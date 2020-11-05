Динамо Загреб
0:0
Второй тайм: 65'
Стадион: Максимир
Вольфсбергер
14' Желтая карточкаТафернер Маттойс
25' Желтая карточкаБаумгартнер Доминик
36' Желтая карточкаВерницниг Кристофер
45' Вторая желтая карточкаТафернер Маттойс
48' Желтая карточкаДьенг Шейку
55' Желтая карточкаЛеовац Марин
55
Перич
Дино
10
Майер
Ловро
99
Оршич
Мислав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Перич ДиноЗащитник
- Защитник
-
10 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Оршич МиславНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Леовац МаринЗащитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
-
26 Бертон РоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
43 Roko Jurisic
-
-
44 Luka Jelenic
-
Главный тренер: Мамич Зоран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Штрацниг КайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сольдо МаркоВратарь
- Защитник
-
39 Ходжич АмарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
53 Adis Jasic
-
Главный тренер: Ferdinand Feldhofer
Ход матча
14'
45'
48'
55'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 2
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Линдль Михаэль
|4 (3)
|1.33
|2.
|Йовелич Деян
|1 (1)
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Петкович Бруно
|2
|0
|2.
|Якич Кристиян
|1
|0
|3.
|Кастрати Лирим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тафернер Маттойс
|2
|1
|2.
|Верницниг Кристофер
|2
|0
|3.
|Новак Михаэль
|1
|0
|4.
|Дьенг Шейку
|1
|0
|5.
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|6.
|Визингер Дарио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Загреб
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Вольфсбергер
|40% (2)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Динамо Загреб Последние 20 матчей: +12 =5 -3Локомотив Загреб 1:1 Динамо Загреб ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб Шибеник 0:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд
Динамо Загреб 3:2 ХНК Горица Вараждин 1:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 3:1 Флора Динамо Загреб 3:3 Славен Ференцварош 2:1 Динамо Загреб Хайдук 1:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 4:1 Осиек ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Истра 1961 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 6:0 Локомотив Загреб Динамо Загреб 3:0 Целе Динамо Загреб 2:0 Вараждин Истра 1961 0:0 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:3 Хайдук Риека 2:0 Динамо Загреб Интер Запрешич 0:1 Динамо Загреб
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +9 =5 -6Адмира 1:3 Вольфсбергер Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва
Вольфсбергер 2:2 Рид Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:1 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Жуниорс Вольфсбергер 5:2 Нойзидль Хорн 1:2 Вольфсбергер Аякс 2:0 Вольфсбергер Спарта Прага 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Сент Андра Лав Блайбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:4 Эренхаузен Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Хартберг 3:3 Вольфсбергер ЛАСК 0:1 Вольфсбергер
Группа K
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вольфсбергер
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|2.
|Фейеноорд
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|3.
|Динамо Загреб
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|4.
|ЦСКА Москва
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Загреб» – «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Загреб» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Загреб» – «Вольфсбергер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|2.85
|1.42
|—
|—
|9.00
|1.04
|—
|—
|1.40
|2.90
|—
|—
|2.95
|1.40
|—
|—
|1.09
|7.20
|1.80
|2.08
|1.58
|2.48
|—
|—
|1.03
|12.00
|1.17
|5.00
|1.02
|13.00
|1.03
|9.80
|1.04
|9.60
|
|10.00
|1.01
|—
|—
|9.40
|1.03
|—
|—
|3.98
|1.22
|—
|—
|3.30
|1.36
|—
|—
|2.17
|1.77
|—
|—
|1.72
|2.12
|—
|—
|1.42
|2.64
|1.20
|3.90
|1.14
|4.70
|1.04
|8.10
|—
|—
|
|2.52
|1.55
|2.06
|1.81
|1.58
|2.43
|1.38
|3.13
|1.27
|3.82
|1.44
|2.86
|1.25
|4.05
|1.32
|3.47
|1.50
|2.65
|1.36
|3.22
|1.67
|2.27
|1.53
|2.58
|1.44
|2.87
|—
|—
|1.16
|5.42
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Динамо Загреб 0:0 Вольфсбергер
Исход игры
Динамо Загреб
56.1% (88)
Ничья
29.3% (46)
Вольфсбергер
14.6% (23)
Тотал 2.5
Больше
54.84% (85)
Меньше
45.16% (70)
Обе команды забьют
Да
79.35% (123)
Нет
20.65% (32)
Популярный счёт
2:1 Динамо Загреб
35.7% (56)
1:1 Ничья
24.2% (38)
1:0 Динамо Загреб
12.7% (20)
1:2 Вольфсбергер
7.6% (12)
2:2 Ничья
3.2% (5)
2:0 Динамо Загреб
3.2% (5)
3:1 Динамо Загреб
2.5% (4)
0:1 Вольфсбергер
2.5% (4)
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