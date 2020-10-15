Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диас Брахим
|2
|1
|2.
|Далот Диогу
|1
|0.5
|3.
|Крунич Раде
|1
|0.5
|4.
|Хёуге Йенс
|1
|0.5
|5.
|Леау Рафаэл
|1
|0.5
|6.
|Ибрагимович Златан
|0
|0
|7.
|Кастильехо Самуэль
|0
|0
|8.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
|9.
|Тео Эрнандес
|0
|0
|10.
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Язиджи Юсуф
|3
|1.5
|2.
|Иконе Жонатан
|2
|1
|3.
|Челик Зеки
|1
|0.5
|4.
|Сумаоро Адама
|0
|0
|5.
|Сумаре Бубакари
|0
|0
|6.
|Брадариц Домагой
|0
|0
|7.
|Ботман Свен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|2.
|Тонали Сандро
|1
|0
|3.
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андре Бенжамин
|1
|0
|2.
|Бамба Джонатан
|1
|0
|3.
|Саншеш Ренату
|1
|0
|4.
|Брадариц Домагой
|1
|0
|5.
|Ботман Свен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Лилль
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|66.67% (4)
|0
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: + = -Удинезе 1:2 Милан Милан 3:0 Спарта Прага Милан 3:3 Рома Селтик 1:3 Милан
Интер Милан 1:2 Милан Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца Милан 4:2 Новара Милан 3:0 Кальяри Сампдория 1:4 Милан Милан 1:1 Аталанта Сассуоло 1:2 Милан
Лилль Последние 20 матчей: + = -Лилль 1:1 Лион Лилль 2:2 Селтик Ницца 1:1 Лилль Спарта Прага 1:4 Лилль
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Лилль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лилль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Лилль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|9.10
|1.04
|3.85
|1.27
|3.00
|1.39
|—
|—
|2.03
|1.84
|1.81
|2.07
|1.59
|2.45
|—
|—
|1.38
|3.05
|1.18
|4.90
|1.13
|5.40
|1.04
|9.60
|1.03
|10.00
|
|10.25
|1.01
|9.60
|1.03
|3.78
|1.25
|3.04
|1.38
|—
|—
|2.12
|1.88
|—
|—
|1.60
|2.34
|—
|—
|1.37
|2.90
|1.16
|4.65
|1.12
|5.25
|1.02
|9.20
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.00
|1.25
|3.08
|1.38
|2.41
|1.58
|2.05
|1.79
|1.83
|2.02
|1.58
|2.41
|1.46
|2.76
|1.37
|3.09
|—
|—
|1.13
|5.96
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Милан - Лилль
Исход игры
Милан
94.7% (54)
Ничья
5.3% (3)
Лилль
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
58.18% (32)
Меньше
41.82% (23)
Обе команды забьют
Да
61.82% (34)
Нет
38.18% (21)
Популярный счёт
2:1 Милан
49.1% (28)
2:0 Милан
19.3% (11)
1:0 Милан
17.5% (10)
3:1 Милан
3.5% (2)
1:1 Ничья
3.5% (2)
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