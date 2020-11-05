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Динамо Загреб
0:0
Второй тайм: 65'

Стадион:
Вольфсбергер
0'
14' Желтая карточка
Тафернер Маттойс
25' Желтая карточка
Баумгартнер Доминик
36' Желтая карточка
Верницниг Кристофер
45' Вторая желтая карточка
Тафернер Маттойс
48' Желтая карточка
Дьенг Шейку
55' Желтая карточка
Леовац Марин
65'
1
Загорац
Даниел
2
Мохаррами
Садех
6
Лауритсен
Расмус
55
Перич
Дино
32
Гвардиол
Йошко
10
Майер
Ловро
38
Франьич
Бартол
5
Адеми
Ариян
97
Якич
Кристиян
11
Гавранович
Марио
99
Оршич
Мислав
31
Кофлер
Александр
27
Новак
Михаэль
22
Баумгартнер
Доминик
44
Лочошвили
Лука
6
Павелич
Марио
17
Штрацниг
Кай
24
Верницниг
Кристофер
30
Тафернер
Маттойс
7
Перец
Элиэль
8
Дьенг
Шейку
9
Йовелич
Деян
Динамо Загреб
4-4-2
Вольфсбергер
4-1-2-1-2

Ход матча

14'
 
Тафернер Маттойс
15'
Леовац Марин
Перич Дино
 
25'
 
Баумгартнер Доминик
36'
 
Верницниг Кристофер
45'
 
Тафернер Маттойс
46'
 
Перич Штефан
Йовелич Деян
46'
Кастрати Лирим
Якич Кристиян
 
48'
 
Дьенг Шейку
54'
 
Визингер Дарио
Дьенг Шейку
55'
Леовац Марин
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 2
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Загреб
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линдль Михаэль 4 (3) 1.33
2. Йовелич Деян 1 (1) 0.33

Карточки

Динамо Загреб
# Игрок      
1. Петкович Бруно 2 0
2. Якич Кристиян 1 0
3. Кастрати Лирим 1 0
Вольфсбергер
# Игрок      
1. Тафернер Маттойс 2 1
2. Верницниг Кристофер 2 0
3. Новак Михаэль 1 0
4. Дьенг Шейку 1 0
5. Баумгартнер Доминик 1 0
6. Визингер Дарио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Загреб 0 0 0 0 0 0
 Вольфсбергер 40% (2) 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Динамо Загреб Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Локомотив Загреб 1:1 Динамо Загреб ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб Шибеник 0:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд
Динамо Загреб 3:2 ХНК Горица Вараждин 1:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 3:1 Флора Динамо Загреб 3:3 Славен Ференцварош 2:1 Динамо Загреб Хайдук 1:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 4:1 Осиек ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Истра 1961 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 6:0 Локомотив Загреб Динамо Загреб 3:0 Целе Динамо Загреб 2:0 Вараждин Истра 1961 0:0 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:3 Хайдук Риека 2:0 Динамо Загреб Интер Запрешич 0:1 Динамо Загреб
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Адмира 1:3 Вольфсбергер Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва
Вольфсбергер 2:2 Рид Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:1 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Жуниорс Вольфсбергер 5:2 Нойзидль Хорн 1:2 Вольфсбергер Аякс 2:0 Вольфсбергер Спарта Прага 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Сент Андра Лав Блайбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:4 Эренхаузен Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Хартберг 3:3 Вольфсбергер ЛАСК 0:1 Вольфсбергер
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Maksimir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 157
Динамо Загреб 56.1% (88)
X 29.3% (46)
Вольфсбергер 14.6% (23)
Все прогнозы
2.15 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Загреб
Ничья
Вольфсбергер
2.04
3.64
3.72
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.85 2.40 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.04 3.64 3.72
  1.97 2.22 11.03

Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Загреб» – «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Загреб» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Загреб» – «Вольфсбергер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
2.85 1.42 9.00 1.04 1.40 2.90 2.95 1.40 1.09 7.20 1.80 2.08 1.58 2.48 1.03 12.00 1.17 5.00 1.02 13.00 1.03 9.80 1.04 9.60
10.00 1.01 9.40 1.03 3.98 1.22 3.30 1.36 2.17 1.77 1.72 2.12 1.42 2.64 1.20 3.90 1.14 4.70 1.04 8.10
2.52 1.55 2.06 1.81 1.58 2.43 1.38 3.13 1.27 3.82 1.44 2.86 1.25 4.05 1.32 3.47 1.50 2.65 1.36 3.22 1.67 2.27 1.53 2.58 1.44 2.87 1.16 5.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.45 2.70 2.08 1.75 1.04 10.00 1.16 5.30 1.03 12.00
3.12 1.36 2.12 1.72 1.52 2.53 1.18 4.85 1.12 6.15
1.26 3.89 1.14 5.98 1.26 3.89 1.19 4.87 1.51 2.66 1.35 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.72 2.05 1.30 3.30
4.60 1.20 3.26 1.34 1.88 1.92 1.41 2.91 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.30 1.33
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Прогнозы на матч Динамо Загреб 0:0 Вольфсбергер

Исход игры
Динамо Загреб
56.1% (88)
Ничья
29.3% (46)
Вольфсбергер
14.6% (23)
Тотал 2.5
Больше
54.84% (85)
Меньше
45.16% (70)
Обе команды забьют
Да
79.35% (123)
Нет
20.65% (32)
Популярный счёт
2:1 Динамо Загреб
35.7% (56)
1:1 Ничья
24.2% (38)
1:0 Динамо Загреб
12.7% (20)
1:2 Вольфсбергер
7.6% (12)
2:2 Ничья
3.2% (5)
2:0 Динамо Загреб
3.2% (5)
3:1 Динамо Загреб
2.5% (4)
0:1 Вольфсбергер
2.5% (4)
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