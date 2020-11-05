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Вильярреал
1:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Маккаби Тель-Авив
0'
1:0
4' Гол
Бакка Карлос
15'
13
Рульи
Херонимо
20
Пенья
Рубен
3
Альбиоль
Рауль
6
Фунес
Мори
21
Коста
Хауме
16
Кубо
Такефуса
5
Парехо
Даниэль
10
Иборра
Висенте
32
Баэна
Алехандро
9
Бакка
Карлос
30
Пино
Йереми
19
Тененбаум
Даниэль
2
Биттон
Бен
44
Эрнандес
Луис
18
Тиби
Эйтан
3
Балтакса
Матан
4
Саборит
Энрик
47
Карзев
Эден
6
Глазер
Дан
24
Коэн
Йонатан
9
Блэкмен
Ник
11
Бен-Хаим
Таль
II
Вильярреал
4-4-2
Маккаби Тель-Авив
5-3-2

Ход матча

4'
Бакка Карлос
(Парехо Даниэль)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 83 Владение мячом, % 17

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алькасер Пако 4 (1) 1.33
2. Кубо Такефуса 1 0.33
3. Фойт Хуан 1 0.33
4. Бакка Карлос 1 0.33
5. Пино Йереми 1 0.33
6. Чуквезе Саму 0 0
7. Тригерос Мануэль 0 0
Маккаби Тель-Авив
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перец Дор 1 0.33
2. Коэн Йонатан 1 0.33
3. Битон Дан 1 (1) 0.33

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Иборра Висенте 1 0
2. Педраса Альфонсо 1 0
3. Коклен Франсис 1 0
4. Фойт Хуан 1 0
Маккаби Тель-Авив
# Игрок      
1. Йейни Ширан 1 0
2. Саборит Энрик 1 0
3. Рикан Авраам 1 0
4. Перец Дор 1 0
5. Коэн Йонатан 1 0
6. Герреро Эдуардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 12.5% (1) 12.5% (1) 0 12.5% (1) 12.5% (1) 50% (4)
 Маккаби Тель-Авив 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2) 0

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор
Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:3 Тенерифе Вильярреал 3:1 Картахена Вильярреал 4:0 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 1:3 Вильярреал
Маккаби Тель-Авив Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Тель-Авив Сивасспор 1:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 0:0 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Тель-Авив 1:0 Карабах
Ред Булл Зальцбург 3:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:0 Динамо-Брест Бней-Иегуда 2:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Петах-Тиква Судува 0:3 Маккаби Тель-Авив Бней-Сахнин 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Рига Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:0 Бейтар Трамп Маккаби Тель-Авив 3:0 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Хайфа 0:3 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Бейтар Трамп 0:0 Маккаби Тель-Авив

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Маккаби Тель-Авив: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Вильярреал 0:1 Маккаби Тель-Авив Лига Европы Маккаби Тель-Авив 0:0 Вильярреал Лига Европы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Бакка Карлос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 160
Вильярреал 96.9% (155)
X 1.9% (3)
Маккаби Тель-Авив 1.3% (2)
Все прогнозы
1.82 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Маккаби Тель-Авив
1.44
7.77
7.10
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.40 5.00 7.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 7.77 18.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.41 5.15 7.10
  1.44 4.62 6.89

Самый высокий коэффициент на матч «Вильярреал» – «Маккаби Тель-Авив» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вильярреал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Маккаби Тель-Авив» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вильярреал» – «Маккаби Тель-Авив», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
12.00 1.03 9.20 1.04 9.50 1.05 3.00 1.39 3.35 1.31 1.82 2.05 1.60 2.44 1.80 2.00 1.18 4.90 1.30 3.50 1.04 9.50 1.10 6.80 1.02 13.00
12.75 1.03 11.25 1.04 4.05 1.25 3.20 1.36 2.14 1.79 1.65 2.27 1.43 2.88 1.21 4.55 1.16 5.40 1.05 10.00
4.40 1.23 3.47 1.32 2.62 1.51 2.20 1.70 1.96 1.90 1.70 2.21 1.54 2.54 1.44 2.86 1.16 5.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
3.15 1.35 2.14 1.71 2.63 1.48 1.17 5.00 1.35 3.15 1.07 8.40
3.26 1.34 2.17 1.69 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20
3.41 1.33 2.82 1.45 2.22 1.69 1.73 2.16 1.51 2.62 1.33 3.36 1.17 5.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.41 1.71 2.06 1.30 3.35
4.30 1.22 3.10 1.37 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.05
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
3.80 1.27
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Прогнозы на матч Вильярреал 1:0 Маккаби Тель-Авив

Исход игры
Вильярреал
96.9% (155)
Ничья
1.9% (3)
Маккаби Тель-Авив
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.72% (76)
Меньше
51.28% (80)
Обе команды забьют
Да
45.51% (71)
Нет
54.49% (85)
Популярный счёт
2:0 Вильярреал
37.5% (60)
2:1 Вильярреал
28.8% (46)
3:1 Вильярреал
11.9% (19)
1:0 Вильярреал
11.3% (18)
3:0 Вильярреал
3.1% (5)
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