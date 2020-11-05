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Лудогорец
0:1
Первый тайм: 25'

Стадион:
Тоттенхэм
0'
0:1
13' Гол
Кейн Гарри
15' Желтая карточка
Абель Анисе
25'
23
Илиев
Пламен
22
Икоко
Джордан
5
Терзиев
Георги
24
Вердон
Оливье
3
Недялков
Антон
25
Баджи
Стефан
12
Абель
Анисе
10
Ману
Элвис
95
Каули
64
Янков
Доминик
28
Кешерю
Клаудиу
12
Харт
Джо
2
Доэрти
Мэтт
4
Алдервейрельд
Тоби
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
8
Уинкс
Гарри
17
Сиссоко
Мусса
27
Лукас
Моура
18
Ло
Чельсо
Джовани
9
Бэйл
Гарет
10
Кейн
Гарри
Лудогорец
4-2-3-1
Тоттенхэм
4-2-3-1

Ход матча

13'
0:1
Кейн Гарри
(Лукас Моура)
15'
Абель Анисе
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ману Элвис 3 (1) 1
2. Марин Игинио 1 0.33
3. Сантана Алекс 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Моура 1 0.33
2. Кейн Гарри 1 0.33
3. Сон Хынмин 1 0.33
4. Винисиус Карлос 0 0

Карточки

Лудогорец
# Игрок      
1. Моци Козмин 1 0
2. Абель Анисе 1 0
3. Баджи Стефан 1 0
4. Сисиньо Неусиано 1 0
5. Текпетей Бернард 1 0
6. Вердон Оливье 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лудогорец 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2) 0
 Тоттенхэм 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Лудогорец Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Лудогорец 1:0 Левски София ЛАСК 4:3 Лудогорец Монтана 1:3 Лудогорец Лудогорец 1:2 Антверпен
Лудогорец 1:1 Царско Село Динамо-Брест 0:2 Лудогорец Лудогорец 2:0 Берое ЦСКА София 2:2 Лудогорец Лудогорец 2:1 Локомотив Горна Лудогорец 3:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 4:0 Созопол Этар 0:2 Лудогорец Лудогорец 0:1 Митьюлланд Черно Море 1:4 Лудогорец Будучность 1:3 Лудогорец Лудогорец 3:0 Славия София Ботев Враца 3:1 Лудогорец Лудогорец 0:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 0:0 Монтана Славия София 3:1 Лудогорец
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК
Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Тоттенхэм 1:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
3. ЛАСК Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
4. Лудогорец 0:1 Заявка 3 0 0 3 4 - 7 0
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    25'
    Кейн с правого полуфланга выкатывал Моуре на пустые ворота, но защитник опередил Лукаса, а потом Илиев вытащил удар Догерти.
  • Судья
    24'
    Хотели игроки "Лудогорца" пенальти, потому что после подачи углового мяч якобы попал в руку Дайеру, но арбитр развёл руками: 11-метрового не будет.
  • Угловой
    23'
    Хотя бы угловой зарабатывают хозяева.
  • Офсайд
    21'
    Каули Соуза забрался во "вне игры", опять ничего интересно не получилось в атаке у "Лудогорца".
  • Опасный момент
    20'
    Снова прощает хозяев "Тоттенхэм", причём дважды. Удары Ло Чельсо и Моуры примерно с линии штрафной не достигли цели - они прошли мимо створа.
  • Фол, нарушение
    18'
    Правда, штрафной в центре поля зарабатывает болгарская команда: подкат с нарушением против Недялкова исполнил Ло Чельсо.
  • 18'
    Да, безраздельная доминация "Тоттенхэма" на поле. У "Лудогорца" мяч совсем не хочет держаться.
  • 17'
    Аут заработали хозяева на левом фланге в центре поля, но потом быстро потеряли мяч.
  • 16'
    А ведь год с небольшим назад "Лудогорец" безжалостно раскатал у себя дома московский ЦСКА - 5:1.
  • 14'
    Вообще классное начало матча для "Тоттенхэма". Никаких проблем "Лудогорец" ему не доставляет. "Шпоры" могут быть расстроены только тем, что ведут всего лишь с минимальным счётом.
  • Описание гола
    13'
    ГО-О-О-ОЛ! 0:1! Гарри Кейн! 
    Моура подал угловой с левой стороны, и Кейн легко головой переправил мяч в сетку.
  • Опасный момент
    13'
    Моура пробил из чужой штрафной после атаки левым флангом, и после рикошета мяч уходи на угловой.
  • 11'
    Итак, уже несколько перспективных ударов нанёс "Тоттенхэм" по чужим воротам, а со стороны "Лудогорца" ничего подобного не было.
  • Опасный момент
    10'
    После подачи корнера Алдервейрельд пробил выше цели.
  • Опасный момент
    10'
    Бэйл пробил со штрафного с любимой левой ноги, и вратарь Илиев отразил его на угловой.
  • Фол, нарушение
    9'
    Вердон фолит против Ло Чельсо на своей половине.
  • 9'
    Наглядно видно, что "Тоттенхэм" выше классом. Никаких сверхусилий не прикладывают гости, но два шанса открыть счёт они уже имели.
  • Штанга
    7'
    Опасно у ворот хозяев! Кейн дальним ударом запустил мяч в правую от себя штангу! Снаряд отлетел от каркаса в поле.
  • Судья
    5'
    "Лудогорец" попытался что-то сделать на правом фланге, но прорвавшийся вперёд Икоко упал, возможно, из-за контакта с Дэвисом, но судейский свисток промолчал.
  • 4'
    За исключением голевого шанса Кейна, первые три минуты прошли спокойно с территориальным преимуществом "шпор".
  • Опасный момент
    2'
    Ох, у Кейна уже момент! Он вырвался один на один после заброса партнёра, но с линии вратарской с лёту запустил мяч выше цели!
  • Фол, нарушение
    1'
    Вот и первый мелкий фол "Тоттенхэма" в центре поля.
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Поехали и мы, товарищи!
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    15'
    Абель Анисе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Кейн Гарри бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huvepharma Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 12.50 7.20 1.22
Бонус: 5 000 ₽ 41.00 13.00 1.05
Бонус: 5 000 ₽ 14.25 7.60 1.28
  13.97 6.50 1.20

