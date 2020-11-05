Заря
Позже
Стадион: Славутич-Арена
АЕК
28
Громов
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Громов АртёмНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
50 Гринь СергейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ливайя МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Хнид НассимЗащитник
-
15 Лаци ЖигаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Каррера Массимо
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иванисеня Дмитрий
|1
|0.5
|2.
|Абу-Ханна Джоэл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Танкович Муамер
|1
|0.5
|2.
|Манталос Петрос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кабаев Владислав
|2
|0
|2.
|Вернидуб Виталий
|1
|0
|3.
|Кочергин Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Манталос Петрос
|2
|0
|2.
|Крстичич Ненад
|1
|0
|3.
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|4.
|Инсуа Эмануэль
|1
|0
|5.
|Неделчару Ионуц
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заря
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|АЕК
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Заря Последние 20 матчей: +6 =7 -7Ингулец 1:1 Заря Заря 1:2 Брага Заря 4:0 Рух Львов Лестер 3:0 Заря
Заря 1:1 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:1 Заря Львов 0:5 Заря Заря 2:2 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря Заря 1:3 Динамо Киев
АЕК Последние 20 матчей: +10 =3 -7АЕК 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Лестер ПАС Янина 0:1 АЕК Брага 3:0 АЕК
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Заря» – «АЕК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Заря» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЕК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Заря» – «АЕК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|10.50
|1.03
|7.60
|1.07
|3.30
|1.35
|—
|—
|2.50
|1.57
|2.08
|1.80
|1.82
|2.05
|—
|—
|1.42
|2.95
|1.28
|3.65
|1.11
|6.20
|1.09
|6.80
|1.01
|12.50
|
|9.70
|1.06
|8.10
|1.08
|3.20
|1.36
|—
|—
|2.41
|1.58
|—
|—
|1.81
|2.11
|—
|—
|1.40
|3.00
|1.28
|3.72
|1.11
|6.70
|1.09
|7.70
|1.02
|15.00
|
|—
|—
|—
|—
|3.37
|1.34
|2.96
|1.43
|2.53
|1.55
|2.05
|1.83
|1.78
|2.10
|1.58
|2.46
|1.41
|3.05
|1.26
|3.98
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Заря - АЕК
Исход игры
Заря
33.5% (53)
Ничья
43% (68)
АЕК
23.4% (37)
Тотал 2.5
Больше
30.77% (48)
Меньше
69.23% (108)
Обе команды забьют
Да
69.23% (108)
Нет
30.77% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.6% (61)
2:1 Заря
15.8% (25)
1:0 Заря
13.3% (21)
0:1 АЕК
10.8% (17)
1:2 АЕК
9.5% (15)
0:0 Ничья
2.5% (4)
2:0 Заря
1.9% (3)
0:2 АЕК
1.3% (2)
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