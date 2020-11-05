Фейеноорд
Позже
Стадион: Де Кёйп
ЦСКА Москва
25
Спайич
Урош
23
Кекджу
Оркун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Спайич УрошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кекджу ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марсман НикВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
58 Венте ДиланНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Адвокат Дик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Обляков ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
62 Карпов ВадимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Дзагоев АланПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Шкурин ИльяНападающий
-
21 Гайч АдольфоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергёйс Стивен
|1
|0.5
|2.
|Нарсинг Лусиано
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гайч Адольфо
|1
|0.5
|2.
|Влашич Никола
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сенеси Маркос
|1
|1
|2.
|Ниукоп Барт
|2
|0
|3.
|Боттегин Эрик
|1
|0
|4.
|Хапс Ридгесиано
|1
|0
|5.
|Тейшейра Жоау
|1
|0
|6.
|Бейло Юстин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Васин Виктор
|1
|0
|2.
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0
|3.
|Влашич Никола
|1
|0
|4.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|5.
|Тикнизян Наяир
|1
|0
|6.
|Эджуке Чидера
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|ЦСКА Москва
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Фейеноорд Последние 20 матчей: +11 =7 -2Эммен 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд
Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Виллем II 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Твенте ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:1 Гамбург Арминия 0:0 Фейеноорд Дуйсбург 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Фейеноорд 0:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Виллем II Фейеноорд 7:1 НАК Бреда ПСВ 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва
Последние игры между собой
Фейеноорд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
ЦСКА Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа K
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вольфсбергер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|3.
|Динамо Загреб
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фейеноорд» – «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фейеноорд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фейеноорд» – «ЦСКА Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|12.50
|1.01
|9.30
|1.04
|3.90
|1.25
|3.05
|1.38
|—
|—
|2.06
|1.82
|1.84
|2.03
|1.61
|2.40
|—
|—
|1.38
|3.00
|1.18
|4.80
|1.13
|5.30
|1.04
|9.40
|1.03
|10.00
|
|9.80
|1.01
|8.90
|1.04
|3.78
|1.25
|3.04
|1.38
|—
|—
|2.12
|1.88
|—
|—
|1.60
|2.34
|—
|—
|1.39
|2.90
|1.17
|4.55
|1.12
|5.15
|1.02
|9.00
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.10
|1.25
|3.15
|1.39
|2.43
|1.59
|2.06
|1.81
|1.83
|2.05
|1.59
|2.44
|1.47
|2.80
|1.38
|3.13
|—
|—
|1.13
|6.31
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Фейеноорд - ЦСКА Москва
Исход игры
Фейеноорд
25.6% (43)
Ничья
38.1% (64)
ЦСКА Москва
36.3% (61)
Тотал 2.5
Больше
55.49% (91)
Меньше
44.51% (73)
Обе команды забьют
Да
88.41% (145)
Нет
11.59% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (55)
1:2 ЦСКА Москва
27.4% (46)
2:1 Фейеноорд
16.7% (28)
1:0 Фейеноорд
4.8% (8)
2:2 Ничья
4.8% (8)
0:1 ЦСКА Москва
3% (5)
1:3 ЦСКА Москва
1.8% (3)
2:0 Фейеноорд
1.8% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!