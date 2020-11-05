Вильярреал
1:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Маккаби Тель-Авив
1:0
4' ГолБакка Карлос
20
Пенья
Рубен
21
Коста
Хауме
30
Пино
Йереми
18
Тиби
Эйтан
47
Карзев
Эден
24
Коэн
Йонатан
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Пино ЙеремиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Шакла СофьянЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
-
34 Ниньо ФерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Тиби ЭйтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Карзев ЭденПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Коэн ЙонатанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Йейни ШиранЗащитник
-
30 Кандил МаорЗащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
-
23 Голаса ЭйялПолузащитник
-
22 Рикан АвраамПолузащитник
- Нападающий
-
10 Шехтер ИтейНападающий
-
17 Битон ДанНападающий
-
29 Альмог ЭйлонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Донис Гиоргос
Ход матча
4'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
83 Владение мячом, % 17
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алькасер Пако
|4 (1)
|1.33
|2.
|Кубо Такефуса
|1
|0.33
|3.
|Фойт Хуан
|1
|0.33
|4.
|Бакка Карлос
|1
|0.33
|5.
|Пино Йереми
|1
|0.33
|6.
|Чуквезе Саму
|0
|0
|7.
|Тригерос Мануэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перец Дор
|1
|0.33
|2.
|Коэн Йонатан
|1
|0.33
|3.
|Битон Дан
|1 (1)
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иборра Висенте
|1
|0
|2.
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|3.
|Коклен Франсис
|1
|0
|4.
|Фойт Хуан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йейни Ширан
|1
|0
|2.
|Саборит Энрик
|1
|0
|3.
|Рикан Авраам
|1
|0
|4.
|Перец Дор
|1
|0
|5.
|Коэн Йонатан
|1
|0
|6.
|Герреро Эдуардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вильярреал
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|50% (4)
|Маккаби Тель-Авив
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|0
Предыдущие игры
Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =3 -6Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор
Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:3 Тенерифе Вильярреал 3:1 Картахена Вильярреал 4:0 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 1:3 Вильярреал
Маккаби Тель-Авив Последние 20 матчей: +11 =5 -4Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Тель-Авив Сивасспор 1:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 0:0 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Тель-Авив 1:0 Карабах
Ред Булл Зальцбург 3:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:0 Динамо-Брест Бней-Иегуда 2:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Петах-Тиква Судува 0:3 Маккаби Тель-Авив Бней-Сахнин 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Рига Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:0 Бейтар Трамп Маккаби Тель-Авив 3:0 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Хайфа 0:3 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Бейтар Трамп 0:0 Маккаби Тель-Авив
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Маккаби Тель-Авив: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Маккаби Тель-Авив
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|4.
|Карабах
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вильярреал» – «Маккаби Тель-Авив» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вильярреал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Маккаби Тель-Авив» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вильярреал» – «Маккаби Тель-Авив», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|
|12.00
|1.03
|9.20
|1.04
|9.50
|1.05
|3.00
|1.39
|—
|—
|3.35
|1.31
|1.82
|2.05
|1.60
|2.44
|—
|—
|1.80
|2.00
|1.18
|4.90
|1.30
|3.50
|1.04
|9.50
|1.10
|6.80
|1.02
|13.00
|
|12.75
|1.03
|11.25
|1.04
|4.05
|1.25
|3.20
|1.36
|—
|—
|2.14
|1.79
|—
|—
|1.65
|2.27
|—
|—
|1.43
|2.88
|1.21
|4.55
|1.16
|5.40
|1.05
|10.00
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.40
|1.23
|3.47
|1.32
|2.62
|1.51
|2.20
|1.70
|1.96
|1.90
|1.70
|2.21
|1.54
|2.54
|1.44
|2.86
|—
|—
|1.16
|5.58
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Вильярреал 1:0 Маккаби Тель-Авив
Исход игры
Вильярреал
96.9% (155)
Ничья
1.9% (3)
Маккаби Тель-Авив
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.72% (76)
Меньше
51.28% (80)
Обе команды забьют
Да
45.51% (71)
Нет
54.49% (85)
Популярный счёт
2:0 Вильярреал
37.5% (60)
2:1 Вильярреал
28.8% (46)
3:1 Вильярреал
11.9% (19)
1:0 Вильярреал
11.3% (18)
3:0 Вильярреал
3.1% (5)
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