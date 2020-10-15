  1. Футбол
  2. Матчи
Заря
 
Позже

Стадион:
АЕК

Бомбардиры внутри турнира

Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иванисеня Дмитрий 1 0.5
2. Абу-Ханна Джоэл 0 0
АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Танкович Муамер 1 0.5
2. Манталос Петрос 0 0

Карточки

Заря
# Игрок      
1. Кабаев Владислав 2 0
2. Вернидуб Виталий 1 0
3. Кочергин Владислав 1 0
АЕК
# Игрок      
1. Манталос Петрос 2 0
2. Крстичич Ненад 1 0
3. Оливейра Нелсон 1 0
4. Инсуа Эмануэль 1 0
5. Неделчару Ионуц 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заря 0 0 0 0 0 100% (1)
 АЕК 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Заря Последние 20 матчей: + = -
Ингулец 1:1 Заря Заря 1:2 Брага Заря 4:0 Рух Львов Лестер 3:0 Заря
Заря 1:1 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:1 Заря Львов 0:5 Заря Заря 2:2 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря Заря 1:3 Динамо Киев
АЕК Последние 20 матчей: + = -
АЕК 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Лестер ПАС Янина 0:1 АЕК Брага 3:0 АЕК
АЕК 1:1 ПАОК Атромитос 1:0 АЕК АЕК 2:1 Вольфсбург АЕК 3:0 Ламия Санкт-Галлен 0:1 АЕК Панетоликос 0:2 АЕК АЕК 0:1 Олимпиакос АЕК 1:2 Атромитос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 0:0 ПАОК Панатинаикос 1:3 АЕК АЕК 2:0 ОФИ Арис Салоники 1:4 АЕК ПАОК 0:2 АЕК АЕК 1:2 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 АЕК

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Брага Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. АЕК Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
4. Заря Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Заря - АЕК от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2020, осталось 2 дня 20 часов 9 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Заря 41.8% (23)
    X 45.5% (25)
    АЕК 12.7% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Заря
    Ничья
    АЕК
    2.90
    3.35
    2.85
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.55 3.30 2.85
    Бонус: 5 000 ₽ 2.85 3.30 2.65
    Бонус: 5 000 ₽ 2.90 3.35 2.61
      2.89 3.30 2.53

    Самый высокий коэффициент на матч «Заря» – «АЕК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Заря» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЕК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Заря» – «АЕК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.90 1.04 7.00 1.10 2.95 1.40 2.28 1.67 1.90 1.96 1.69 2.25 1.33 3.30 1.23 4.10 1.08 7.00 1.06 7.70 1.01 14.00
    8.90 1.07 7.20 1.10 3.00 1.40 2.24 1.67 1.72 2.25 1.35 3.26 1.25 4.05 1.09 7.60 1.07 8.50 1.01 16.75
    3.07 1.38 2.69 1.48 2.29 1.63 1.90 1.93 1.68 2.21 1.50 2.62 1.23 4.21
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.68 2.20 1.33 3.35 1.08 7.70
    2.68 1.47 1.76 2.06 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.50
    2.71 1.47 2.21 1.68 1.72 2.16 1.45 2.77 1.33 3.37
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.35 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10
    3.45 1.31 2.30 1.62 1.56 2.43 1.20 4.40 1.14 5.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.92 1.88
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.28
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Заря - АЕК онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Олимп Матчи АПЛ


    Прогнозы на матч Заря - АЕК

    Исход игры
    Заря
    41.8% (23)
    Ничья
    45.5% (25)
    АЕК
    12.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.19% (16)
    Меньше
    69.81% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    67.92% (36)
    Нет
    32.08% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.2% (21)
    2:1 Заря
    20% (11)
    1:0 Заря
    16.4% (9)
    1:2 АЕК
    5.5% (3)
    0:1 АЕК
    3.6% (2)
    2:0 Заря
    3.6% (2)
    0:0 Ничья
    3.6% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный