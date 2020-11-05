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Црвена Звезда
2:1
Конец матча

Стадион:
Гент
0'
1:0
13' Гол
Канга Каку
24' Желтая карточка
Мохаммади Милад
1:1
31' Гол
Вадис Оджиджа-Офоэ
45' Желтая карточка
Саного Секу
45' Желтая карточка
Милунович Неманья
48' Желтая карточка
Букари Осман
2:1
59' Гол
Катай Александар
84' Желтая карточка
Катай Александар
90' Желтая карточка
Гобелич Марко
90'+7
82
Борян
Милан
2
Гаич
Милан
II
5
Дегенек
Милош
19
Милунович
Неманья
77
Гобелич
Марко
8
Канга
Каку
35
Саного
Секу
31
Бен-Набуан
Эль-Фарду
4
Иванич
Мирко
10
Катай
Александар
16
Фальчинелли
Диего
26
Коосеманс
Колин
14
Кастро-Монтес
Алессио
22
Марре
Сулейман
21
Ханше-Ольсен
Андреас
15
Мохаммади
Милад
30
Дорш
Никлас
6
Овусу
Элиша
20
Букари
Осман
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
17
Ботака
Жордан
7
Яремчук
Роман
Црвена Звезда
4-2-3-1
Гент
4-2-3-1

Ход матча

13'
Канга Каку
(Гобелич Марко)
1:0
24'
 
Мохаммади Милад
31'
1:1
Вадис Оджиджа-Офоэ
(Яремчук Роман)
45'
Саного Секу
 
45'
Милунович Неманья
 
48'
 
Букари Осман
59'
Катай Александар
2:1
63'
 
Ньянгбо Андерсон
Ботака Жордан
63'
Петрович Ньегош
Иванич Мирко
 
75'
 
Кумс Свен
Овусу Элиша
81'
 
Кляйндинст Тим
Вадис Оджиджа-Офоэ
83'
Панков Радован
Канга Каку
 
84'
Катай Александар
 
90'
Николич Велько
Катай Александар
 
90'
Спиридонович Срджан
Бен-Набуан Эль-Фарду
 
90'
Гобелич Марко
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 39 Владение мячом, % 61

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Набуан Эль-Фарду 2 0.67
2. Катай Александар 2 0.67
3. Фальчинелли Диего 1 0.33
4. Канга Каку 1 0.33
5. Гаич Милан II 1 0.33
6. Родич Милан 0 0
7. Иванич Мирко 0 0
8. Гобелич Марко 0 0
Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.33
2. Кляйндинст Тим 1 0.33
3. Ботака Жордан 0 0
4. Яремчук Роман 0 0

Карточки

Црвена Звезда
# Игрок      
1. Саного Секу 3 0
2. Катай Александар 1 0
3. Борян Милан 1 0
4. Фальчинелли Диего 1 0
5. Милунович Неманья 1 0
6. Гобелич Марко 1 0
Гент
# Игрок      
1. Марре Сулейман 1 0
2. Ханше-Ольсен Андреас 1 0
3. Нгадеу Майкл 1 0
4. Мохаммади Милад 1 0
5. Яремчук Роман 1 0
6. Букари Осман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Црвена Звезда 28.57% (2) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 0
 Гент 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Црвена Звезда Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Радник Сурдулица 1:4 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:1 Слован Либерец Црвена Звезда 0:0 Явор Иваньица Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда
Партизан 1:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:0 Напредак Арарат-Армения 1:2 Црвена Звезда Младост Лучани 0:4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6:0 Вождовац Омония 1:1 Црвена Звезда Чукарички 1:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Бачка-Топола Тирана 0:1 Црвена Звезда Пролетер 0:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:0 Европа Црвена Звезда 3:2 Спартак Суботица Мачва Шабац 0:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:0 Раднички Ниш Црвена Звезда 3:0 Нови Пазар Црвена Звезда 3:0 Борац Баня-Лука
Гент Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Васланд-Беверен 1:4 Гент Гент 1:4 Хоффенхайм Гент 1:2 Генк Слован Либерец 1:0 Гент
Серкль Брюгге 5:2 Гент Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Динамо Киев 3:0 Гент Гент 2:3 АХ Лёвен Гент 1:2 Динамо Киев Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Гент 2:1 Рапид Вена Эйпен 2:1 Гент АЗ Алкмаар 1:1 Гент Гент 1:0 Мехелен Антверпен 1:0 Гент Гент 1:2 Кортрейк Сент-Трюйден 2:1 Гент Гент 2:1 Сераинг Гент 2:1 Сераинг Юнайтед Варегем 2:1 Гент
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Прогнозы 157
Црвена Звезда 78.3% (123)
X 17.2% (27)
Гент 4.5% (7)
Все прогнозы
2.12 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 5.10 26.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.73 4.35 4.55
  1.17 5.77 33.28

Самый высокий коэффициент на матч «Црвена Звезда» – «Гент» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Црвена Звезда» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гент» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Црвена Звезда» – «Гент», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.50 1.01 11.00 1.03 3.55 1.30 3.60 1.28 2.02 1.85 1.77 2.12 1.73 2.20 2.18 1.68 1.29 4.00 1.15 4.44 1.06 7.80 1.02 13.00 1.02 11.50 1.05 9.50
12.00 1.00 11.00 1.01 4.40 1.18 3.52 1.30 2.28 1.70 1.76 2.06 1.48 2.43 1.22 3.88 1.16 4.50 1.04 6.80 1.05 7.50
4.89 1.20 3.53 1.31 2.64 1.50 2.20 1.70 4.54 1.21 3.78 1.28 2.52 1.55 1.76 2.12 1.47 2.76 1.17 5.11 1.13 6.29 1.47 2.75 1.31 3.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.37 1.59 2.35 1.58 1.21 4.60 1.48 2.63 1.04 10.00
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.70
3.40 1.33 2.82 1.45 2.22 1.69 1.73 2.16 2.14 1.75 1.76 2.12 1.37 3.18 1.25 4.02 1.25 4.00 1.13 6.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 1.88 1.86 1.41 2.80 1.29 3.40
4.70 1.19 3.32 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.45 2.70
Букмекер Да Нет
3.00 1.38
Букмекер Да Нет
3.05 1.38
Где смотреть матч Црвена Звезда 2:1 Гент онлайн

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Прогнозы на матч Црвена Звезда 2:1 Гент

Исход игры
Црвена Звезда
78.3% (123)
Ничья
17.2% (27)
Гент
4.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
55.48% (86)
Меньше
44.52% (69)
Обе команды забьют
Да
70.97% (110)
Нет
29.03% (45)
Популярный счёт
2:1 Црвена Звезда
44.6% (70)
1:0 Црвена Звезда
15.9% (25)
1:1 Ничья
15.3% (24)
2:0 Црвена Звезда
11.5% (18)
3:1 Црвена Звезда
3.8% (6)
1:2 Гент
3.2% (5)
4:2 Црвена Звезда
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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