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Заря
 
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Стадион:
АЕК
30
Шевченко
Никита
10
Хомченовский
Дмитрий
15
Вернидуб
Виталий
20
Абу-Ханна
Джоэл
97
Цыганик
Андрей
7
Кочергин
Владислав
21
Иванисеня
Дмитрий
80
Юрченко
Владлен
22
Кабаев
Владислав
28
Громов
Артём
8
Лунёв
Максим
1
Цидотас
Панайотис
24
Сварнас
Эфстратиос
19
Чигринский
Дмитрий
5
Неделчару
Ионуц
88
Василантонопулос
Ставрос
28
Шахов
Евгений
20
Манталос
Петрос
6
Крстичич
Ненад
22
Инсуа
Эмануэль
10
Ливайя
Марко
17
Танкович
Муамер
Заря
4-3-3
АЕК
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иванисеня Дмитрий 1 0.5
2. Абу-Ханна Джоэл 0 0
АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Танкович Муамер 1 0.5
2. Манталос Петрос 0 0

Карточки

Заря
# Игрок      
1. Кабаев Владислав 2 0
2. Вернидуб Виталий 1 0
3. Кочергин Владислав 1 0
АЕК
# Игрок      
1. Манталос Петрос 2 0
2. Крстичич Ненад 1 0
3. Оливейра Нелсон 1 0
4. Инсуа Эмануэль 1 0
5. Неделчару Ионуц 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заря 0 0 0 0 0 100% (1)
 АЕК 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Заря Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Ингулец 1:1 Заря Заря 1:2 Брага Заря 4:0 Рух Львов Лестер 3:0 Заря
Заря 1:1 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:1 Заря Львов 0:5 Заря Заря 2:2 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря Заря 1:3 Динамо Киев
АЕК Последние 20 матчей: +10 =3 -7
АЕК 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Лестер ПАС Янина 0:1 АЕК Брага 3:0 АЕК
АЕК 1:1 ПАОК Атромитос 1:0 АЕК АЕК 2:1 Вольфсбург АЕК 3:0 Ламия Санкт-Галлен 0:1 АЕК Панетоликос 0:2 АЕК АЕК 0:1 Олимпиакос АЕК 1:2 Атромитос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 0:0 ПАОК Панатинаикос 1:3 АЕК АЕК 2:0 ОФИ Арис Салоники 1:4 АЕК ПАОК 0:2 АЕК АЕК 1:2 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 АЕК

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Брага Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. АЕК Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
4. Заря Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором украинская "Заря" сыграет дома с греческим АЕКом.
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 158
Заря 33.5% (53)
X 43% (68)
АЕК 23.4% (37)
Все прогнозы
1.76 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Заря
Ничья
АЕК
3.05
3.45
2.48
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.95 3.30 2.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.95 3.40 2.44
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 3.45 2.45
  3.05 3.31 2.48

Самый высокий коэффициент на матч «Заря» – «АЕК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Заря» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЕК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Заря» – «АЕК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.50 1.03 7.60 1.07 3.30 1.35 2.50 1.57 2.08 1.80 1.82 2.05 1.42 2.95 1.28 3.65 1.11 6.20 1.09 6.80 1.01 12.50
9.70 1.06 8.10 1.08 3.20 1.36 2.41 1.58 1.81 2.11 1.40 3.00 1.28 3.72 1.11 6.70 1.09 7.70 1.02 15.00
3.37 1.34 2.96 1.43 2.53 1.55 2.05 1.83 1.78 2.10 1.58 2.46 1.41 3.05 1.26 3.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.79 2.05 1.36 3.15 1.10 6.90
2.79 1.44 1.85 1.95 1.39 3.00 1.11 6.50 1.08 8.00
2.78 1.47 2.29 1.66 1.79 2.10 1.51 2.66 1.37 3.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.45 1.65 2.15 1.27 3.60
3.60 1.29 2.43 1.56 1.60 2.34 1.24 4.05 1.16 5.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 2.01
Букмекер Да Нет
5.00 1.17
Букмекер Да Нет
3.45 1.31
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Прогнозы на матч Заря - АЕК

Исход игры
Заря
33.5% (53)
Ничья
43% (68)
АЕК
23.4% (37)
Тотал 2.5
Больше
30.77% (48)
Меньше
69.23% (108)
Обе команды забьют
Да
69.23% (108)
Нет
30.77% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.6% (61)
2:1 Заря
15.8% (25)
1:0 Заря
13.3% (21)
0:1 АЕК
10.8% (17)
1:2 АЕК
9.5% (15)
0:0 Ничья
2.5% (4)
2:0 Заря
1.9% (3)
0:2 АЕК
1.3% (2)
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