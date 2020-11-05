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Арсенал
 
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Стадион:
Мольде
1
Лено
Бернд
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
20
Мустафи
Шкодран
23
Луис
Давид
31
Колашинац
Сеад
8
Себальос
Дани
34
Джака
Гранит
28
Уиллок
Джо
19
Пепе
Николя
30
Нкетиа
Эдди
12
Виллиан
Боргес
1
Линде
Андреас
20
Уинго
Генри
2
Бьорнбак
Мартин
6
Грегерсен
Стиан
28
Хёуген
Кристоффер
17
Эурснес
Фредрик
7
Эйкрем
Магнус
16
Хуссейн
Эцаз
11
Эллингсен
Мартин
99
Омойджуфано
Охи
30
Болли
Матис
Арсенал
4-3-3
Мольде
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пепе Николя 1 0.5
2. Уиллок Джо 1 0.5
3. Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.5
4. Луис Давид 1 0.5
5. Нкетиа Эдди 1 0.5
6. Бельерин Эктор 0 0
Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Омойджуфано Охи 2 (1) 1
2. Хуссейн Эцаз 1 0.5
3. Хёуген Кристоффер 0 0
4. Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Ляказетт Александр 1 0
2. Лено Бернд 1 0
3. Парти Томас 1 0
4. Нкетиа Эдди 1 0
Мольде
# Игрок      
1. Эурснес Фредрик 1 0
2. Эллингсен Мартин 1 0
3. Грегерсен Стиан 1 0
4. Уинго Генри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 0 0 40% (2) 20% (1) 40% (2) 0
 Мольде 0 0 0 0 100% (3) 0

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +15 =0 -5
Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал
Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал
Мольде Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:0 Рапид Вена Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде
Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Мольде Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Рапид Вена 4:2 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
4. Дандолк 2:4 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Мольде от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2020, осталось 9 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 156
    Арсенал 99.4% (155)
    X 0% (0)
    Мольде 0.6% (1)
    Все прогнозы
    1.81 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Мольде
    1.34
    6.45
    9.88
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.31 5.30 9.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.29 6.00 10.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.34 6.45 11.00
      1.29 6.01 9.88

    Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Мольде» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мольде» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Мольде», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.80 1.11 5.10 1.18 2.85 1.45 2.18 1.73 1.90 1.97 1.72 2.20 1.45 2.85 1.33 3.60 1.15 5.10 1.12 6.20 1.04 9.60
    5.65 1.10 4.90 1.15 2.78 1.42 2.21 1.67 1.83 2.19 1.43 2.83 1.27 3.40 1.12 5.35 1.09 5.85 1.01 9.90
    6.37 1.13 2.88 1.44 2.57 1.54 2.24 1.69 1.92 1.93 1.72 2.19 1.56 2.51 1.29 3.73 1.11 7.08
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.90 1.42 1.76 2.07 1.32 3.40
    4.30 1.22 2.95 1.40 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.30
    3.74 1.30 3.01 1.41 2.11 1.75 1.77 2.11 1.53 2.56 1.31 3.59
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.12 1.67 1.58 2.30 1.38 2.90
    5.80 1.14 4.30 1.22 2.17 1.69 1.61 2.32 1.37 3.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.76 2.03
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.95 1.41
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    Прогнозы на матч Арсенал - Мольде

    Исход игры
    Арсенал
    99.4% (156)
    Ничья
    0% (0)
    Мольде
    0.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.16% (70)
    Меньше
    54.84% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    31.61% (49)
    Нет
    68.39% (106)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    47.1% (74)
    2:1 Арсенал
    15.3% (24)
    3:1 Арсенал
    14% (22)
    3:0 Арсенал
    12.1% (19)
    1:0 Арсенал
    7% (11)
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