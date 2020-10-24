Лудогорец
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Стадион: Лудогорец Арена
Тоттенхэм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ману Элвис
|3 (1)
|1.5
|2.
|Марин Игинио
|1
|0.5
|3.
|Сантана Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукас Моура
|1
|0.5
|2.
|Сон Хынмин
|1
|0.5
|3.
|Винисиус Карлос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Моци Козмин
|1
|0
|2.
|Баджи Стефан
|1
|0
|3.
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|4.
|Текпетей Бернард
|1
|0
|5.
|Вердон Оливье
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лудогорец
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|Тоттенхэм
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Лудогорец Последние 20 матчей: + = -Лудогорец 1:0 Левски София ЛАСК 4:3 Лудогорец Монтана 1:3 Лудогорец Лудогорец 1:2 Антверпен
Лудогорец 1:1 Царско Село Динамо-Брест 0:2 Лудогорец Лудогорец 2:0 Берое ЦСКА София 2:2 Лудогорец Лудогорец 2:1 Локомотив Горна Лудогорец 3:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 4:0 Созопол Этар 0:2 Лудогорец Лудогорец 0:1 Митьюлланд Черно Море 1:4 Лудогорец Будучность 1:3 Лудогорец Лудогорец 3:0 Славия София Ботев Враца 3:1 Лудогорец Лудогорец 0:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 0:0 Монтана Славия София 3:1 Лудогорец
Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК
Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лудогорец» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лудогорец» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лудогорец» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|—
|—
|—
|—
|4.80
|1.16
|4.20
|1.23
|2.48
|1.55
|—
|—
|1.99
|1.88
|1.76
|2.14
|1.62
|2.39
|1.32
|3.40
|1.25
|4.00
|1.09
|6.40
|1.08
|7.20
|1.01
|12.00
|
|16.00
|1.01
|13.00
|1.00
|5.05
|1.16
|4.20
|1.23
|2.62
|1.61
|—
|—
|1.94
|1.86
|—
|—
|1.58
|2.32
|1.28
|3.26
|1.20
|3.95
|1.08
|6.30
|1.06
|7.00
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.35
|1.16
|—
|—
|2.51
|1.54
|2.24
|1.66
|1.97
|1.86
|1.74
|2.12
|1.59
|2.38
|—
|—
|1.23
|4.22
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Лудогорец - Тоттенхэм
Исход игры
Лудогорец
0% (0)
Ничья
5.5% (3)
Тоттенхэм
94.5% (52)
Тотал 2.5
Больше
67.92% (36)
Меньше
32.08% (17)
Обе команды забьют
Да
69.81% (37)
Нет
30.19% (16)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
54.5% (30)
0:2 Тоттенхэм
20% (11)
1:3 Тоттенхэм
9.1% (5)
0:1 Тоттенхэм
5.5% (3)
1:1 Ничья
3.6% (2)
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