28' Желтая карточкаВерстрате Биргер
32' Желтая карточкаХолланд Джеймс
38' Желтая карточкаРанфтль Райнхольд
0:1
55' ГолЭггештайн Йоханнес
46
Бутез
Жан
38
Арун
Фарис
19
Миёши
Коджи
29
Рагуц
Марко
14
Балик
Гусейн
- Основной состав
-
46 Бутез ЖанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 БутаПолузащитник
-
23 Нана АмпомаПолузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Рагуц МаркоНападающий
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Плоер ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
Ход матча
28'
32'
55'
63'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
8 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рафаэлов Лиор
|2
|0.67
|2.
|Геркенс Питер
|1
|0.33
|3.
|Мбокани Дьёмерси
|0
|0
|4.
|Юклеред Симен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Филипович Петар
|1
|0.33
|2.
|Грубер Андреас
|1
|0.33
|3.
|Рагуц Марко
|1
|0.33
|4.
|Михорль Петер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Верстрате Биргер
|2
|0
|2.
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|3.
|Арун Фарис
|1
|0
|4.
|Мбокани Дьёмерси
|1
|0
|5.
|Сек Абдулай
|1
|0
|6.
|Юклеред Симен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гргич Лукас
|1
|1
|2.
|Михорль Петер
|2
|0
|3.
|Холланд Джеймс
|1
|0
|4.
|Визингер Филип
|1
|0
|5.
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Антверпен
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|ЛАСК
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Антверпен Последние 20 матчей: +11 =3 -6Андерлехт 1:0 Антверпен Антверпен 1:0 Тоттенхэм Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Лудогорец 1:2 Антверпен
Зульте-Варегем 1:3 Антверпен Антверпен 4:1 Мехелен Кортрейк 1:3 Антверпен Антверпен 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 2:3 Антверпен Шарлеруа 2:0 Антверпен Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 0:1 Антверпен Зварте Леув 1:2 Антверпен Антверпен 2:3 Лион Антверпен 1:3 Рода Антверпен 0:0 Утрехт Антверпен 0:1 Эйпен Кортрейк 0:1 Антверпен
ЛАСК Последние 20 матчей: +9 =2 -9Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:3 Лудогорец ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Тоттенхэм 3:0 ЛАСК
ЛАСК 3:0 Вёргль Рапид Вена 3:0 ЛАСК Спортинг Л 1:4 ЛАСК ЛАСК 3:1 Вольфсбергер ЛАСК 7:0 ДАК Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК ЛАСК 1:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:1 Ян Зигендорф 0:3 ЛАСК ЛАСК 0:2 Карлсруэ ЛАСК 1:4 Вердер Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:2 Сеница ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Антверпен» – «ЛАСК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Антверпен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЛАСК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Антверпен» – «ЛАСК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|4.44
|1.20
|9.90
|1.03
|2.90
|1.40
|3.25
|1.35
|—
|—
|1.42
|2.85
|1.92
|1.94
|1.69
|2.26
|1.75
|2.15
|1.09
|7.20
|—
|—
|1.21
|4.40
|1.04
|10.00
|1.06
|8.60
|1.02
|13.00
|
|13.25
|1.03
|11.75
|1.04
|4.30
|1.23
|3.36
|1.33
|—
|—
|2.20
|1.75
|—
|—
|1.69
|2.20
|—
|—
|1.44
|2.82
|—
|—
|1.22
|4.40
|1.17
|5.15
|1.06
|9.40
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.45
|1.22
|3.36
|1.33
|2.53
|1.54
|2.13
|1.75
|1.91
|1.96
|1.66
|2.28
|1.52
|2.59
|1.43
|2.90
|1.39
|2.96
|1.26
|3.73
|1.18
|5.02
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Антверпен 0:1 ЛАСК
Исход игры
Антверпен
65.6% (103)
Ничья
25.5% (40)
ЛАСК
8.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
57.05% (89)
Меньше
42.95% (67)
Обе команды забьют
Да
77.56% (121)
Нет
22.44% (35)
Популярный счёт
2:1 Антверпен
42% (66)
1:1 Ничья
21% (33)
1:0 Антверпен
11.5% (18)
2:0 Антверпен
6.4% (10)
1:2 ЛАСК
5.1% (8)
2:2 Ничья
3.2% (5)
0:1 ЛАСК
2.5% (4)
3:1 Антверпен
2.5% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!