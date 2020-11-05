Янг Бойз
3:0
Конец матча
Стадион: Стад де Суиз
ЦСКА София
1:0
3' ГолМамбимби Феликс
2:0
18' ГолСулеймани Миралем
3:0
32' ГолМамбимби Феликс
52' Желтая карточкаАли Мохамед
68' Желтая карточкаЭбишер Мишель
68' Желтая карточкаЯга Амос
25
Лефор
Жордан
60
Ридер
Фабиан
15
Вион
Тибо
21
Яга
Амос
22
Сове
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
60 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Майер НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
-
13 Нгамале МумиНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Вион ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Яга АмосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Сове АлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Илиев ИвайлоВратарь
-
19 Турицов ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кейта ЖюльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Morales
Ход матча
3'
1:0
18'
32'
52'
68'
68'
79'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
5 Офсайды 3
-
21 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мамбимби Феликс
|2
|0.67
|2.
|Фасснахт Кристиан
|1
|0.33
|3.
|Нсаме Жан-Пьер
|1 (1)
|0.33
|4.
|Сулеймани Миралем
|1
|0.33
|5.
|Лефор Жордан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эбишер Мишель
|2
|0
|2.
|Гаудино Джанлука
|1
|0
|3.
|Зесигер Седрик
|1
|0
|4.
|Али Мохамед
|1
|0
|5.
|Мамбимби Феликс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Занев Петар
|1
|0
|2.
|Матей Юрген
|1
|0
|3.
|Яга Амос
|1
|0
|4.
|Вион Тибо
|1
|0
|5.
|Йомов Георгий
|1
|0
|6.
|Бузатто Густаво
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Янг Бойз
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|ЦСКА София
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: +15 =3 -2ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Люцерн Янг Бойз 1:2 Рома Серветт 0:0 Янг Бойз
Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Вадуц Янг Бойз 3:0 Тирана Сьон 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик Янг Бойз 3:1 Сьон Люцерн 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Сьон 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:5 Янг Бойз
ЦСКА София Последние 20 матчей: +10 =7 -3ЦСКА София 1:0 Царско Село Рома 0:0 ЦСКА София Арда Карджали 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж
ЦСКА София 1:1 Берое Этар 2:2 ЦСКА София Базель 1:3 ЦСКА София Локомотив Пловдив 2:1 ЦСКА София ЦСКА София 3:1 Б-36 ЦСКА София 2:2 Лудогорец ЦСКА София 2:0 БАТЭ Черно Море 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 1:0 Славия София ЦСКА София 2:1 Сиренс Ботев Враца 1:2 ЦСКА София ЦСКА София 2:1 Ботев Пловдив ЦСКА-1948 2:2 ЦСКА София ЦСКА София 2:3 Монтана ЦСКА София 5:0 Берое Локомотив Пловдив 1:2 ЦСКА София
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 17
ЦСКА София: победы: 17, ничьи: 3, поражения: 0
ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 4:1 ЦСКА София Премьер-лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:3 ЦСКА София Суперкубок ЦСКА София 2:1 ЦСКА София Кубок ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Янг Бойз» – «ЦСКА София» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Янг Бойз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЦСКА София» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Янг Бойз» – «ЦСКА София», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|
|—
|—
|9.60
|1.04
|10.50
|1.03
|3.15
|1.36
|—
|—
|3.60
|1.28
|1.88
|1.98
|1.65
|2.33
|—
|—
|1.72
|2.10
|—
|—
|1.19
|4.60
|—
|—
|1.10
|6.80
|—
|—
|1.04
|9.00
|—
|—
|1.13
|5.80
|—
|—
|1.02
|13.00
|1.02
|13.00
|
|12.50
|1.03
|11.00
|1.04
|4.05
|1.25
|3.15
|1.37
|—
|—
|2.11
|1.81
|—
|—
|1.63
|2.31
|—
|—
|1.42
|2.91
|—
|—
|1.20
|4.75
|—
|—
|1.16
|5.50
|—
|—
|1.05
|10.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.40
|1.23
|3.19
|1.36
|2.45
|1.58
|2.08
|1.79
|1.85
|2.02
|1.61
|2.39
|1.48
|2.72
|1.47
|2.75
|1.27
|3.87
|1.72
|2.17
|1.47
|2.75
|1.34
|3.32
|1.21
|4.47
|1.55
|2.52
|1.41
|2.98
|1.32
|3.43
|1.36
|3.20
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4.5
|4.5
|
|—
|—
|—
|—
|2.14
|1.71
|—
|—
|2.33
|1.60
|—
|—
|1.19
|5.00
|1.27
|3.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.50
|2.55
|—
|—
|1.04
|10.00
|
|3.26
|1.34
|—
|—
|2.15
|1.70
|—
|—
|1.50
|2.59
|—
|—
|1.18
|4.95
|1.12
|6.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|3.22
|1.36
|2.66
|1.50
|2.08
|1.79
|1.65
|2.29
|1.46
|2.78
|1.30
|3.61
|—
|—
|2.16
|1.73
|1.77
|2.09
|1.38
|3.10
|1.26
|3.93
|1.29
|3.66
|1.15
|5.57
|—
|—
Прогнозы на матч Янг Бойз 3:0 ЦСКА София
Исход игры
Янг Бойз
89.8% (141)
Ничья
8.3% (13)
ЦСКА София
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
52.26% (81)
Меньше
47.74% (74)
Обе команды забьют
Да
57.42% (89)
Нет
42.58% (66)
Популярный счёт
2:1 Янг Бойз
41.4% (65)
1:0 Янг Бойз
21% (33)
2:0 Янг Бойз
18.5% (29)
1:1 Ничья
6.4% (10)
3:1 Янг Бойз
5.7% (9)
1:2 ЦСКА София
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
3:0 Янг Бойз
1.3% (2)
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