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 5.50 1.12 4.80 1.18 4.00 1.24 2.18 1.73 3.05 1.37 1.88 1.98 2.04 1.77 1.60 2.33 1.40 2.90 1.19 4.60 1.15 5.30 1.03 10.00
16.00 1.01 13.75 1.00 5.65 1.13 4.85 1.18 2.95 1.51 2.19 1.68 1.71 2.09 1.40 2.77 1.28 3.26 1.12 5.20 1.09 5.80 1.02 9.70
6.07 1.13 3.11 1.38 2.54 1.54 2.26 1.67 1.99 1.87 1.75 2.13 1.61 2.38 1.46 2.79 1.28 3.77 1.10 7.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 2.90 1.41 2.40 1.57 1.53 2.50 1.27 3.70
4.05 1.24 2.77 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55
3.54 1.31 2.94 1.42 2.33 1.63 1.79 2.07 1.55 2.50 1.37 3.16 1.19 4.83
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.20 1.66 1.62 2.27 1.38 3.00
5.75 1.14 4.25 1.22 2.19 1.68 1.63 2.28 1.38 3.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.66
Букмекер Да Нет
5.00 1.17
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
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Прогнозы на матч Лудогорец 0:1 Тоттенхэм

Исход игры
Лудогорец
1.3% (2)
Ничья
3.1% (5)
Тоттенхэм
95.6% (152)
Тотал 2.5
Больше
67.52% (106)
Меньше
32.48% (51)
Обе команды забьют
Да
67.52% (106)
Нет
32.48% (51)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
45.9% (73)
0:2 Тоттенхэм
20.8% (33)
1:3 Тоттенхэм
15.1% (24)
0:1 Тоттенхэм
8.2% (13)
1:1 Ничья
2.5% (4)
2:3 Тоттенхэм
1.9% (3)
0:3 Тоттенхэм
1.3% (2)
0:4 Тоттенхэм
1.3% (2)
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