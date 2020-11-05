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Антверпен
0:1
Конец матча

Стадион:
ЛАСК
0'
28' Желтая карточка
Верстрате Биргер
32' Желтая карточка
Холланд Джеймс
39' Желтая карточка
Ранфтль Райнхольд
0:1
55' Гол
Эггештайн Йоханнес
68' Вторая желтая карточка
Холланд Джеймс
75' Желтая карточка
Геркенс Питер
87' Желтая карточка
Нана Ампома
90' Желтая карточка
Шлагер Александер
90'+4
46
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
4
Сек
Абдулай
18
Хонгла
Мартин
6
Юклеред
Симен
16
Геркенс
Питер
38
Арун
Фарис
5
Верстрате
Биргер
19
Миёши
Коджи
70
Мбокани
Дьёмерси
11
Рафаэлов
Лиор
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
18
Траунер
Гернот
5
Филипович
Петар
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
10
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
17
Грубер
Андреас
29
Рагуц
Марко
14
Балик
Гусейн
Антверпен
4-3-3
ЛАСК
3-4-3

Ход матча

28'
Верстрате Биргер
 
32'
 
Холланд Джеймс
39'
 
Ранфтль Райнхольд
40'
 
Эггештайн Йоханнес
Рагуц Марко
55'
0:1
Эггештайн Йоханнес
(Грубер Андреас)
63'
Бута
Миёши Коджи
 
65'
Нана Ампома
Верстрате Биргер
 
66'
 
Гойгингер Томас
Грубер Андреас
68'
 
Холланд Джеймс
75'
Бенавенте Кристиан
Юклеред Симен
 
75'
Геркенс Питер
 
86'
Лукаку Джордан
Рафаэлов Лиор
 
86'
Бойя Франк
Арун Фарис
 
87'
Нана Ампома
 
90'
 
Шлагер Александер

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 5
  • 9 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 2
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рафаэлов Лиор 2 0.67
2. Геркенс Питер 1 0.33
3. Мбокани Дьёмерси 0 0
4. Юклеред Симен 0 0
ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грубер Андреас 1 0.33
2. Филипович Петар 1 0.33
3. Эггештайн Йоханнес 1 0.33
4. Рагуц Марко 1 0.33
5. Михорль Петер 0 0

Карточки

Антверпен
# Игрок      
1. Верстрате Биргер 2 0
2. Рафаэлов Лиор 1 0
3. Арун Фарис 1 0
4. Мбокани Дьёмерси 1 0
5. Сек Абдулай 1 0
6. Геркенс Питер 1 0
7. Юклеред Симен 1 0
8. Нана Ампома 1 0
ЛАСК
# Игрок      
1. Холланд Джеймс 1 1
2. Гргич Лукас 1 1
3. Михорль Петер 2 0
4. Шлагер Александер 1 0
5. Визингер Филип 1 0
6. Ранфтль Райнхольд 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Антверпен 0 33.33% (1) 0 0 66.67% (2) 0
 ЛАСК 50% (2) 0 25% (1) 25% (1) 0 0

Предыдущие игры

Антверпен Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Андерлехт 1:0 Антверпен Антверпен 1:0 Тоттенхэм Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Лудогорец 1:2 Антверпен
Зульте-Варегем 1:3 Антверпен Антверпен 4:1 Мехелен Кортрейк 1:3 Антверпен Антверпен 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 2:3 Антверпен Шарлеруа 2:0 Антверпен Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 0:1 Антверпен Зварте Леув 1:2 Антверпен Антверпен 2:3 Лион Антверпен 1:3 Рода Антверпен 0:0 Утрехт Антверпен 0:1 Эйпен Кортрейк 0:1 Антверпен
ЛАСК Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:3 Лудогорец ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Тоттенхэм 3:0 ЛАСК
ЛАСК 3:0 Вёргль Рапид Вена 3:0 ЛАСК Спортинг Л 1:4 ЛАСК ЛАСК 3:1 Вольфсбергер ЛАСК 7:0 ДАК Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК ЛАСК 1:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:1 Ян Зигендорф 0:3 ЛАСК ЛАСК 0:2 Карлсруэ ЛАСК 1:4 Вердер Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:2 Сеница ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
2. Антверпен Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
3. ЛАСК Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
4. Лудогорец Заявка 3 0 0 3 5 - 9 0
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Прогнозы 157
Антверпен 65.6% (103)
X 25.5% (40)
ЛАСК 8.9% (14)
Все прогнозы
2.18 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.75 3.55 2.50
Бонус: 5 000 ₽ 13.00 3.55 1.44
Бонус: 5 000 ₽ 2.74 3.72 2.55
  2.69 3.55 2.51

Самый высокий коэффициент на матч «Антверпен» – «ЛАСК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Антверпен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЛАСК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Антверпен» – «ЛАСК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.44 1.20 9.90 1.03 1.92 1.87 3.25 1.35 1.14 5.55 1.92 1.94 1.69 2.26 1.75 2.15 1.01 15.00 1.21 4.40 1.04 10.00 1.06 8.60 1.02 13.00
13.25 1.03 11.75 1.04 4.30 1.23 3.36 1.33 2.20 1.75 1.69 2.20 1.44 2.82 1.22 4.40 1.17 5.15 1.06 9.40
4.45 1.22 3.36 1.33 2.53 1.54 2.13 1.75 1.91 1.96 1.66 2.28 1.52 2.59 1.43 2.90 1.39 2.96 1.26 3.73 1.18 5.02
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.45 2.70 2.20 1.67 1.03 12.00 1.18 4.90 1.04 10.00
3.32 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 6.00
3.33 1.34 2.76 1.47 2.17 1.72 1.70 2.20 1.50 2.67 1.32 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.35 1.80 1.93 1.35 2.95 1.30 3.25
4.45 1.21 3.15 1.36 1.84 1.96 1.38 3.04 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.40 1.57
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
3.00 1.39
Где смотреть матч Антверпен 0:1 ЛАСК онлайн

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Прогнозы на матч Антверпен 0:1 ЛАСК

Исход игры
Антверпен
65.6% (103)
Ничья
25.5% (40)
ЛАСК
8.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
57.05% (89)
Меньше
42.95% (67)
Обе команды забьют
Да
77.56% (121)
Нет
22.44% (35)
Популярный счёт
2:1 Антверпен
42% (66)
1:1 Ничья
21% (33)
1:0 Антверпен
11.5% (18)
2:0 Антверпен
6.4% (10)
1:2 ЛАСК
5.1% (8)
2:2 Ничья
3.2% (5)
0:1 ЛАСК
2.5% (4)
3:1 Антверпен
2.5% (4)
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