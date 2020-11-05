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Милан
 
Позже

Стадион:
Лилль
99
Доннарумма
Джанлуиджи
5
Далот
Диогу
13
Романьоли
Алессио
24
Кьяер
Симон
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
8
Тонали
Сандро
33
Крунич
Раде
7
Кастильехо
Самуэль
11
Ибрагимович
Златан
21
Диас
Брахим
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
29
Брадариц
Домагой
18
Саншеш
Ренату
8
Шека
12
Язиджи
Юсуф
10
Иконе
Жонатан
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
Милан
4-3-3
Лилль
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диас Брахим 2 1
2. Далот Диогу 1 0.5
3. Крунич Раде 1 0.5
4. Хёуге Йенс 1 0.5
5. Леау Рафаэл 1 0.5
6. Ибрагимович Златан 0 0
7. Кастильехо Самуэль 0 0
8. Беннасер Исмаэль 0 0
9. Тео Эрнандес 0 0
10. Салемакерс Алексис 0 0
Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Язиджи Юсуф 3 1.5
2. Иконе Жонатан 2 1
3. Челик Зеки 1 0.5
4. Сумаоро Адама 0 0
5. Сумаре Бубакари 0 0
6. Брадариц Домагой 0 0
7. Ботман Свен 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
2. Тонали Сандро 1 0
3. Салемакерс Алексис 1 0
Лилль
# Игрок      
1. Андре Бенжамин 1 0
2. Бамба Джонатан 1 0
3. Саншеш Ренату 1 0
4. Брадариц Домагой 1 0
5. Ботман Свен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1)
 Лилль 0 0 16.67% (1) 16.67% (1) 66.67% (4) 0

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +18 =2 -0
Удинезе 1:2 Милан Милан 3:0 Спарта Прага Милан 3:3 Рома Селтик 1:3 Милан
Интер Милан 1:2 Милан Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца Милан 4:2 Новара Милан 3:0 Кальяри Сампдория 1:4 Милан Милан 1:1 Аталанта Сассуоло 1:2 Милан
Лилль Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Лилль 1:1 Лион Лилль 2:2 Селтик Ницца 1:1 Лилль Спарта Прага 1:4 Лилль
Лилль 4:0 Ланс Страсбург 0:3 Лилль Лилль 2:0 Нант Марсель 1:1 Лилль Лилль 1:0 Метц Реймс 0:1 Лилль Лилль 1:1 Ренн Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест АЗ Алкмаар 2:1 Лилль Лилль 2:0 Андерлехт Брюгге 2:0 Лилль Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Лилль 1:0 Лион Нант 0:1 Лилль Лилль 3:0 Тулуза

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Лилль Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
3. Селтик Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
4. Спарта Прага Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Сегодня между собой в группе Н сойдутся итальянский "Милан" и французский "Лилль". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Рассудит этот матч польская бригада арбитров во главе с Бартошом Франковски. Помогать ему на бровках будут Якуб Винклер и Марек Арыс. Резервным арбитром на этот матч назначен Кшиштоф Якубик. 
Прогнозы 159
Милан 91.8% (146)
X 8.2% (13)
Лилль 0% (0)
Все прогнозы
2.39 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Лилль
1.95
3.70
4.80
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.83 3.60 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.92 3.60 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.95 3.70 4.80
  1.89 3.65 4.29

Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Лилль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лилль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Лилль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 8.80 1.05 3.80 1.22 2.95 1.40 1.99 1.79 1.87 2.11 1.64 2.39 1.45 3.10 1.17 5.00 1.12 5.50 1.03 10.00 1.05 9.60
9.90 1.01 9.00 1.04 3.70 1.26 2.91 1.41 2.15 1.94 1.55 2.45 1.36 3.04 1.15 4.95 1.10 5.15 1.01 9.80
3.87 1.27 3.00 1.42 2.34 1.64 2.01 1.87 1.78 2.09 1.57 2.49 1.49 2.72 1.38 3.13 1.14 5.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.02 1.77 1.51 2.55 1.18 4.90
3.10 1.37 2.05 1.77 1.47 2.68 1.15 5.40 1.11 6.30
3.20 1.38 2.64 1.51 2.08 1.81 1.65 2.30 1.47 2.80 1.34 3.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.74 1.99 1.32 3.20
4.05 1.24 2.83 1.43 1.74 2.09 1.31 3.45 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 2.05
Букмекер Да Нет
4.30 1.22
Букмекер Да Нет
3.45 1.38
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Прогнозы на матч Милан - Лилль

Исход игры
Милан
91.8% (146)
Ничья
8.2% (13)
Лилль
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
61.78% (97)
Меньше
38.22% (60)
Обе команды забьют
Да
66.24% (104)
Нет
33.76% (53)
Популярный счёт
2:1 Милан
50.3% (80)
2:0 Милан
17% (27)
1:0 Милан
15.1% (24)
1:1 Ничья
5.7% (9)
3:1 Милан
5% (8)
2:2 Ничья
2.5% (4)
4:1 Милан
1.3% (2)
3:0 Милан
1.3% (2)
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