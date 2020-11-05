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Лестер
 
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Стадион:
Брага
1
Шмейхель
Каспер
2
Джастин
Джеймс
3
Фофана
Уэсли
28
Фухс
Кристиан
11
Олбрайтон
Марк
8
Тилеманс
Юри
20
Чодури
Хамза
33
Томас
Люк
19
Юндер
Дженгиз
10
Мэддисон
Джеймс
14
Ихеначо
Келечи
1
Матеус
Лима
47
Эсгаю
Рикарду
36
Виана
Бруно
16
Карму
Давид
34
Раул
Силва
15
Орта
Андре
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
7
Новаиш
Жоау
20
Паулинью
Жуан
9
Руис
Абель
90
Галено
Вандерсон
Лестер
3-4-2-1
Брага
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ихеначо Келечи 1 0.5
2. Мэддисон Джеймс 1 0.5
3. Чодури Хамза 1 0.5
4. Барнс Харви 1 0.5
5. Варди Джейми 1 (1) 0.5
Брага
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Паулинью Жуан 2 1
2. Галено Вандерсон 1 0.5
3. Гайтан Николас 1 0.5
4. Орта Рикарду 1 0.5
5. Эсгаю Рикарду 0 0
6. Раул Силва 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Тилеманс Юри 1 0
2. Томас Люк 1 0
Брага
# Игрок      
1. Карму Давид 2 0
2. Эсгаю Рикарду 1 0
3. Франсержио Родригес 1 0
4. Секейра Нуну 1 0
5. Раул Силва 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 0 40% (2) 40% (2) 0 20% (1) 0
 Брага 40% (2) 0 20% (1) 0 0 40% (2)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря
Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер
Брага Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Брага 1:0 Фамаликан Заря 1:2 Брага Витория Гимарайнш 0:1 Брага Брага 3:0 АЕК
Брага 2:1 Насьонал Мадейра Тондела 0:4 Брага Брага 0:1 Санта-Клара Порту 3:1 Брага Брага 2:0 Фаренсе Брага 2:2 Вальядолид Брага 3:1 Санта-Клара Бенфика 2:1 Брага Брага 2:1 Порту Тондела 1:0 Брага Брага 1:1 Белененсеш Пасуш де Феррейра 1:5 Брага Брага 4:0 Авеш Риу Аве 4:3 Брага Брага 3:2 Витория Гимарайнш Фамаликан 0:0 Брага

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Брага Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. АЕК Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
4. Заря Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • До матча
  • С составами команд вы можете ознакомиться в соответствующей вкладке "Составы". Также приглашаем вас оставить прогнозы к этой игре, пройдя по вкладке "Комментарии".
  • Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru матч 3-го тура группы C группового этапа Лиги Европы. В рамках этой игры на стадионе "Кинг Пауэр" в Лестере, вместимостью 32262 мест, лицом к лицу сойдутся "Лестер" из Англии и "Брага" из Португалии. Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Бас Нейхейсом из Нидерландов; помощники судьи - Чарльз Схаап, Рогир Хониг; резервный арбитр - Сандер ван дер Эйк. Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.
Прогнозы 157
Лестер 89.2% (140)
X 8.3% (13)
Брага 2.5% (4)
Все прогнозы
2.02 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Брага
1.59
4.40
6.50
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.57 4.30 5.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.51 4.40 6.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.52 4.35 5.85
  1.59 4.18 5.84

Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Брага» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брага» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Брага», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 11.00 1.02 4.50 1.20 3.55 1.30 2.28 1.68 2.03 1.84 1.78 2.10 1.49 2.60 1.25 4.00 1.18 4.50 1.07 7.80 1.05 8.40
14.25 1.02 13.00 1.03 4.55 1.21 3.68 1.29 2.32 1.68 1.78 2.06 1.51 2.60 1.26 3.94 1.19 4.70 1.07 8.60
4.73 1.20 3.14 1.37 2.76 1.48 2.28 1.66 2.04 1.84 1.77 2.11 1.60 2.42 1.48 2.71 1.18 5.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.28 1.63 1.55 2.46 1.20 4.60
3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.14 5.60
3.37 1.35 2.95 1.43 2.34 1.64 1.81 2.08 1.56 2.51 1.38 3.17
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.93 1.83 1.42 2.70
4.75 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.15
Букмекер Да Нет
4.30 1.22
Букмекер Да Нет
3.15 1.36
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Прогнозы на матч Лестер - Брага

Исход игры
Лестер
89.2% (141)
Ничья
8.2% (13)
Брага
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
65.38% (102)
Меньше
34.62% (54)
Обе команды забьют
Да
68.59% (107)
Нет
31.41% (49)
Популярный счёт
2:1 Лестер
51.3% (81)
2:0 Лестер
16.5% (26)
1:0 Лестер
8.9% (14)
1:1 Ничья
7.6% (12)
3:1 Лестер
7% (11)
3:0 Лестер
4.4% (7)
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