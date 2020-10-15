Заря
Позже
Стадион: Славутич-Арена
АЕК
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иванисеня Дмитрий
|1
|0.5
|2.
|Абу-Ханна Джоэл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Танкович Муамер
|1
|0.5
|2.
|Манталос Петрос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кабаев Владислав
|2
|0
|2.
|Вернидуб Виталий
|1
|0
|3.
|Кочергин Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Манталос Петрос
|2
|0
|2.
|Крстичич Ненад
|1
|0
|3.
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|4.
|Инсуа Эмануэль
|1
|0
|5.
|Неделчару Ионуц
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заря
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|АЕК
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Заря Последние 20 матчей: + = -Ингулец 1:1 Заря Заря 1:2 Брага Заря 4:0 Рух Львов Лестер 3:0 Заря
Заря 1:1 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:1 Заря Львов 0:5 Заря Заря 2:2 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря Заря 1:3 Динамо Киев
АЕК Последние 20 матчей: + = -АЕК 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Лестер ПАС Янина 0:1 АЕК Брага 3:0 АЕК
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Заря» – «АЕК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Заря» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЕК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Заря» – «АЕК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|8.90
|1.04
|7.00
|1.10
|2.95
|1.40
|—
|—
|2.28
|1.67
|1.90
|1.96
|1.69
|2.25
|—
|—
|1.33
|3.30
|1.23
|4.10
|1.08
|7.00
|1.06
|7.70
|1.01
|14.00
|
|8.90
|1.07
|7.20
|1.10
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.24
|1.67
|—
|—
|1.72
|2.25
|—
|—
|1.35
|3.26
|1.25
|4.05
|1.09
|7.60
|1.07
|8.50
|1.01
|16.75
|
|—
|—
|—
|—
|3.07
|1.38
|2.69
|1.48
|2.29
|1.63
|1.90
|1.93
|1.68
|2.21
|1.50
|2.62
|—
|—
|1.23
|4.21
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Заря - АЕК
Исход игры
Заря
41.8% (23)
Ничья
45.5% (25)
АЕК
12.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
30.19% (16)
Меньше
69.81% (37)
Обе команды забьют
Да
67.92% (36)
Нет
32.08% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.2% (21)
2:1 Заря
20% (11)
1:0 Заря
16.4% (9)
1:2 АЕК
5.5% (3)
0:1 АЕК
3.6% (2)
2:0 Заря
3.6% (2)
0:0 Ничья
3.6% (2)
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