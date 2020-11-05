  1. Футбол
  2. Матчи
Антверпен
0:1
Второй тайм: 68'

Стадион:
ЛАСК
0'
28' Желтая карточка
Верстрате Биргер
32' Желтая карточка
Холланд Джеймс
38' Желтая карточка
Ранфтль Райнхольд
0:1
55' Гол
Эггештайн Йоханнес
68'
46
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
4
Сек
Абдулай
18
Хонгла
Мартин
6
Юклеред
Симен
16
Геркенс
Питер
38
Арун
Фарис
5
Верстрате
Биргер
19
Миёши
Коджи
70
Мбокани
Дьёмерси
11
Рафаэлов
Лиор
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
18
Траунер
Гернот
5
Филипович
Петар
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
10
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
17
Грубер
Андреас
29
Рагуц
Марко
14
Балик
Гусейн
Антверпен
4-3-3
ЛАСК
3-4-3

Ход матча

28'
Верстрате Биргер
 
32'
 
Холланд Джеймс
38'
 
Ранфтль Райнхольд
40'
 
Эггештайн Йоханнес
Рагуц Марко
55'
0:1
Эггештайн Йоханнес
(Грубер Андреас)
63'
Бута
Миёши Коджи
 
65'
Нана Ампома
Верстрате Биргер
 
66'
 
Гойгингер Томас
Грубер Андреас

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 8 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рафаэлов Лиор 2 0.67
2. Геркенс Питер 1 0.33
3. Мбокани Дьёмерси 0 0
4. Юклеред Симен 0 0
ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Филипович Петар 1 0.33
2. Грубер Андреас 1 0.33
3. Рагуц Марко 1 0.33
4. Михорль Петер 0 0

Карточки

Антверпен
# Игрок      
1. Верстрате Биргер 2 0
2. Рафаэлов Лиор 1 0
3. Арун Фарис 1 0
4. Мбокани Дьёмерси 1 0
5. Сек Абдулай 1 0
6. Юклеред Симен 1 0
ЛАСК
# Игрок      
1. Гргич Лукас 1 1
2. Михорль Петер 2 0
3. Холланд Джеймс 1 0
4. Визингер Филип 1 0
5. Ранфтль Райнхольд 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Антверпен 0 33.33% (1) 0 0 66.67% (2) 0
 ЛАСК 66.67% (2) 0 33.33% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Антверпен Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Андерлехт 1:0 Антверпен Антверпен 1:0 Тоттенхэм Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Лудогорец 1:2 Антверпен
Зульте-Варегем 1:3 Антверпен Антверпен 4:1 Мехелен Кортрейк 1:3 Антверпен Антверпен 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 2:3 Антверпен Шарлеруа 2:0 Антверпен Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 0:1 Антверпен Зварте Леув 1:2 Антверпен Антверпен 2:3 Лион Антверпен 1:3 Рода Антверпен 0:0 Утрехт Антверпен 0:1 Эйпен Кортрейк 0:1 Антверпен
ЛАСК Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:3 Лудогорец ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Тоттенхэм 3:0 ЛАСК
ЛАСК 3:0 Вёргль Рапид Вена 3:0 ЛАСК Спортинг Л 1:4 ЛАСК ЛАСК 3:1 Вольфсбергер ЛАСК 7:0 ДАК Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК ЛАСК 1:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:1 Ян Зигендорф 0:3 ЛАСК ЛАСК 0:2 Карлсруэ ЛАСК 1:4 Вердер Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:2 Сеница ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
2. Антверпен 0:1 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
3. ЛАСК 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
4. Лудогорец Заявка 3 0 0 3 5 - 9 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 157
Антверпен 65.6% (103)
X 25.5% (40)
ЛАСК 8.9% (14)
Все прогнозы
2.18 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
ЛАСК
2.75
4.30
2.55
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.75 3.55 2.50
Бонус: 5 000 ₽ 13.00 4.30 1.35
Бонус: 5 000 ₽ 2.74 3.72 2.55
  2.69 3.55 2.51

Самый высокий коэффициент на матч «Антверпен» – «ЛАСК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Антверпен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЛАСК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Антверпен» – «ЛАСК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.44 1.20 9.90 1.03 2.90 1.40 3.25 1.35 1.42 2.85 1.92 1.94 1.69 2.26 1.75 2.15 1.09 7.20 1.21 4.40 1.04 10.00 1.06 8.60 1.02 13.00
13.25 1.03 11.75 1.04 4.30 1.23 3.36 1.33 2.20 1.75 1.69 2.20 1.44 2.82 1.22 4.40 1.17 5.15 1.06 9.40
4.45 1.22 3.36 1.33 2.53 1.54 2.13 1.75 1.91 1.96 1.66 2.28 1.52 2.59 1.43 2.90 1.39 2.96 1.26 3.73 1.18 5.02
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.45 2.70 2.20 1.67 1.03 12.00 1.18 4.90 1.04 10.00
3.32 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 6.00
3.33 1.34 2.76 1.47 2.17 1.72 1.70 2.20 1.50 2.67 1.32 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.35 1.80 1.93 1.35 2.95 1.30 3.25
4.45 1.21 3.15 1.36 1.84 1.96 1.38 3.04 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.18 1.68
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
3.00 1.39
Где смотреть матч Антверпен 0:1 ЛАСК онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Антверпен 0:1 ЛАСК

Исход игры
Антверпен
65.6% (103)
Ничья
25.5% (40)
ЛАСК
8.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
57.05% (89)
Меньше
42.95% (67)
Обе команды забьют
Да
77.56% (121)
Нет
22.44% (35)
Популярный счёт
2:1 Антверпен
42% (66)
1:1 Ничья
21% (33)
1:0 Антверпен
11.5% (18)
2:0 Антверпен
6.4% (10)
1:2 ЛАСК
5.1% (8)
2:2 Ничья
3.2% (5)
0:1 ЛАСК
2.5% (4)
3:1 Антверпен
2.5% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный