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Фейеноорд
 
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Стадион:
ЦСКА Москва
1
Бейло
Юстин
22
Гертрейда
Лютсхарел
25
Спайич
Урош
4
Сенеси
Маркос
15
Маласиа
Тирелл
6
Димерс
Марк
28
Тоорнстра
Йенс
23
Кекджу
Оркун
10
Бергёйс
Стивен
11
Линссен
Брайан
5
Хапс
Ридгесиано
35
Акинфеев
Игорь
2
Фернандес
Марио
78
Дивеев
Игорь
23
Магнуссон
Хёрдур
19
Зайнутдинов
Бактиёр
22
Марадишвили
Константин
98
Обляков
Иван
20
Кучаев
Константин
8
Влашич
Никола
11
Эджуке
Чидера
17
Сигурдссон
Арнор
Фейеноорд
4-3-3
ЦСКА Москва
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергёйс Стивен 1 0.5
2. Нарсинг Лусиано 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гайч Адольфо 1 0.5
2. Влашич Никола 0 0

Карточки

Фейеноорд
# Игрок      
1. Сенеси Маркос 1 1
2. Ниукоп Барт 2 0
3. Боттегин Эрик 1 0
4. Хапс Ридгесиано 1 0
5. Тейшейра Жоау 1 0
6. Бейло Юстин 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Васин Виктор 1 0
2. Магнуссон Хёрдур 1 0
3. Влашич Никола 1 0
4. Зайнутдинов Бактиёр 1 0
5. Тикнизян Наяир 1 0
6. Эджуке Чидера 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фейеноорд 0 0 0 100% (1) 0 0
 ЦСКА Москва 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Фейеноорд Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Эммен 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд
Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Виллем II 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Твенте ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:1 Гамбург Арминия 0:0 Фейеноорд Дуйсбург 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Фейеноорд 0:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Виллем II Фейеноорд 7:1 НАК Бреда ПСВ 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Фейеноорд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
ЦСКА Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Фейеноорд 1:3 ЦСКА Москва Лига Европы
  • До матча
  • Составы команд находятся в одноименной вкладке.
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Фейеноорд" - ЦСКА. Проведёт текстовую онлайн трансляцию Цимбалюк Руслан.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фейеноорд - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2020, осталось 4 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 166
Фейеноорд 25.3% (42)
X 38% (63)
ЦСКА Москва 36.7% (61)
0
выиграет ЦСКА Москва
ЦСКА по любому победит
Олег Чижиков #
Все прогнозы
1.91 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
ЦСКА Москва
2.67
3.64
2.88
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.60 3.60 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.55 3.50 2.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.67 3.64 2.88
  2.62 3.47 2.75

Самый высокий коэффициент на матч «Фейеноорд» – «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фейеноорд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фейеноорд» – «ЦСКА Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 9.30 1.04 3.90 1.25 3.05 1.38 2.06 1.82 1.84 2.03 1.61 2.40 1.38 3.00 1.18 4.80 1.13 5.30 1.04 9.40 1.03 10.00
9.80 1.01 8.90 1.04 3.78 1.25 3.04 1.38 2.12 1.88 1.60 2.34 1.39 2.90 1.17 4.55 1.12 5.15 1.02 9.00
4.10 1.25 3.15 1.39 2.43 1.59 2.06 1.81 1.83 2.05 1.59 2.44 1.47 2.80 1.38 3.13 1.13 6.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.06 1.76 1.47 2.70 1.16 5.40
3.04 1.38 2.06 1.76 1.49 2.62 1.16 5.15 1.11 6.40
3.22 1.37 2.66 1.51 2.10 1.79 1.66 2.29 1.47 2.78
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.78 2.00 1.35 3.15
4.25 1.22 2.95 1.40 1.79 2.02 1.35 3.20 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.64 2.25
Букмекер Да Нет
4.40 1.22
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
Где смотреть матч Фейеноорд - ЦСКА Москва онлайн

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Прогнозы на матч Фейеноорд - ЦСКА Москва

Исход игры
Фейеноорд
25.6% (43)
Ничья
38.1% (64)
ЦСКА Москва
36.3% (61)
Тотал 2.5
Больше
55.49% (91)
Меньше
44.51% (73)
Обе команды забьют
Да
88.41% (145)
Нет
11.59% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (55)
1:2 ЦСКА Москва
27.4% (46)
2:1 Фейеноорд
16.7% (28)
1:0 Фейеноорд
4.8% (8)
2:2 Ничья
4.8% (8)
0:1 ЦСКА Москва
3% (5)
1:3 ЦСКА Москва
1.8% (3)
2:0 Фейеноорд
1.8% (3)
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