23
Луис
Давид
34
Джака
Гранит
28
Уиллок
Джо
19
Пепе
Николя
30
Нкетиа
Эдди
20
Уинго
Генри
16
Хуссейн
Эцаз
30
Болли
Матис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
-
19 Пепе НиколяНападающий
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Мейси МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Полузащитник
-
18 Парти ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Уинго ГенриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Болли МатисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пепе Николя
|1
|0.5
|2.
|Уиллок Джо
|1
|0.5
|3.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.5
|4.
|Луис Давид
|1
|0.5
|5.
|Нкетиа Эдди
|1
|0.5
|6.
|Бельерин Эктор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Омойджуфано Охи
|2 (1)
|1
|2.
|Хуссейн Эцаз
|1
|0.5
|3.
|Хёуген Кристоффер
|0
|0
|4.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ляказетт Александр
|1
|0
|2.
|Лено Бернд
|1
|0
|3.
|Парти Томас
|1
|0
|4.
|Нкетиа Эдди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|2.
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|3.
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|4.
|Уинго Генри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|100% (3)
|0
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +15 =0 -5Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал
Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал
Мольде Последние 20 матчей: +12 =2 -6Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:0 Рапид Вена Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде
Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Мольде» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мольде» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Мольде», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|5.80
|1.11
|5.10
|1.18
|2.85
|1.45
|—
|—
|2.18
|1.73
|1.90
|1.97
|1.72
|2.20
|—
|—
|1.45
|2.85
|1.33
|3.60
|1.15
|5.10
|1.12
|6.20
|1.04
|9.60
|
|5.65
|1.10
|4.90
|1.15
|2.78
|1.42
|—
|—
|2.21
|1.67
|—
|—
|1.83
|2.19
|—
|—
|1.43
|2.83
|1.27
|3.40
|1.12
|5.35
|1.09
|5.85
|1.01
|9.90
|
|6.37
|1.13
|—
|—
|2.88
|1.44
|2.57
|1.54
|2.24
|1.69
|1.92
|1.93
|1.72
|2.19
|1.56
|2.51
|—
|—
|1.29
|3.73
|—
|—
|1.11
|7.08
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Арсенал - Мольде
Исход игры
Арсенал
99.4% (156)
Ничья
0% (0)
Мольде
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.16% (70)
Меньше
54.84% (85)
Обе команды забьют
Да
31.61% (49)
Нет
68.39% (106)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
47.1% (74)
2:1 Арсенал
15.3% (24)
3:1 Арсенал
14% (22)
3:0 Арсенал
12.1% (19)
1:0 Арсенал
7% (11)
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