24
Кьяер
Симон
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
33
Крунич
Раде
21
Диас
Брахим
16
Меньян
Майк
8
Шека
12
Язиджи
Юсуф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Диас БрахимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Конти АндреаЗащитник
- Полузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Ребич АнтеНападающий
-
15 Хёуге ЙенсНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
-
22 Веа ТимотиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диас Брахим
|2
|1
|2.
|Далот Диогу
|1
|0.5
|3.
|Крунич Раде
|1
|0.5
|4.
|Хёуге Йенс
|1
|0.5
|5.
|Леау Рафаэл
|1
|0.5
|6.
|Ибрагимович Златан
|0
|0
|7.
|Кастильехо Самуэль
|0
|0
|8.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
|9.
|Тео Эрнандес
|0
|0
|10.
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Язиджи Юсуф
|3
|1.5
|2.
|Иконе Жонатан
|2
|1
|3.
|Челик Зеки
|1
|0.5
|4.
|Сумаоро Адама
|0
|0
|5.
|Сумаре Бубакари
|0
|0
|6.
|Брадариц Домагой
|0
|0
|7.
|Ботман Свен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|2.
|Тонали Сандро
|1
|0
|3.
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андре Бенжамин
|1
|0
|2.
|Бамба Джонатан
|1
|0
|3.
|Саншеш Ренату
|1
|0
|4.
|Брадариц Домагой
|1
|0
|5.
|Ботман Свен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Лилль
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|66.67% (4)
|0
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +18 =2 -0Удинезе 1:2 Милан Милан 3:0 Спарта Прага Милан 3:3 Рома Селтик 1:3 Милан
Интер Милан 1:2 Милан Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца Милан 4:2 Новара Милан 3:0 Кальяри Сампдория 1:4 Милан Милан 1:1 Аталанта Сассуоло 1:2 Милан
Лилль Последние 20 матчей: +11 =5 -4Лилль 1:1 Лион Лилль 2:2 Селтик Ницца 1:1 Лилль Спарта Прага 1:4 Лилль
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Лилль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лилль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Лилль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|12.50
|1.01
|8.80
|1.05
|3.80
|1.22
|2.95
|1.40
|—
|—
|1.99
|1.79
|1.87
|2.11
|1.64
|2.39
|—
|—
|1.45
|3.10
|1.17
|5.00
|1.12
|5.50
|1.03
|10.00
|1.05
|9.60
|
|9.90
|1.01
|9.00
|1.04
|3.70
|1.26
|2.91
|1.41
|—
|—
|2.15
|1.94
|—
|—
|1.55
|2.45
|—
|—
|1.36
|3.04
|1.15
|4.95
|1.10
|5.15
|1.01
|9.80
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.87
|1.27
|3.00
|1.42
|2.34
|1.64
|2.01
|1.87
|1.78
|2.09
|1.57
|2.49
|1.49
|2.72
|1.38
|3.13
|—
|—
|1.14
|5.99
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Милан - Лилль
Исход игры
Милан
91.8% (146)
Ничья
8.2% (13)
Лилль
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
61.78% (97)
Меньше
38.22% (60)
Обе команды забьют
Да
66.24% (104)
Нет
33.76% (53)
Популярный счёт
2:1 Милан
50.3% (80)
2:0 Милан
17% (27)
1:0 Милан
15.1% (24)
1:1 Ничья
5.7% (9)
3:1 Милан
5% (8)
2:2 Ничья
2.5% (4)
4:1 Милан
1.3% (2)
3:0 Милан
1.3% (2)
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