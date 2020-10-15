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Фейеноорд
 
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Стадион:
ЦСКА Москва

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергёйс Стивен 1 0.5
2. Нарсинг Лучано 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гайч Адольфо 1 0.5
2. Влашич Никола 0 0

Карточки

Фейеноорд
# Игрок      
1. Сенеси Маркос 1 1
2. Ниукоп Барт 2 0
3. Боттегин Эрик 1 0
4. Хапс Ридгесиано 1 0
5. Тейшейра Жоау 1 0
6. Бейло Юстин 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Васин Виктор 1 0
2. Магнуссон Хёрдур 1 0
3. Влашич Никола 1 0
4. Зайнутдинов Бактиёр 1 0
5. Тикнизян Наяир 1 0
6. Эджуке Чидера 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фейеноорд 0 0 0 100% (1) 0 0
 ЦСКА Москва 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Фейеноорд Последние 20 матчей: + = -
Эммен 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд
Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Виллем II 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Твенте ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:1 Гамбург Арминия 0:0 Фейеноорд Дуйсбург 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Фейеноорд 0:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Виллем II Фейеноорд 7:1 НАК Бреда ПСВ 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -
Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Фейеноорд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
ЦСКА Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Фейеноорд 1:3 ЦСКА Москва Лига Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фейеноорд - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2020, осталось 2 дня 20 часов 9 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Фейеноорд 27.9% (17)
    X 44.3% (27)
    ЦСКА Москва 27.9% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фейеноорд
    Ничья
    ЦСКА Москва
    2.86
    3.75
    2.80
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.50 3.40 2.80
    Бонус: 5 000 ₽ 2.70 3.50 2.60
    Бонус: 5 000 ₽ 2.86 3.75 2.60
      2.71 3.47 2.58

    Самый высокий коэффициент на матч «Фейеноорд» – «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фейеноорд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фейеноорд» – «ЦСКА Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    12.50 1.01 9.20 1.04 3.85 1.25 3.00 1.39 2.04 1.83 1.82 2.05 1.60 2.44 1.39 3.00 1.18 5.20 1.13 5.40 1.04 9.50 1.03 10.00
    10.25 1.01 9.30 1.03 3.70 1.26 2.95 1.40 2.09 1.91 1.57 2.40 1.35 2.99 1.15 4.80 1.11 5.40 1.02 9.50
    3.98 1.25 3.09 1.38 2.38 1.59 2.03 1.82 1.79 2.04 1.56 2.44 1.37 3.11 1.13 6.13
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.03 1.79 1.45 2.70 1.15 5.40
    3.15 1.36 2.08 1.75 1.48 2.65 1.16 5.30 1.11 6.55
    3.18 1.36 2.62 1.50 2.05 1.80 1.63 2.30 1.45 2.80
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.95 1.37 1.77 1.99 1.33 3.15
    4.20 1.23 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.20 4.55

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.65 2.23
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.37
    Где смотреть матч Фейеноорд - ЦСКА Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Фейеноорд - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Фейеноорд
    27.9% (17)
    Ничья
    44.3% (27)
    ЦСКА Москва
    27.9% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.85% (30)
    Меньше
    49.15% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    86.44% (51)
    Нет
    13.56% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.1% (22)
    1:2 ЦСКА Москва
    23% (14)
    2:1 Фейеноорд
    14.8% (9)
    1:0 Фейеноорд
    6.6% (4)
    2:2 Ничья
    6.6% (4)
    2:0 Фейеноорд
    3.3% (2)
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