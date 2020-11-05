  1. Футбол
  2. Матчи
Хоффенхайм
3:0
Второй тайм: 70'

Стадион:
Слован Либерец
0'
1:0
22' Гол
Даббур Мунас
28' Желтая карточка
Marios Pourzitidis
2:0
30' Гол
Даббур Мунас
36' Желтая карточка
Богард Мелайро
52' Желтая карточка
Косцельник Мартин
3:0
59' Гол
Гриллич Флориан
70'
1
Бауманн
Оливер
9
Бебу
Ила
32
Богард
Мелайро
22
Фогт
Кевин
25
Акпогума
Кевин
29
Сков
Роберт
20
Гачинович
Мийат
16
Руди
Себастьян
14
Баумгартнер
Кристоф
33
Клаусс
Жоао
10
Даббур
Мунас
31
Гасалик
Лукаш
18
Косцельник
Мартин
30
Качараба
Тарас
3
Микула
Ян
33
Marios
Pourzitidis
15
Канкола
Давид
25
Громада
Якуб
9
Нешицки
Алеш
23
Мара
Камсо
12
Daniel
Kosek
19
Рондич
Имад
Хоффенхайм
5-3-2
Слован Либерец
4-5-1

Ход матча

22'
Даббур Мунас
(Сков Роберт)
1:0
28'
 
Marios Pourzitidis
30'
Даббур Мунас
(Сков Роберт)
2:0
36'
Богард Мелайро
 
46'
Гриллич Флориан
Фогт Кевин
 
46'
Самассеку Диади
Руди Себастьян
 
52'
 
Косцельник Мартин
59'
Гриллич Флориан
3:0
61'
Адамян Саркис
Даббур Мунас
 
61'
Нордтвейт Ховард
Акпогума Кевин
 
67'
 
Чано Лукаш
Рондич Имад

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 1
  • 71 Владение мячом, % 29

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Даббур Мунас 4 1.33
2. Баумгартнер Кристоф 1 0.33
3. Гачинович Мийат 1 0.33
4. Гриллич Флориан 1 0.33
5. Бельфодиль Исхак 1 (1) 0.33
6. Сков Роберт 0 0
7. Руди Себастьян 0 0
8. Бебу Ила 0 0
9. Самассеку Диади 0 0
Слован Либерец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юсуф Абдулла 1 0.33
2. Матоушек Ян 1 0.33
3. Косцельник Мартин 0 0
4. Садилек Михал 0 0

Карточки

Хоффенхайм
# Игрок      
1. Руди Себастьян 1 0
2. Фогт Кевин 1 0
3. Богард Мелайро 1 0
Слован Либерец
# Игрок      
1. Косцельник Мартин 1 0
2. Беран Михал 1 0
3. Marios Pourzitidis 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хоффенхайм 0 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2)
 Слован Либерец 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Хоффенхайм Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Гент 1:4 Хоффенхайм Вердер 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда
Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Бавария Кёльн 2:3 Хоффенхайм Кемницер 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:5 Нюрнберг Хоффенхайм 1:0 Гройтер Фюрт Хоффенхайм 7:1 Веен Висбаден Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Аугсбург 1:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг Фортуна 2:2 Хоффенхайм Майнц 0:1 Хоффенхайм
Слован Либерец Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Црвена Звезда 5:1 Слован Либерец Слован Либерец 1:0 Гент Слован Либерец 3:0 Пршибрам Слован Либерец 1:0 АПОЭЛ
Пардубице 3:0 Слован Либерец ФКСБ 0:2 Слован Либерец Слован Либерец 1:1 Карвина Ритеряй 1:5 Слован Либерец Ческе-Будеевице 0:2 Слован Либерец Слован Либерец 3:2 Градец Кралове Слован Либерец 4:1 Виктория Пльзень Сигма Оломоуц 1:0 Слован Либерец Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Бланско 1:1 Слован Либерец Млада Болеслав 2:2 Слован Либерец Слован Либерец 4:1 Виктория Жижков Пржперже 2:1 Слован Либерец Слован Либерец 2:1 Хрудим Слован Либерец 2:0 Млада Болеслав Виктория Пльзень 4:0 Слован Либерец
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Богард Мелайро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Даббур Мунас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Marios Pourzitidis получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Даббур Мунас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Prezero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 160
Хоффенхайм 96.3% (154)
X 2.5% (4)
Слован Либерец 1.3% (2)
Все прогнозы
1.57 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хоффенхайм
Ничья
Слован Либерец
1.13
9.60
59.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.04 16.00 59.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.10 11.50 23.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.13 9.60 19.00
  1.12 8.30 23.03

Самый высокий коэффициент на матч «Хоффенхайм» – «Слован Либерец» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хоффенхайм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Слован Либерец» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хоффенхайм» – «Слован Либерец», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
5.55 1.14 7.50 1.07 8.40 1.07 3.30 1.33 2.15 1.75 2.90 1.40 2.10 1.79 1.88 1.99 1.80 2.00 1.33 3.30 1.45 2.70 1.11 5.90 1.05 9.50 1.05 9.50
8.10 1.08 7.10 1.10 3.68 1.29 3.05 1.39 2.23 1.73 1.79 2.05 1.55 2.49 1.32 3.45 1.26 3.94 1.12 6.45
2.66 1.50 2.36 1.62 2.07 1.80 1.81 2.06 3.00 1.40 2.61 1.51 2.21 1.70 1.85 2.01 1.64 2.31 1.48 2.73 1.31 3.52 1.42 2.95 1.21 4.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
3.15 1.35 3.60 1.29 1.45 2.70 1.52 2.55 1.90 1.90 1.13 5.80
4.55 1.20 3.20 1.35 1.95 1.85 1.49 2.62 1.32 3.38
2.81 1.45 2.30 1.65 1.79 2.08 1.50 2.66 1.35 3.24 1.22 4.40 1.41 2.96 1.32 3.48 1.38 3.13 1.21 4.58
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.75 1.42 2.06 1.71 1.59 2.28
5.95 1.13 6.05 1.13 2.72 1.46 2.05 1.77 1.59 2.36 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.95 1.25
Где смотреть матч Хоффенхайм 3:0 Слован Либерец онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Хоффенхайм 3:0 Слован Либерец

Исход игры
Хоффенхайм
96.3% (154)
Ничья
2.5% (4)
Слован Либерец
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.14% (85)
Меньше
45.86% (72)
Обе команды забьют
Да
44.59% (70)
Нет
55.41% (87)
Популярный счёт
2:0 Хоффенхайм
35% (56)
2:1 Хоффенхайм
21.3% (34)
3:1 Хоффенхайм
17.5% (28)
3:0 Хоффенхайм
9.4% (15)
1:0 Хоффенхайм
7.5% (12)
1:1 Ничья
1.3% (2)
4:0 Хоффенхайм
1.3% (2)
4:1 Хоффенхайм
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный