Хоффенхайм
3:0
Второй тайм: 70'
Стадион: Prezero Arena
Слован Либерец
1:0
22' ГолДаббур Мунас
28' Желтая карточкаMarios Pourzitidis
2:0
30' ГолДаббур Мунас
36' Желтая карточкаБогард Мелайро
52' Желтая карточкаКосцельник Мартин
3:0
59' ГолГриллич Флориан
9
Бебу
Ила
22
Фогт
Кевин
29
Сков
Роберт
33
Клаусс
Жоао
10
Даббур
Мунас
25
Громада
Якуб
23
Мара
Камсо
12
Daniel
Kosek
19
Рондич
Имад
- Основной состав
- Вратарь
-
9 Бебу ИлаЗащитник
- Защитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Защитник
-
29 Сков РобертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Клаусс ЖоаоНападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Йон МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sebastian Hoeness
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Громада ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мара КамсоПолузащитник
-
12 Daniel KosekПолузащитник
-
19 Рондич ИмадНападающий
- Запасные игроки
-
16 Чано ЛукашНападающий
-
-
-
-
32 Lukas Pesl
-
-
Главный тренер: Pavel Hoftych
Ход матча
22'
1:0
30'
2:0
36'
59'
3:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 1
-
71 Владение мячом, % 29
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Даббур Мунас
|4
|1.33
|2.
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0.33
|3.
|Гачинович Мийат
|1
|0.33
|4.
|Гриллич Флориан
|1
|0.33
|5.
|Бельфодиль Исхак
|1 (1)
|0.33
|6.
|Сков Роберт
|0
|0
|7.
|Руди Себастьян
|0
|0
|8.
|Бебу Ила
|0
|0
|9.
|Самассеку Диади
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юсуф Абдулла
|1
|0.33
|2.
|Матоушек Ян
|1
|0.33
|3.
|Косцельник Мартин
|0
|0
|4.
|Садилек Михал
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Руди Себастьян
|1
|0
|2.
|Фогт Кевин
|1
|0
|3.
|Богард Мелайро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Косцельник Мартин
|1
|0
|2.
|Беран Михал
|1
|0
|3.
|Marios Pourzitidis
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хоффенхайм
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|Слован Либерец
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +13 =2 -5Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Гент 1:4 Хоффенхайм Вердер 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда
Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Бавария Кёльн 2:3 Хоффенхайм Кемницер 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:5 Нюрнберг Хоффенхайм 1:0 Гройтер Фюрт Хоффенхайм 7:1 Веен Висбаден Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Аугсбург 1:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг Фортуна 2:2 Хоффенхайм Майнц 0:1 Хоффенхайм
Слован Либерец Последние 20 матчей: +11 =3 -6Црвена Звезда 5:1 Слован Либерец Слован Либерец 1:0 Гент Слован Либерец 3:0 Пршибрам Слован Либерец 1:0 АПОЭЛ
Пардубице 3:0 Слован Либерец ФКСБ 0:2 Слован Либерец Слован Либерец 1:1 Карвина Ритеряй 1:5 Слован Либерец Ческе-Будеевице 0:2 Слован Либерец Слован Либерец 3:2 Градец Кралове Слован Либерец 4:1 Виктория Пльзень Сигма Оломоуц 1:0 Слован Либерец Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Бланско 1:1 Слован Либерец Млада Болеслав 2:2 Слован Либерец Слован Либерец 4:1 Виктория Жижков Пржперже 2:1 Слован Либерец Слован Либерец 2:1 Хрудим Слован Либерец 2:0 Млада Болеслав Виктория Пльзень 4:0 Слован Либерец
Группа L
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|3:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Црвена Звезда
|2:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|3.
|Слован Либерец
|0:3 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|4.
|Гент
|1:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хоффенхайм» – «Слован Либерец» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хоффенхайм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Слован Либерец» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хоффенхайм» – «Слован Либерец», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|
|5.55
|1.14
|7.50
|1.07
|8.40
|1.07
|—
|—
|3.30
|1.33
|2.15
|1.75
|2.90
|1.40
|2.10
|1.79
|1.88
|1.99
|—
|—
|1.80
|2.00
|—
|—
|1.33
|3.30
|—
|—
|1.45
|2.70
|1.11
|5.90
|1.05
|9.50
|1.05
|9.50
|
|8.10
|1.08
|7.10
|1.10
|3.68
|1.29
|—
|—
|3.05
|1.39
|—
|—
|2.23
|1.73
|—
|—
|1.79
|2.05
|—
|—
|1.55
|2.49
|—
|—
|1.32
|3.45
|—
|—
|1.26
|3.94
|1.12
|6.45
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|2.66
|1.50
|2.36
|1.62
|2.07
|1.80
|1.81
|2.06
|3.00
|1.40
|2.61
|1.51
|2.21
|1.70
|1.85
|2.01
|1.64
|2.31
|1.48
|2.73
|1.31
|3.52
|1.42
|2.95
|1.21
|4.41
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|
|3.15
|1.35
|—
|—
|3.60
|1.29
|—
|—
|1.45
|2.70
|—
|—
|1.52
|2.55
|—
|—
|1.90
|1.90
|—
|—
|1.13
|5.80
|
|4.55
|1.20
|—
|—
|3.20
|1.35
|—
|—
|1.95
|1.85
|—
|—
|1.49
|2.62
|—
|—
|1.32
|3.38
|—
|—
|—
|—
|
|2.81
|1.45
|2.30
|1.65
|1.79
|2.08
|1.50
|2.66
|1.35
|3.24
|1.22
|4.40
|1.41
|2.96
|1.32
|3.48
|1.38
|3.13
|1.21
|4.58
|—
|—
Прогнозы на матч Хоффенхайм 3:0 Слован Либерец
Исход игры
Хоффенхайм
96.3% (154)
Ничья
2.5% (4)
Слован Либерец
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.14% (85)
Меньше
45.86% (72)
Обе команды забьют
Да
44.59% (70)
Нет
55.41% (87)
Популярный счёт
2:0 Хоффенхайм
35% (56)
2:1 Хоффенхайм
21.3% (34)
3:1 Хоффенхайм
17.5% (28)
3:0 Хоффенхайм
9.4% (15)
1:0 Хоффенхайм
7.5% (12)
1:1 Ничья
1.3% (2)
4:0 Хоффенхайм
1.3% (2)
4:1 Хоффенхайм
1.3% (2)
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