давид
 
58'
Порту Кристиан
1:0
62'
Виллиан Жозе
Исак Александр
 
63'
 
Дрёйф Ферди
Карлссон Йеспер III
64'
 
Эвьен Хэкон
Боаду Мирон
65'
 
Абухлал Закария
Гудмундссон Альберт
71'
 
Велтхёйс Тейс
Стенгс Келвин
71'
 
Летсерт Тимо
Хацидиакос Пантелис
72'
 
Дрёйф Ферди
76'
Янузай Аднан
Порту Кристиан
 
76'
Субименди Мартин
Мерино Микель
 
89'
Барренечеа Андер
Оярсабаль Микель
 
90'
 
Свенссон Юнас

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 1
  • 16 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 66 Владение мячом, % 34

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Порту Кристиан 1 0.33
2. Баутиста Хон 1 0.33
3. Мерино Микель 0 0
АЗ Алкмаар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гудмундссон Альберт 2 0.67
2. Коопмейнерс Теун 1 (1) 0.33
3. Де Вит Дани 1 0.33
4. Карлссон Йеспер III 1 0.33
5. Мидтше Фредрик 0 0
6. Свенссон Юнас 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Сильва Давид 1 0
2. Мерино Микель 1 0
3. Ле Норман Робен 1 0
АЗ Алкмаар
# Игрок      
1. Гудмундссон Альберт 2 0
2. Де Вит Дани 1 0
3. Дрёйф Ферди 1 0
4. Коопмейнерс Теун 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 100% (1)
 АЗ Алкмаар 20% (1) 20% (1) 0 60% (3) 0 0

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад
Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол
АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +7 =6 -7
АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 4:1 Риека АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар Наполи 0:1 АЗ Алкмаар
АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 4:4 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Гент АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:1 Виктория Пльзень АЗ Алкмаар 0:2 Монако АЗ Алкмаар 2:1 Лилль АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:1 Генк АЗ Алкмаар 4:0 АДО Ден Хааг Аякс 0:2 АЗ Алкмаар ЛАСК 2:0 АЗ Алкмаар

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 0:1 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
2. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
3. Наполи 2:1 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Риека 1:2 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Сильва Давид получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Гудмундссон Альберт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 162
Реал Сосьедад 84% (136)
X 6.8% (11)
АЗ Алкмаар 9.3% (15)
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.06 10.00 100.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.06 10.50 83.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.46 5.10 8.20
  1.54 3.47 8.33

Самый высокий коэффициент на матч «Реал Сосьедад» – «АЗ Алкмаар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Сосьедад» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЗ Алкмаар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Сосьедад» – «АЗ Алкмаар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
5.80 1.13 12.00 1.01 1.65 2.22 4.10 1.23 1.08 7.77 2.17 1.74 1.97 1.90 1.75 2.15 1.10 6.80 1.31 3.45 1.02 13.00 1.09 6.50 1.02 13.00 1.02 13.00
12.50 1.01 14.00 1.00 4.95 1.16 4.05 1.24 2.57 1.63 1.90 1.90 1.55 2.39 1.28 3.40 1.19 4.05 1.06 6.80 1.05 7.50
4.06 1.25 2.64 1.50 1.31 3.51 1.16 5.31 1.81 2.06 1.51 2.62 1.37 3.18 1.23 4.25 1.44 2.87 1.35 3.25 1.51 2.63 1.38 3.13 1.22 4.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.38 3.00 2.45 1.55 1.02 13.00 1.23 4.10 1.03 12.00
3.85 1.26 2.59 1.50 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.15
2.03 1.83 1.66 2.27 1.29 3.65 1.20 4.62 1.51 2.63 1.33 3.37 1.16 5.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.02 1.74 1.50 2.46 1.31 3.25
5.00 1.17 3.52 1.30 1.95 1.85 1.46 2.72 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.05 1.38
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Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар

Исход игры
Реал Сосьедад
84% (136)
Ничья
6.8% (11)
АЗ Алкмаар
9.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
74.84% (119)
Меньше
25.16% (40)
Обе команды забьют
Да
77.36% (123)
Нет
22.64% (36)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
53.7% (87)
2:0 Реал Сосьедад
9.9% (16)
1:0 Реал Сосьедад
9.3% (15)
1:2 АЗ Алкмаар
6.8% (11)
3:1 Реал Сосьедад
4.3% (7)
1:1 Ничья
3.7% (6)
2:2 Ничья
3.1% (5)
3:2 Реал Сосьедад
2.5% (4)
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