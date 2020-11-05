Црвена Звезда
2:1
Второй тайм: 67'
Стадион: Райко Митич
Гент
1:0
13' ГолКанга Каку
24' Желтая карточкаМохаммади Милад
1:1
31' ГолВадис Оджиджа-Офоэ
45' Желтая карточкаСаного Секу
45' Желтая карточкаМилунович Неманья
48' Желтая карточкаБукари Осман
2:1
59' ГолКатай Александар
82
Борян
Милан
35
Саного
Секу
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Саного СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Симич ВелькоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Букари ОсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Йохманс ОуэнВратарь
-
40 Борре РенеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Декер Вильм
Ход матча
13'
1:0
24'
31'
45'
48'
59'
2:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|2
|0.67
|2.
|Фальчинелли Диего
|1
|0.33
|3.
|Катай Александар
|1
|0.33
|4.
|Канга Каку
|1
|0.33
|5.
|Гаич Милан II
|1
|0.33
|6.
|Родич Милан
|0
|0
|7.
|Иванич Мирко
|0
|0
|8.
|Гобелич Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.33
|2.
|Кляйндинст Тим
|1
|0.33
|3.
|Ботака Жордан
|0
|0
|4.
|Яремчук Роман
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саного Секу
|3
|0
|2.
|Борян Милан
|1
|0
|3.
|Фальчинелли Диего
|1
|0
|4.
|Милунович Неманья
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марре Сулейман
|1
|0
|2.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|3.
|Нгадеу Майкл
|1
|0
|4.
|Мохаммади Милад
|1
|0
|5.
|Яремчук Роман
|1
|0
|6.
|Букари Осман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Црвена Звезда
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|0
|Гент
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Црвена Звезда Последние 20 матчей: +16 =2 -2Радник Сурдулица 1:4 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:1 Слован Либерец Црвена Звезда 0:0 Явор Иваньица Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда
Партизан 1:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:0 Напредак Арарат-Армения 1:2 Црвена Звезда Младост Лучани 0:4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6:0 Вождовац Омония 1:1 Црвена Звезда Чукарички 1:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Бачка-Топола Тирана 0:1 Црвена Звезда Пролетер 0:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Европа Црвена Звезда 3:2 Спартак Суботица Мачва Шабац 0:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:0 Раднички Ниш Црвена Звезда 3:0 Нови Пазар Црвена Звезда 3:0 Борац Баня-Лука
Гент Последние 20 матчей: +7 =1 -12Васланд-Беверен 1:4 Гент Гент 1:4 Хоффенхайм Гент 1:2 Генк Слован Либерец 1:0 Гент
Серкль Брюгге 5:2 Гент Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Динамо Киев 3:0 Гент Гент 2:3 АХ Лёвен Гент 1:2 Динамо Киев Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Гент 2:1 Рапид Вена Эйпен 2:1 Гент АЗ Алкмаар 1:1 Гент Гент 1:0 Мехелен Антверпен 1:0 Гент Гент 1:2 Кортрейк Сент-Трюйден 2:1 Гент Гент 2:1 Сераинг Гент 2:1 Сераинг Юнайтед Варегем 2:1 Гент
Группа L
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|3:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Црвена Звезда
|2:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|3.
|Слован Либерец
|0:3 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|4.
|Гент
|1:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Црвена Звезда» – «Гент» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Црвена Звезда» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гент» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Црвена Звезда» – «Гент», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|—
|—
|10.50
|1.01
|11.00
|1.03
|3.55
|1.30
|—
|—
|3.60
|1.28
|2.02
|1.85
|1.77
|2.12
|1.73
|2.20
|2.70
|1.45
|—
|—
|1.29
|4.00
|—
|—
|1.15
|5.30
|1.06
|7.80
|1.02
|13.00
|1.02
|11.50
|1.05
|9.50
|
|12.00
|1.00
|11.00
|1.01
|4.40
|1.18
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.28
|1.70
|—
|—
|1.76
|2.06
|—
|—
|1.48
|2.43
|—
|—
|1.22
|3.88
|—
|—
|1.16
|4.50
|1.04
|6.80
|1.05
|7.50
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.89
|1.20
|3.53
|1.31
|2.64
|1.50
|2.20
|1.70
|4.54
|1.21
|3.78
|1.28
|2.52
|1.55
|2.04
|1.82
|1.78
|2.09
|1.51
|2.61
|1.39
|3.05
|1.43
|2.89
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|
|—
|—
|—
|—
|2.37
|1.59
|—
|—
|2.35
|1.58
|—
|—
|1.21
|4.60
|—
|—
|1.48
|2.63
|—
|—
|1.04
|10.00
|
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.32
|1.61
|—
|—
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.21
|4.40
|—
|—
|1.14
|5.70
|—
|—
|—
|—
|
|3.40
|1.33
|2.82
|1.45
|2.22
|1.69
|1.73
|2.16
|2.14
|1.75
|1.76
|2.12
|1.37
|3.18
|1.25
|4.02
|1.25
|4.00
|1.13
|6.18
|—
|—
Прогнозы на матч Црвена Звезда 2:1 Гент
Исход игры
Црвена Звезда
78.3% (123)
Ничья
17.2% (27)
Гент
4.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
55.48% (86)
Меньше
44.52% (69)
Обе команды забьют
Да
70.97% (110)
Нет
29.03% (45)
Популярный счёт
2:1 Црвена Звезда
44.6% (70)
1:0 Црвена Звезда
15.9% (25)
1:1 Ничья
15.3% (24)
2:0 Црвена Звезда
11.5% (18)
3:1 Црвена Звезда
3.8% (6)
1:2 Гент
3.2% (5)
4:2 Црвена Звезда
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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