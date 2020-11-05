Снова прощает хозяев "Тоттенхэм", причём дважды. Удары Ло Чельсо и Моуры примерно с линии штрафной не достигли цели - они прошли мимо створа.

Каули Соуза забрался во "вне игры", опять ничего интересно не получилось в атаке у "Лудогорца".

Хотя бы угловой зарабатывают хозяева.

Хотели игроки "Лудогорца" пенальти, потому что после подачи углового мяч якобы попал в руку Дайеру, но арбитр развёл руками: 11-метрового не будет.

Кейн с правого полуфланга выкатывал Моуре на пустые ворота, но защитник опередил Лукаса, а потом Илиев вытащил удар Догерти.

18' Правда, штрафной в центре поля зарабатывает болгарская команда: подкат с нарушением против Недялкова исполнил Ло Чельсо.

18' Да, безраздельная доминация "Тоттенхэма" на поле. У "Лудогорца" мяч совсем не хочет держаться.

17' Аут заработали хозяева на левом фланге в центре поля, но потом быстро потеряли мяч.

16' А ведь год с небольшим назад "Лудогорец" безжалостно раскатал у себя дома московский ЦСКА - 5:1.

14' Вообще классное начало матча для "Тоттенхэма". Никаких проблем "Лудогорец" ему не доставляет. "Шпоры" могут быть расстроены только тем, что ведут всего лишь с минимальным счётом.

13' ГО-О-О-ОЛ! 0:1! Гарри Кейн!

Моура подал угловой с левой стороны, и Кейн легко головой переправил мяч в сетку.

13' Моура пробил из чужой штрафной после атаки левым флангом, и после рикошета мяч уходи на угловой.

11' Итак, уже несколько перспективных ударов нанёс "Тоттенхэм" по чужим воротам, а со стороны "Лудогорца" ничего подобного не было.

10' После подачи корнера Алдервейрельд пробил выше цели.

10' Бэйл пробил со штрафного с любимой левой ноги, и вратарь Илиев отразил его на угловой.

9' Вердон фолит против Ло Чельсо на своей половине.

9' Наглядно видно, что "Тоттенхэм" выше классом. Никаких сверхусилий не прикладывают гости, но два шанса открыть счёт они уже имели.

7' Опасно у ворот хозяев! Кейн дальним ударом запустил мяч в правую от себя штангу! Снаряд отлетел от каркаса в поле.

5' "Лудогорец" попытался что-то сделать на правом фланге, но прорвавшийся вперёд Икоко упал, возможно, из-за контакта с Дэвисом, но судейский свисток промолчал.

4' За исключением голевого шанса Кейна, первые три минуты прошли спокойно с территориальным преимуществом "шпор".

2' Ох, у Кейна уже момент! Он вырвался один на один после заброса партнёра, но с линии вратарской с лёту запустил мяч выше цели!

1' Вот и первый мелкий фол "Тоттенхэма" в центре поля.