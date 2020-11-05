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Янг Бойз
3:0
Конец матча

Стадион:
ЦСКА София
0'
1:0
3' Гол
Мамбимби Феликс
2:0
18' Гол
Сулеймани Миралем
3:0
32' Гол
Мамбимби Феликс
52' Желтая карточка
Али Мохамед
68' Желтая карточка
Эбишер Мишель
68' Желтая карточка
Яга Амос
90'+4
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
4
Али
Мохамед
28
Лустенбергер
Фабиан
25
Лефор
Жордан
16
Фасснахт
Кристиан
8
Сьерро
Венсан
60
Ридер
Фабиан
10
Сулеймани
Миралем
19
Мамбимби
Феликс
18
Нсаме
Жан-Пьер
1
Бузатто
Густаво
15
Вион
Тибо
26
Антов
Валентин
2
Матей
Юрген
18
Мазику
Брэдли
21
Яга
Амос
13
Санкаре
Юнусс
17
Пеньяранда
Адальберто
24
Синклейр
Джером
22
Сове
Али
30
Йомов
Георгий
Янг Бойз
4-4-2
ЦСКА София
4-2-1-3

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мамбимби Феликс 2 0.67
2. Фасснахт Кристиан 1 0.33
3. Нсаме Жан-Пьер 1 (1) 0.33
4. Сулеймани Миралем 1 0.33
5. Лефор Жордан 0 0
ЦСКА София
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Янг Бойз
# Игрок      
1. Эбишер Мишель 2 0
2. Гаудино Джанлука 1 0
3. Зесигер Седрик 1 0
4. Али Мохамед 1 0
5. Мамбимби Феликс 1 0
ЦСКА София
# Игрок      
1. Занев Петар 1 0
2. Матей Юрген 1 0
3. Яга Амос 1 0
4. Вион Тибо 1 0
5. Йомов Георгий 1 0
6. Бузатто Густаво 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Янг Бойз 40% (2) 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 0
 ЦСКА София 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +15 =3 -2
ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Люцерн Янг Бойз 1:2 Рома Серветт 0:0 Янг Бойз
Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Вадуц Янг Бойз 3:0 Тирана Сьон 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик Янг Бойз 3:1 Сьон Люцерн 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Сьон 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:5 Янг Бойз
ЦСКА София Последние 20 матчей: +10 =7 -3
ЦСКА София 1:0 Царско Село Рома 0:0 ЦСКА София Арда Карджали 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж
ЦСКА София 1:1 Берое Этар 2:2 ЦСКА София Базель 1:3 ЦСКА София Локомотив Пловдив 2:1 ЦСКА София ЦСКА София 3:1 Б-36 ЦСКА София 2:2 Лудогорец ЦСКА София 2:0 БАТЭ Черно Море 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 1:0 Славия София ЦСКА София 2:1 Сиренс Ботев Враца 1:2 ЦСКА София ЦСКА София 2:1 Ботев Пловдив ЦСКА-1948 2:2 ЦСКА София ЦСКА София 2:3 Монтана ЦСКА София 5:0 Берое Локомотив Пловдив 1:2 ЦСКА София

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 17
ЦСКА София: победы: 17, ничьи: 3, поражения: 0
ЦСКА София 3:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига
ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 4:1 ЦСКА София Премьер-лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:3 ЦСКА София Суперкубок ЦСКА София 2:1 ЦСКА София Кубок ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Янг Бойз Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
3. ЧФР Клуж Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
4. ЦСКА София Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
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Прогнозы 157
Янг Бойз 89.8% (141)
X 8.3% (13)
ЦСКА София 1.9% (3)
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4 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.11 9.50 23.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.44 4.90 7.90
  1.33 4.94 9.39

Самый высокий коэффициент на матч «Янг Бойз» – «ЦСКА София» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Янг Бойз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЦСКА София» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Янг Бойз» – «ЦСКА София», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6.5 6.5 7.5 7.5
9.60 1.04 10.50 1.03 3.15 1.36 3.60 1.28 1.88 1.98 1.65 2.33 1.72 2.10 1.19 4.60 1.10 6.80 1.04 9.00 1.13 5.80 1.02 13.00 1.02 13.00
12.50 1.03 11.00 1.04 4.05 1.25 3.15 1.37 2.11 1.81 1.63 2.31 1.42 2.91 1.20 4.75 1.16 5.50 1.05 10.00
4.40 1.23 3.19 1.36 2.45 1.58 2.08 1.79 1.85 2.02 1.61 2.39 1.48 2.72 1.47 2.75 1.27 3.87 1.72 2.17 1.47 2.75 1.34 3.32 1.21 4.47 1.55 2.52 1.41 2.98 1.32 3.43 1.36 3.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4.5 4.5
2.14 1.71 2.33 1.60 1.19 5.00 1.27 3.70 1.50 2.55 1.04 10.00
3.26 1.34 2.15 1.70 1.50 2.59 1.18 4.95 1.12 6.25
3.22 1.36 2.66 1.50 2.08 1.79 1.65 2.29 1.46 2.78 1.30 3.61 2.16 1.73 1.77 2.09 1.38 3.10 1.26 3.93 1.29 3.66 1.15 5.57
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.76 1.98 1.33 3.10
4.30 1.22 3.00 1.39 1.79 2.02 1.35 3.20 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.85 1.25
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Прогнозы на матч Янг Бойз 3:0 ЦСКА София

Исход игры
Янг Бойз
89.8% (141)
Ничья
8.3% (13)
ЦСКА София
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
52.26% (81)
Меньше
47.74% (74)
Обе команды забьют
Да
57.42% (89)
Нет
42.58% (66)
Популярный счёт
2:1 Янг Бойз
41.4% (65)
1:0 Янг Бойз
21% (33)
2:0 Янг Бойз
18.5% (29)
1:1 Ничья
6.4% (10)
3:1 Янг Бойз
5.7% (9)
1:2 ЦСКА София
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
3:0 Янг Бойз
1.3% (2)
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