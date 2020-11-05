28' Желтая карточкаВерстрате Биргер
32' Желтая карточкаХолланд Джеймс
39' Желтая карточкаРанфтль Райнхольд
0:1
55' ГолЭггештайн Йоханнес
68' Вторая желтая карточкаХолланд Джеймс
75' Желтая карточкаГеркенс Питер
87' Желтая карточкаНана Ампома
90' Желтая карточкаШлагер Александер
46
Бутез
Жан
38
Арун
Фарис
19
Миёши
Коджи
29
Рагуц
Марко
14
Балик
Гусейн
- Основной состав
-
46 Бутез ЖанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 БутаПолузащитник
-
23 Нана АмпомаПолузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Рагуц МаркоНападающий
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Плоер ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
Ход матча
28'
32'
55'
63'
68'
75'
86'
87'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 5
-
9 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 2
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рафаэлов Лиор
|2
|0.67
|2.
|Геркенс Питер
|1
|0.33
|3.
|Мбокани Дьёмерси
|0
|0
|4.
|Юклеред Симен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грубер Андреас
|1
|0.33
|2.
|Филипович Петар
|1
|0.33
|3.
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0.33
|4.
|Рагуц Марко
|1
|0.33
|5.
|Михорль Петер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Верстрате Биргер
|2
|0
|2.
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|3.
|Арун Фарис
|1
|0
|4.
|Мбокани Дьёмерси
|1
|0
|5.
|Сек Абдулай
|1
|0
|6.
|Геркенс Питер
|1
|0
|7.
|Юклеред Симен
|1
|0
|8.
|Нана Ампома
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Холланд Джеймс
|1
|1
|2.
|Гргич Лукас
|1
|1
|3.
|Михорль Петер
|2
|0
|4.
|Шлагер Александер
|1
|0
|5.
|Визингер Филип
|1
|0
|6.
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Антверпен
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|ЛАСК
|50% (2)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Антверпен Последние 20 матчей: +11 =3 -6Андерлехт 1:0 Антверпен Антверпен 1:0 Тоттенхэм Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Лудогорец 1:2 Антверпен
Зульте-Варегем 1:3 Антверпен Антверпен 4:1 Мехелен Кортрейк 1:3 Антверпен Антверпен 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 2:3 Антверпен Шарлеруа 2:0 Антверпен Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 0:1 Антверпен Зварте Леув 1:2 Антверпен Антверпен 2:3 Лион Антверпен 1:3 Рода Антверпен 0:0 Утрехт Антверпен 0:1 Эйпен Кортрейк 0:1 Антверпен
ЛАСК Последние 20 матчей: +9 =2 -9Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:3 Лудогорец ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Тоттенхэм 3:0 ЛАСК
ЛАСК 3:0 Вёргль Рапид Вена 3:0 ЛАСК Спортинг Л 1:4 ЛАСК ЛАСК 3:1 Вольфсбергер ЛАСК 7:0 ДАК Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК ЛАСК 1:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:1 Ян Зигендорф 0:3 ЛАСК ЛАСК 0:2 Карлсруэ ЛАСК 1:4 Вердер Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:2 Сеница ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Антверпен» – «ЛАСК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Антверпен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЛАСК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Антверпен» – «ЛАСК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|4.44
|1.20
|9.90
|1.03
|1.92
|1.87
|3.25
|1.35
|—
|—
|1.14
|5.55
|1.92
|1.94
|1.69
|2.26
|1.75
|2.15
|1.01
|15.00
|—
|—
|1.21
|4.40
|1.04
|10.00
|1.06
|8.60
|1.02
|13.00
|
|13.25
|1.03
|11.75
|1.04
|4.30
|1.23
|3.36
|1.33
|—
|—
|2.20
|1.75
|—
|—
|1.69
|2.20
|—
|—
|1.44
|2.82
|—
|—
|1.22
|4.40
|1.17
|5.15
|1.06
|9.40
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.45
|1.22
|3.36
|1.33
|2.53
|1.54
|2.13
|1.75
|1.91
|1.96
|1.66
|2.28
|1.52
|2.59
|1.43
|2.90
|1.39
|2.96
|1.26
|3.73
|1.18
|5.02
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Антверпен 0:1 ЛАСК
Исход игры
Антверпен
65.6% (103)
Ничья
25.5% (40)
ЛАСК
8.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
57.05% (89)
Меньше
42.95% (67)
Обе команды забьют
Да
77.56% (121)
Нет
22.44% (35)
Популярный счёт
2:1 Антверпен
42% (66)
1:1 Ничья
21% (33)
1:0 Антверпен
11.5% (18)
2:0 Антверпен
6.4% (10)
1:2 ЛАСК
5.1% (8)
2:2 Ничья
3.2% (5)
0:1 ЛАСК
2.5% (4)
3:1 Антверпен
2.5% (4)
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