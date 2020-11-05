Лестер
Позже
Стадион: Кинг Пауэр
Брага
20
Чодури
Хамза
33
Томас
Люк
36
Виана
Бруно
16
Карму
Давид
34
Раул
Силва
15
Орта
Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
-
33 Томас ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Прает ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Барнс ХарвиПолузащитник
-
17 Перес АйосеНападающий
- Нападающий
-
37 Этан Фицхью
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
36 Виана БруноЗащитник
-
16 Карму ДавидЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
-
15 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ихеначо Келечи
|1
|0.5
|2.
|Мэддисон Джеймс
|1
|0.5
|3.
|Чодури Хамза
|1
|0.5
|4.
|Барнс Харви
|1
|0.5
|5.
|Варди Джейми
|1 (1)
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Паулинью Жуан
|2
|1
|2.
|Галено Вандерсон
|1
|0.5
|3.
|Гайтан Николас
|1
|0.5
|4.
|Орта Рикарду
|1
|0.5
|5.
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|6.
|Раул Силва
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тилеманс Юри
|1
|0
|2.
|Томас Люк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карму Давид
|2
|0
|2.
|Эсгаю Рикарду
|1
|0
|3.
|Франсержио Родригес
|1
|0
|4.
|Секейра Нуну
|1
|0
|5.
|Раул Силва
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лестер
|0
|40% (2)
|40% (2)
|0
|20% (1)
|0
|Брага
|40% (2)
|0
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +10 =3 -7Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря
Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер
Брага Последние 20 матчей: +12 =3 -5Брага 1:0 Фамаликан Заря 1:2 Брага Витория Гимарайнш 0:1 Брага Брага 3:0 АЕК
Брага 2:1 Насьонал Мадейра Тондела 0:4 Брага Брага 0:1 Санта-Клара Порту 3:1 Брага Брага 2:0 Фаренсе Брага 2:2 Вальядолид Брага 3:1 Санта-Клара Бенфика 2:1 Брага Брага 2:1 Порту Тондела 1:0 Брага Брага 1:1 Белененсеш Пасуш де Феррейра 1:5 Брага Брага 4:0 Авеш Риу Аве 4:3 Брага Брага 3:2 Витория Гимарайнш Фамаликан 0:0 Брага
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Брага» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брага» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Брага», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|12.00
|1.01
|11.00
|1.02
|4.50
|1.20
|3.55
|1.30
|—
|—
|2.28
|1.68
|2.03
|1.84
|1.78
|2.10
|—
|—
|1.49
|2.60
|1.25
|4.00
|1.18
|4.50
|1.07
|7.80
|1.05
|8.40
|
|14.25
|1.02
|13.00
|1.03
|4.55
|1.21
|3.68
|1.29
|—
|—
|2.32
|1.68
|—
|—
|1.78
|2.06
|—
|—
|1.51
|2.60
|1.26
|3.94
|1.19
|4.70
|1.07
|8.60
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.73
|1.20
|3.14
|1.37
|2.76
|1.48
|2.28
|1.66
|2.04
|1.84
|1.77
|2.11
|1.60
|2.42
|1.48
|2.71
|—
|—
|1.18
|5.15
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лестер - Брага
Исход игры
Лестер
89.2% (141)
Ничья
8.2% (13)
Брага
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
65.38% (102)
Меньше
34.62% (54)
Обе команды забьют
Да
68.59% (107)
Нет
31.41% (49)
Популярный счёт
2:1 Лестер
51.3% (81)
2:0 Лестер
16.5% (26)
1:0 Лестер
8.9% (14)
1:1 Ничья
7.6% (12)
3:1 Лестер
7% (11)
3:0 Лестер
4.4% (7)
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