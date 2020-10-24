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Лудогорец
 
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Стадион:
Тоттенхэм

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ману Элвис 3 (1) 1.5
2. Марин Игинио 1 0.5
3. Сантана Алекс 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Моура 1 0.5
2. Сон Хынмин 1 0.5
3. Винисиус Карлос 0 0

Карточки

Лудогорец
# Игрок      
1. Моци Козмин 1 0
2. Баджи Стефан 1 0
3. Сисиньо Неусиано 1 0
4. Текпетей Бернард 1 0
5. Вердон Оливье 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лудогорец 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2) 0
 Тоттенхэм 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Лудогорец Последние 20 матчей: + = -
Лудогорец 1:0 Левски София ЛАСК 4:3 Лудогорец Монтана 1:3 Лудогорец Лудогорец 1:2 Антверпен
Лудогорец 1:1 Царско Село Динамо-Брест 0:2 Лудогорец Лудогорец 2:0 Берое ЦСКА София 2:2 Лудогорец Лудогорец 2:1 Локомотив Горна Лудогорец 3:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 4:0 Созопол Этар 0:2 Лудогорец Лудогорец 0:1 Митьюлланд Черно Море 1:4 Лудогорец Будучность 1:3 Лудогорец Лудогорец 3:0 Славия София Ботев Враца 3:1 Лудогорец Лудогорец 0:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 0:0 Монтана Славия София 3:1 Лудогорец
Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -
Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК
Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
3. ЛАСК Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
4. Лудогорец Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лудогорец - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2020, осталось 2 дня 18 часов 4 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Лудогорец 0% (0)
    X 5.5% (3)
    Тоттенхэм 94.5% (52)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лудогорец
    Ничья
    Тоттенхэм
    9.20
    5.75
    1.39
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 8.00 5.50 1.35
    Бонус: 5 000 ₽ 8.70 5.50 1.36
    Бонус: 5 000 ₽ 9.20 5.75 1.39
      8.37 5.20 1.35

    Самый высокий коэффициент на матч «Лудогорец» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лудогорец» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лудогорец» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    4.80 1.16 4.20 1.23 2.48 1.55 1.99 1.88 1.76 2.14 1.62 2.39 1.32 3.40 1.25 4.00 1.09 6.40 1.08 7.20 1.01 12.00
    16.00 1.01 13.00 1.00 5.05 1.16 4.20 1.23 2.62 1.61 1.94 1.86 1.58 2.32 1.28 3.26 1.20 3.95 1.08 6.30 1.06 7.00
    5.35 1.16 2.51 1.54 2.24 1.66 1.97 1.86 1.74 2.12 1.59 2.38 1.23 4.22
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.48 1.53 1.62 2.30 1.25 4.10
    3.68 1.28 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
    3.19 1.36 2.54 1.53 1.89 1.94 1.61 2.33 1.42 2.91
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.03 1.74 1.51 2.45 1.31 3.25
    5.20 1.16 3.64 1.28 2.01 1.80 1.50 2.59 1.30 3.52

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.86 1.94
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.35
    Где смотреть матч Лудогорец - Тоттенхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Лудогорец - Тоттенхэм

    Исход игры
    Лудогорец
    0% (0)
    Ничья
    5.5% (3)
    Тоттенхэм
    94.5% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.92% (36)
    Меньше
    32.08% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    69.81% (37)
    Нет
    30.19% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    54.5% (30)
    0:2 Тоттенхэм
    20% (11)
    1:3 Тоттенхэм
    9.1% (5)
    0:1 Тоттенхэм
    5.5% (3)
    1:1 Ничья
    3.6% (2)
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