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Стадион:
Мольде

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пепе Николя 1 0.5
2. Уиллок Джо 1 0.5
3. Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.5
4. Луис Давид 1 0.5
5. Нкетиа Эдди 1 0.5
6. Бельерин Эктор 0 0
Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Омойджуфано Охи 2 (1) 1
2. Хуссейн Эцаз 1 0.5
3. Хёуген Кристоффер 0 0
4. Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Ляказетт Александр 1 0
2. Лено Бернд 1 0
3. Парти Томас 1 0
4. Нкетиа Эдди 1 0
Мольде
# Игрок      
1. Эурснес Фредрик 1 0
2. Эллингсен Мартин 1 0
3. Грегерсен Стиан 1 0
4. Уинго Генри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 0 0 40% (2) 20% (1) 40% (2) 0
 Мольде 0 0 0 0 100% (3) 0

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал
Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал
Мольде Последние 20 матчей: + = -
Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:0 Рапид Вена Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде
Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Мольде Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Рапид Вена Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
4. Дандолк Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Мольде от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2020, осталось 2 дня 20 часов 9 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Арсенал 98.2% (55)
    X 0% (0)
    Мольде 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Мольде
    1.33
    6.35
    9.71
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.30 5.50 10.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.31 6.10 9.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.33 6.35 10.50
      1.27 5.94 9.71

    Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Мольде» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мольде» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Мольде», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.70 1.12 5.00 1.17 2.80 1.44 2.28 1.67 1.97 1.89 1.77 2.12 1.44 2.80 1.32 3.40 1.14 5.20 1.11 5.80 1.03 9.80
    5.30 1.11 4.65 1.16 2.67 1.44 2.14 1.70 1.79 2.25 1.41 2.91 1.28 3.50 1.12 5.50 1.09 6.00 1.01 10.25
    6.04 1.12 2.82 1.43 2.52 1.53 2.20 1.67 1.89 1.93 1.70 2.16 1.54 2.48 1.27 3.69
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.85 1.44 1.73 2.10 1.31 3.45
    4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55
    3.62 1.29 2.92 1.41 2.07 1.77 1.72 2.12 1.50 2.58
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.18 1.63 1.63 2.20 1.37 2.95
    5.65 1.14 4.20 1.23 2.15 1.70 1.60 2.34 1.36 3.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.78 2.04
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.23
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.36
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    Прогнозы на матч Арсенал - Мольде

    Исход игры
    Арсенал
    98.2% (55)
    Ничья
    0% (0)
    Мольде
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (24)
    Меньше
    55.56% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    27.78% (15)
    Нет
    72.22% (39)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    46.4% (26)
    3:0 Арсенал
    14.3% (8)
    3:1 Арсенал
    12.5% (7)
    2:1 Арсенал
    12.5% (7)
    1:0 Арсенал
    7.1% (4)
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