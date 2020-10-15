  1. Футбол
  2. Матчи
Милан
 
Позже

Стадион:
Лилль

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диас Брахим 2 1
2. Далот Диогу 1 0.5
3. Крунич Раде 1 0.5
4. Хёуге Йенс 1 0.5
5. Леау Рафаэл 1 0.5
6. Ибрагимович Златан 0 0
7. Кастильехо Самуэль 0 0
8. Беннасер Исмаэль 0 0
9. Тео Эрнандес 0 0
10. Салемакерс Алексис 0 0
Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Язиджи Юсуф 3 1.5
2. Иконе Жонатан 2 1
3. Челик Зеки 1 0.5
4. Сумаоро Адама 0 0
5. Сумаре Бубакари 0 0
6. Брадариц Домагой 0 0
7. Ботман Свен 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
2. Тонали Сандро 1 0
3. Салемакерс Алексис 1 0
Лилль
# Игрок      
1. Андре Бенжамин 1 0
2. Бамба Джонатан 1 0
3. Саншеш Ренату 1 0
4. Брадариц Домагой 1 0
5. Ботман Свен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1)
 Лилль 0 0 16.67% (1) 16.67% (1) 66.67% (4) 0

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: + = -
Удинезе 1:2 Милан Милан 3:0 Спарта Прага Милан 3:3 Рома Селтик 1:3 Милан
Интер Милан 1:2 Милан Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца Милан 4:2 Новара Милан 3:0 Кальяри Сампдория 1:4 Милан Милан 1:1 Аталанта Сассуоло 1:2 Милан
Лилль Последние 20 матчей: + = -
Лилль 1:1 Лион Лилль 2:2 Селтик Ницца 1:1 Лилль Спарта Прага 1:4 Лилль
Лилль 4:0 Ланс Страсбург 0:3 Лилль Лилль 2:0 Нант Марсель 1:1 Лилль Лилль 1:0 Метц Реймс 0:1 Лилль Лилль 1:1 Ренн Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест АЗ Алкмаар 2:1 Лилль Лилль 2:0 Андерлехт Брюгге 2:0 Лилль Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Лилль 1:0 Лион Нант 0:1 Лилль Лилль 3:0 Тулуза

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Лилль Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
3. Селтик Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
4. Спарта Прага Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Лилль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2020, осталось 2 дня 20 часов 9 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Милан 94.7% (54)
    X 5.3% (3)
    Лилль 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Лилль
    1.78
    4.15
    5.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.75 3.80 4.70
    Бонус: 5 000 ₽ 1.72 3.95 5.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.78 4.15 4.90
      1.69 4.09 4.72

    Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Лилль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лилль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Лилль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    9.10 1.04 3.85 1.27 3.00 1.39 2.03 1.84 1.81 2.07 1.59 2.45 1.38 3.05 1.18 4.90 1.13 5.40 1.04 9.60 1.03 10.00
    10.25 1.01 9.60 1.03 3.78 1.25 3.04 1.38 2.12 1.88 1.60 2.34 1.37 2.90 1.16 4.65 1.12 5.25 1.02 9.20
    4.00 1.25 3.08 1.38 2.41 1.58 2.05 1.79 1.83 2.02 1.58 2.41 1.46 2.76 1.37 3.09 1.13 5.96
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.03 1.79 1.45 2.75 1.15 5.50
    3.20 1.35 2.12 1.72 1.49 2.62 1.17 5.15 1.11 6.40
    3.21 1.36 2.65 1.49 2.08 1.78 1.65 2.27 1.46 2.77
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.90 1.38 1.75 2.00 1.33 3.15
    4.20 1.23 2.95 1.40 1.76 2.06 1.33 3.30 1.22 4.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.80 2.01
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.32
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Милан - Лилль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Олимп Матчи АПЛ


    Прогнозы на матч Милан - Лилль

    Исход игры
    Милан
    94.7% (54)
    Ничья
    5.3% (3)
    Лилль
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.18% (32)
    Меньше
    41.82% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    61.82% (34)
    Нет
    38.18% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    49.1% (28)
    2:0 Милан
    19.3% (11)
    1:0 Милан
    17.5% (10)
    3:1 Милан
    3.5% (2)
    1:1 Ничья
    3.5% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный