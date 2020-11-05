Лудогорец
0:1
Первый тайм: 25'
Стадион: Лудогорец Арена
Тоттенхэм
0:1
13' ГолКейн Гарри
15' Желтая карточкаАбель Анисе
23
Илиев
Пламен
25
Баджи
Стефан
12
Абель
Анисе
10
Ману
Элвис
95
Каули
12
Харт
Джо
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
27
Лукас
Моура
10
Кейн
Гарри
- Основной состав
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Баджи СтефанПолузащитник
-
12 Абель АнисеПолузащитник
-
10 Ману ЭлвисПолузащитник
-
95 КаулиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Жосуэ СаЗащитник
-
30 Моци КозминЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Чибота МависПолузащитник
-
-
Главный тренер: Генчев Станислав
- Основной состав
-
12 Харт ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
47 Кларк ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
48 Уайт ХарвиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
Ход матча
13'
0:1
15'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 5
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ману Элвис
|3 (1)
|1
|2.
|Марин Игинио
|1
|0.33
|3.
|Сантана Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукас Моура
|1
|0.33
|2.
|Кейн Гарри
|1
|0.33
|3.
|Сон Хынмин
|1
|0.33
|4.
|Винисиус Карлос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Моци Козмин
|1
|0
|2.
|Абель Анисе
|1
|0
|3.
|Баджи Стефан
|1
|0
|4.
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|5.
|Текпетей Бернард
|1
|0
|6.
|Вердон Оливье
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лудогорец
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|Тоттенхэм
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Лудогорец Последние 20 матчей: +11 =3 -6Лудогорец 1:0 Левски София ЛАСК 4:3 Лудогорец Монтана 1:3 Лудогорец Лудогорец 1:2 Антверпен
Лудогорец 1:1 Царско Село Динамо-Брест 0:2 Лудогорец Лудогорец 2:0 Берое ЦСКА София 2:2 Лудогорец Лудогорец 2:1 Локомотив Горна Лудогорец 3:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 4:0 Созопол Этар 0:2 Лудогорец Лудогорец 0:1 Митьюлланд Черно Море 1:4 Лудогорец Будучность 1:3 Лудогорец Лудогорец 3:0 Славия София Ботев Враца 3:1 Лудогорец Лудогорец 0:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 0:0 Монтана Славия София 3:1 Лудогорец
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +14 =3 -3Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК
Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лудогорец» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лудогорец» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лудогорец» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.50
|1.12
|4.80
|1.18
|—
|—
|4.00
|1.24
|2.18
|1.73
|3.05
|1.37
|1.88
|1.98
|2.04
|1.77
|—
|—
|1.60
|2.33
|1.40
|2.90
|1.19
|4.60
|1.15
|5.30
|1.03
|10.00
|
|16.00
|1.01
|13.75
|1.00
|5.65
|1.13
|4.85
|1.18
|—
|—
|2.95
|1.51
|—
|—
|2.19
|1.68
|—
|—
|1.71
|2.09
|—
|—
|1.40
|2.77
|1.28
|3.26
|1.12
|5.20
|1.09
|5.80
|1.02
|9.70
|
|—
|—
|—
|—
|6.07
|1.13
|—
|—
|3.11
|1.38
|2.54
|1.54
|2.26
|1.67
|1.99
|1.87
|1.75
|2.13
|1.61
|2.38
|1.46
|2.79
|—
|—
|1.28
|3.77
|—
|—
|1.10
|7.22
|—
|—
Прогнозы на матч Лудогорец 0:1 Тоттенхэм
Исход игры
Лудогорец
1.3% (2)
Ничья
3.1% (5)
Тоттенхэм
95.6% (152)
Тотал 2.5
Больше
67.52% (106)
Меньше
32.48% (51)
Обе команды забьют
Да
67.52% (106)
Нет
32.48% (51)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
45.9% (73)
0:2 Тоттенхэм
20.8% (33)
1:3 Тоттенхэм
15.1% (24)
0:1 Тоттенхэм
8.2% (13)
1:1 Ничья
2.5% (4)
2:3 Тоттенхэм
1.9% (3)
0:3 Тоттенхэм
1.3% (2)
0:4 Тоттенхэм
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!